Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones de Rugby 2026, tras la fecha 3

Francia doblegó a Italia como local y es el único combinado que está invicto con tres victorias; su escolta es Escocia

Francia ganó los tres partidos que jugó en el Seis Naciones y domina la tabla de posiciones
Jean-Francois Badias - AP

El Seis Naciones 2026, el certamen que reúne a las potencias del Hemisferio Norte, atravesó este domingo con la conclusión de la tercera fecha más del 50% del fixture y el líder de la tabla de posiciones es el único seleccionado que ganó todos los partidos y está invicto: Francia.

Les Bleus superaron como local a Italia 33 a 8 en el Stade Pierre Mauroy y llegaron a los 15 puntos porque en los tres cotejos obtuvieron bonus. Su único escolta es Escocia, que logró un gran triunfo contra Gales 26 a 23 de visitante en el Principality Stadium y tiene 11 unidades.

En el choque más atractivo de la jornada, Irlanda le propinó una paliza a Inglaterra 42 a 21 en el Allianz Arena y le arrebató el tercer lugar. El Trébol llegó a los 9 tantos gracias a dos victorias y una caída mientras que la Rosa quedó en el cuarto lugar con solo cinco puntos, la misma cantidad que la Azzurra, y prácticamente afuera de la pelea por el título.

Fixture, resultados y posiciones del Seis Naciones

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

  • Francia 36-14 Irlanda.
  • Italia 18-15 Escocia.
  • Inglaterra 48-7 Gales.

Fecha 2

  • Irlanda 20-13 Italia.
  • Escocia 31-20 Inglaterra.
  • Gales 12-54 Francia.

Fecha 3

  • Inglaterra 21-42 Irlanda.
  • Gales 23-26 Escocia.
  • Francia 33-8 Italia.

Fecha 4

  • Irlanda vs. Gales - Viernes 6 de marzo a las 17.10 en el Aviva Stadium.
  • Escocia vs. Francia - Sábado 7 de marzo a las 11.10 en el Scottish Gas Murrayfield.
  • Italia vs. Inglaterra - Sábado 7 de marzo a las 13.40 en el estadio Olímpico.

Fecha 5

  • Irlanda vs. Escocia - Sábado 14 de marzo a las 11.10 en el Aviva Stadium.
  • Gales vs. Italia - Sábado 14 de marzo a las 13.40 en el Principality Stadium.
  • Francia vs. Inglaterra - Sábado 14 de marzo a las 17.10 en el Stade de France.
La tabla de posiciones del Seis Naciones, tras la tercera fecha
La tabla de posiciones del Seis Naciones, tras la tercera fecha

Tabla de campeones del Seis Naciones

  • Inglaterra - 34 títulos.
  • Gales - 32.
  • Francia - 27.
  • Irlanda - 20.
  • Escocia - 13.

Los campeones del Seis Naciones, año por año

  • 2025: Francia.
  • 2024: Irlanda.
  • 2023: Irlanda (Grand Slam).
  • 2022: Francia (Grand Slam).
  • 2021: Gales.
  • 2020: Inglaterra.
  • 2019: Gales (Grand Slam).
  • 2018: Irlanda (Grand Slam).
  • 2017: Inglaterra.
  • 2016: Inglaterra (Grand Slam).
  • 2015: Irlanda.
  • 2014: Irlanda.
  • 2013: Gales.
  • 2012: Gales (Grand Slam).
  • 2011: Inglaterra.
  • 2010: Francia.
  • 2009: Irlanda (Grand Slam).
  • 2008: Gales (Grand Slam).
  • 2007: Francia (Grand Slam).
  • 2006: Francia.
  • 2005: Gales (Grand Slam).
  • 2004: Francia (Grand Slam).
  • 2003: Inglaterra (Grand Slam).
  • 2002: Francia (Grand Slam).
  • 2001: Inglaterra.
  • 2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.

Francia es el campeón defensor del Seis Naciones porque consiguió el título en 2025
Christophe Ena - AP
