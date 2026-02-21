En qué canal pasan Inglaterra vs. Irlanda, por el Seis Naciones de Rugby 2026

El encuentro se disputa este sábado a las 11.10 (horario argentino) en el estadio de Twickenham, con arbitraje del italiano Andrea Piardi
Este sábado, desde las 11.10 (horario argentino), Inglaterra e Italia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Seis Naciones de Rugby 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Andrea Piardi, se disputa en el estadio de Twickenham y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+.
El XV de la Rosa, que viene de perder 31 a 20 con Escocia, está tercero en la tabla de posiciones del certamen que reúne a las potencias de Europa, con un total de cinco puntos y una diferencia de tantos de +30. En el plantel está el jugador con más tries en lo que va del certamen, Henry Arundell, quien anotó cuatro en dos fechas y que, a su vez, es el único que recibió una tarjeta roja hasta el momento.
El Trébol, por su parte, se mantiene en el penúltimo lugar de la clasificación general con cuatro unidades y un coeficiente de tantos de -15. En la última jornada derrotó por 21 a 13 a la Italia del head coach argentino Gonzalo Quesada. Está lejos de la versión que lo llevó a ganar el Seis Naciones 2024 y a llegar a la última fecha de la edición pasada con chances de defender el título -finalmente quedó tercero, por detrás de Francia e Inglaterra-.
Inglaterra vs. Irlanda: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado a las 11.15 (horario argentino) en Twickenham, Irlanda, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 4, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN 4.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inglaterra corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.27 contra los 4.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Irlanda. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 34.00.
Formaciones confirmadas
- Inglaterra: 1 Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Joe Heyes, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Tom Curry, 7. Ben Earl, 8. Henry Pollock, 9. Alex Mitchell, 10. George Ford, 11. Henry Arundell, 12, Fraser Dingwall, 13. Ollie Lawrence, 14. Tommy Freeman, 15. Freddie Steward.
- Suplentes: 16. Jamie George, 17. Bevan Rodd, 18. Trevor Davison, 19. Alex Coles, 20. Guy Pepper, 21. Sam Underhill, 22. Jack van Poortvliet, 23. Marcus Smith.
- Irlanda: 1 Jeremy Loughman, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. James Ryan, 6. Tadhg Beirne, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris, 9. Jamison Gibson-Park, 10. Jack Crowley, 11. James Lowe, 12. Stuart McCloskey, 13. Garry Ringrose, 14. Robert Baloucoune, 15. Jamie Osborne
- Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Finlay Bealham, 19. Nick Timoney, 20. Jack Conan, 21. Craig Casey, 22. Ciaran Frawley, 23. Tommy O’Brien
