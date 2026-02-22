Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones de Rugby 2026, tras la fecha 3

El Seis Naciones 2026, el certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Norte, atravesó este domingo con la conclusión de la tercera fecha más del 50% del fixture y el líder de la tabla de posiciones es el único seleccionado que ganó todos los partidos y está invicto: Francia.

Les Bleus superaron como local a Italia 33 a 8 en el Stade Pierre Mauroy y llegaron a los 15 puntos porque en los tres cotejos obtuvieron bonus. Su único escolta es Escocia, que logró un gran triunfo contra Gales 26 a 23 de visitante en el Principality Stadium y tiene 11 unidades.

En el choque más atractivo de la jornada, Irlanda le propinó una paliza a Inglaterra 42 a 21 en el Allianz Arena y le arrebató el tercer lugar. El Trébol llegó a los 9 tantos gracias a dos victorias y una caída mientras que la Rosa quedó en el cuarto lugar con solo cinco puntos, la misma cantidad que la Azzurra, y prácticamente afuera de la pelea por el título.

Fixture, resultados y posiciones del Seis Naciones

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Francia 36-14 Irlanda.

Italia 18-15 Escocia.

Inglaterra 48-7 Gales.

Fecha 2

Irlanda 20-13 Italia.

Escocia 31-20 Inglaterra.

Gales 12-54 Francia.

Fecha 3

Inglaterra 21-42 Irlanda.

Gales 23-26 Escocia.

Francia 33-8 Italia.

Fecha 4

Irlanda vs. Gales - Viernes 6 de marzo a las 17.10 en el Aviva Stadium.

Escocia vs. Francia - Sábado 7 de marzo a las 11.10 en el Scottish Gas Murrayfield.

Italia vs. Inglaterra - Sábado 7 de marzo a las 13.40 en el estadio Olímpico.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 14 de marzo a las 11.10 en el Aviva Stadium.

Gales vs. Italia - Sábado 14 de marzo a las 13.40 en el Principality Stadium.

Francia vs. Inglaterra - Sábado 14 de marzo a las 17.10 en el Stade de France.

La tabla de posiciones del Seis Naciones, tras la tercera fecha

Tabla de campeones del Seis Naciones

Inglaterra - 34 títulos.

Gales - 32.

Francia - 27.

Irlanda - 20.

Escocia - 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2025: Francia.

2024: Irlanda.

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.