Baja en Los Pumas: Se confirmó la grave lesión de Juan Cruz Mallía

Se confirmó la noticia que en Los Pumas nadie esperaba. En el test match internacional de este domingo, Juan Cruz Mallía sufrió una grave lesión ante Inglaterra, que lo dejará varios meses afuera de las canchas.

Desde sus redes sociales oficiales, la UAR confirmó que uno de los líderes de la selección argentina de rugby tiene una lesión post-traumática del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La misma se produjo tras un tackle tardío de Tom Curry. Según el cuerpo técnico argentino, la acción fue “imprudente” y dejó a Mallía tendido en el piso, con signos de dolor, lo que derivó en su reemplazo inmediato.

Todavía no se detalló un pronóstico concreto para la recuperación de Mallía, aunque se estima que no podrá jugar por los próximos tres o cuatro meses.

Parte médico lesión Juan Cruz Mallía.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Juanchi!

La situación de juego que derivó en la grave lesión sucedió cuando Mallía tenía la pelota y ejecutó un kick. Allí, el inglés llegó tarde y lo impactó, en una acción peligrosa que detuvo el juego y generó preocupación. El back argentino necesitó asistencia y fue reemplazado, mientras las cámaras mostraban su gesto de dolor. El forward británico no fue amonestado. El golpe sobre Mallía condicionó el cierre del partido, ya que el back formado en Jockey de Córdoba es sin dudas uno de los jugadores más influyentes que tiene el conjunto dirigido por Felipe Contepomi.

Para fortuna de Mallía, no hubo rotura, ya que sería como un desgarro o esguince, que ocurre típicamente por un golpe, un giro o una parada brusca. La lesión pudo ser peor.

La lesión de Juan Cruz Mallía ante Inglaterra

Sobre esto, Felipe Contepomi había acusado al tercera línea Curry de golpearlo en el túnel post triunfo inglés por 27-23, en Twickenham, en el último test del 2025. El entrenador se quejó ante la consulta de un periodista inglés por el tackle contra Mallía. “¿Un poco tarde? Bueno, hace dos semanas decidieron que se consideraría la sanción por las consecuencias, así que si ese es el criterio, no entiendo que tengamos que jugar el resto del partido con 14 jugadores después de un tackle ‘un poco tarde’ como lo describís. Yo lo llamaría imprudente”, señaló el head coach de Los Pumas, que hizo alusión a una acción frente a Gales, hace dos semanas: Ben Thomas fue sancionado sólo con tarjeta amarilla porque el taconazo que lanzó contra Matera no le impactó en la cara. “Terminamos jugando con 14 y ni siquiera lo revisaron”, recriminó.

Argentina head coach Felipe Contepomi calls Tom Curry a ''bully'', saying he shoved him following his sides' defeat to England at Twickenham

El entrenador de los Pumas, que cayó en los tres compromisos de la temporada ante Inglaterra, describió el episodio de la lesión de Mallía. “Estaba ahí parado y él (por Curry) entró y fue a saludar a uno de nuestros entrenadores, y le dijimos que no porque estábamos molestos. Fue imprudente y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Sé que es parte del rugby, pero si no nos cuidamos, podría ser peligroso. Me dijo: ‘Vete a la mierda’ y me empujó así.... Quizás sea así, no lo conozco”.

De la otra parte, el técnico de Inglaterra Steve Borthwick defendió a su jugador, elogió su carácter y dijo que quienes lo conocen saben que es una persona “respetuosa” e íntegra.

A raíz de todo esto, el incidente desató un pedido formal de investigación por parte del equipo argentino, no sólo por el tacleo que lesionó a Mallía, sino también por lo ocurrido en el túnel.