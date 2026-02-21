A qué hora juega Inglaterra vs. Irlanda, por el Seis Naciones de Rugby 2026

Inglaterra e Irlanda se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 3 del Seis Naciones de Rugby 2026. Ambos seleccionados acumulan una victoria y una derrota, por lo que buscarán conseguir un resultado positivo. El encuentro está programado para las 11.10 (horario argentino) en el estadio de Twickenham, con arbitraje del italiano Andrea Piardi y televisación de ESPN 4 y transmisión vía streaming por parte de Disney+.

El XV de la Rosa, que viene de perder 31 a 20 con Escocia, está tercero en la tabla de posiciones del certamen que reúne a las potencias de Europa, con un total de cinco puntos. El Trébol, por su parte, se mantiene en el penúltimo lugar de la clasificación general con cuatro unidades. En la última jornada derrotó por 21 a 13 a la Italia del head coach argentino Gonzalo Quesada.

Irlanda logró derrotar a Italia, pero sigue sin mostrar un buen nivel en el Seis Naciones 2026 Peter Morrison - AP

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 1° de febrero del año pasado, en el marco de la primera fecha del Seis Naciones 2025. En aquella oportunidad, Irlanda se quedó con la victoria por 27 a 22 como local. El antecedente más reciente en suelo inglés, en tanto, es del 9 de marzo de 2024, con victoria del local por un ajustado 23 a 22.

Inglaterra vs. Irlanda: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Seis Naciones 2026.

Día : Sábado 21 de febrero.

: Sábado 21 de febrero. Hora : 11.10 (horario argentino).

: 11.10 (horario argentino). Estadio : Twickenham Stadium.

: Twickenham Stadium. Árbitro: Andrea Piardi (Italia).

Inglaterra vs. Irlanda: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado a las 11.15 (horario argentino) en Twickenham, Irlanda, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Irlanda. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 34.00.

Las casas de apuestas ponen a Inglaterra como favorita al triunfo en el encuentro ante Irlanda Alastair Grant - AP

Tabla de campeones del Seis Naciones