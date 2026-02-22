Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones de Rugby 2026, tras la fecha 3

Francia doblegó a Italia como local y es el único combinado que está invicto con tres victorias; su escolta es Escocia
El Seis Naciones 2026, el certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Norte, atravesó este domingo con la conclusión de la tercera fecha más del 50% del fixture y el líder de la tabla de posiciones es el único seleccionado que ganó todos los partidos y está invicto: Francia.
Les Bleus superaron como local a Italia 33 a 8 en el Stade Pierre Mauroy y llegaron a los 15 puntos porque en los tres cotejos obtuvieron bonus. Su único escolta es Escocia, que logró un gran triunfo contra Gales 26 a 23 de visitante en el Principality Stadium y tiene 11 unidades.
En el choque más atractivo de la jornada, Irlanda le propinó una paliza a Inglaterra 42 a 21 en el Allianz Arena y le arrebató el tercer lugar. El Trébol llegó a los 9 tantos gracias a dos victorias y una caída mientras que la Rosa quedó en el cuarto lugar con solo cinco puntos, la misma cantidad que la Azzurra, y prácticamente afuera de la pelea por el título.
Fixture, resultados y posiciones del Seis Naciones
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fecha 1
- Francia 36-14 Irlanda.
- Italia 18-15 Escocia.
- Inglaterra 48-7 Gales.
Fecha 2
- Irlanda 20-13 Italia.
- Escocia 31-20 Inglaterra.
- Gales 12-54 Francia.
Fecha 3
- Inglaterra 21-42 Irlanda.
- Gales 23-26 Escocia.
- Francia 33-8 Italia.
Fecha 4
- Irlanda vs. Gales - Viernes 6 de marzo a las 17.10 en el Aviva Stadium.
- Escocia vs. Francia - Sábado 7 de marzo a las 11.10 en el Scottish Gas Murrayfield.
- Italia vs. Inglaterra - Sábado 7 de marzo a las 13.40 en el estadio Olímpico.
Fecha 5
- Irlanda vs. Escocia - Sábado 14 de marzo a las 11.10 en el Aviva Stadium.
- Gales vs. Italia - Sábado 14 de marzo a las 13.40 en el Principality Stadium.
- Francia vs. Inglaterra - Sábado 14 de marzo a las 17.10 en el Stade de France.
Tabla de campeones del Seis Naciones
- Inglaterra - 34 títulos.
- Gales - 32.
- Francia - 27.
- Irlanda - 20.
- Escocia - 13.
Los campeones del Seis Naciones, año por año
- 2025: Francia.
- 2024: Irlanda.
- 2023: Irlanda (Grand Slam).
- 2022: Francia (Grand Slam).
- 2021: Gales.
- 2020: Inglaterra.
- 2019: Gales (Grand Slam).
- 2018: Irlanda (Grand Slam).
- 2017: Inglaterra.
- 2016: Inglaterra (Grand Slam).
- 2015: Irlanda.
- 2014: Irlanda.
- 2013: Gales.
- 2012: Gales (Grand Slam).
- 2011: Inglaterra.
- 2010: Francia.
- 2009: Irlanda (Grand Slam).
- 2008: Gales (Grand Slam).
- 2007: Francia (Grand Slam).
- 2006: Francia.
- 2005: Gales (Grand Slam).
- 2004: Francia (Grand Slam).
- 2003: Inglaterra (Grand Slam).
- 2002: Francia (Grand Slam).
- 2001: Inglaterra.
- 2000: Inglaterra.
*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.
