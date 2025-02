Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 2

Este fin de semana se disputó la segunda fecha de la edición 2025 del Súper Rugby Americas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Peñarol quedó como líder luego de vapulear a Yacaré XV por 50 a 15. En el duelo de argentinos del fin de semana, en tanto, Dogos y Pampas igualaron 20 a 20. Por último, Selknam le ganó a Cobras Brasil como visitante por 28 a 21. La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Pampas vs. Peñarol, Selknam vs. Dogos y Yacaré XV vs. Tarucas.

En el cotejo entre uruguayos y paraguayos, el máximo ganador de la corta historia del certamen fue muy superior y se trepó a la cima con 10 unidades cosechadas en apenas dos partidos. Luego, en la reedición de la final de 2024 -en la que Dogos festejó-, las franquicias argentinas más antiguas del certamen no se sacaron diferencias. El conjunto brasileño, por su parte, sigue sin ganar, por lo que se hunde en el fondo de la tabla de posiciones con apenas un punto y una diferencia de tantos de -46.

Lucas Bianchi fue la gran figura del partido en el triunfo de Peñarol frente a Yacaré XV Peñarol Rugby

Este fin de semana, el que quedó libre fue el combinado nacional que se sumó este año al torneo en reemplazo de American Raptors, de Estados Unidos: Tarucas de Tucumán, que debutó con un con un contundente triunfo contra Cobras en la fecha 1 por 31 a 6. El nombre elegido para la nueva franquicia está inspirado en un ciervo autóctono de la Argentina que constituye un emblema de la Región del Noroeste (NOA) y que representa un Patrimonio Natural y Cultural muy valioso para la Región (es una de las siete especies de ciervo nativas del país).

Resultados de la fecha 2

Peñarol 50 - 15 Yacaré XV

Dogos 20 - 20 Pampas

Selknam 28 - 21 Cobras

Cronograma de la fecha 3

Viernes 28 de febrero a las 19.54: Pampas vs. Peñarol Rugby.

Sábado 1° de marzo a las 14.54: Selknam vs. Dogos.

Sábado 1° de marzo a las 19.54: Yacaré XV vs. Tarucas.

Del certamen participan siete franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 13 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+ mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

Peñarol Rugby: 10 puntos y +36 de diferencia de tantos.

Tarucas: Cinco y +39.

Selknam: Cinco y +4.

Yacaré XV: Cuatro y -32.

Dogos: Dos y -1.

Pampas: Uno y 0.

Cobras Brasil: Uno y -46.

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta el año pasado, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas.

Peñarol Rugby: Dos títulos.

Jaguares XV: Uno.

Dogos XV: Uno.

LA NACION