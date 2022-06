Benjamín Urdapilleta fue figura de Castres en la semifinal de Francia contra el poderoso Toulouse

En un torneo que reúne tanto grandes estrellas como dueños con abultadas billeteras, hay un club que con poco se las arregla para competir y pelear mano a mano con los mejores. Castres Olympique, ubicado en una ciudad de poco más de 40.000 habitantes en el sur de Francia, no ostenta figuras rutilantes, tiene un presupuesto bajo y pocos jugadores internacionales. Pero entiende a la perfección el concepto de equipo, tiene hambre y ambición, y cuenta con un estratega que sigue dándole alegrías: Benjamín Urdapilleta volvió a destacarse, para acceder a una nueva final del Top 14.

El argentino se ríe ante el paso del tiempo. Su mentalidad y su energía son como las de un chico que recién empieza, pero en el cuerpo de un jugador que en marzo cumplió 36 años. El back formado en CUBA aportó 14 puntos con el pie izquierdo en el triunfo por 24-18 sobre Toulouse, el último campeón, en la primera semifinal. Además, cumplió a la perfección su papel de conductor, participó con una sutileza en la jugada del último try y le entregaron el premio al mejor jugador del partido. Sigue siendo vital en el funcionamiento de un conjunto poco vistoso, pero efectivo y convencido de una idea.

Compacto de Castres 24 vs. Toulouse 18

La noche en Niza comenzó esquiva para el puntero de la etapa regular de uno de los dos certámenes nacionales más fuertes de Europa. Matthis Lebel encontró los espacios en la defensa, quebró y dibujó un gran try cuando apenas habían transcurrido 90 segundos del kick-off. Castres se mostraba impreciso, nervioso y equívoco en las patadas y las recepciones. “Cometimos errores tontos, pero supimos reaccionar y terminamos bien los primeros veinte minutos de la primera parte. En el descanso teníamos mucha confianza, sabíamos que podíamos ganar. Y creo que dominamos en la segunda mitad”, expresó Urdapilleta en la televisación.

Festejo de Urdapilleta

Un Homme du Match plutôt satisfait... 😅 pic.twitter.com/3FNIi8k1jL — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 17, 2022

A medida que pasaban los minutos, Castres iba llevando el encuentro al ritmo que más le convenía: un juego lento, friccionado, de pocas fases. Lejos de la propuesta de Toulouse, que intentó dar dinámica al desarrollo, pero estuvo impreciso. Y su rival lo leyó muy bien. Castres fue acercándose con las patadas de Urdapilleta a los palos y en el inicio del segundo tiempo otro sudamericano levantó la mano: Santiago Arata, su compañero en la pareja de medios y una fiera en la defensa. El uruguayo aportó un try para pasar al frente y llenar de confianza a su equipo, que supo jugar con el reloj y la desesperación del defensor de la corona, que contó con la presencia de otro argentino, Juan Cruz Mallía.

No todo es conducción en el ex apertura de CUBA: el 10 aporta tackle, como éste contra Romain Ntamack. estrella de Toulouse. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Más allá de algún arresto individual, como el try de Romain Ntamack, Toulouse estuvo lejos de su nivel usual y lo pagó caro. “Creemos mucho en nosotros mismos, tenemos muchos grandes jugadores este año, confiamos en todos. Quizás los periodistas o los simpatizantes no crean mucho en nosotros, pero trabajamos, hacemos sacrificios. Eso es lo que me gusta, también”, sostuvo Urdapilleta, que, con un toque de zurda preciso, sorpresivo, incisivo, casi de número 10 de fútbol hacia un extremo, concibió tácticamente el último try, el que anotó Julien Dumora. Una acción individual, y una actuación en general, que esperanza a los Pumas, porque el conductor de Castres fue citado para el seleccionado por Michael Cheika y ocupa un puesto, el de apertura, que viene necesitando una segunda opción.

La delicadeza de Urdapilleta para el try decisivo

El primer finalista del Top 14 no tuvo rugbiers en el Seis Naciones conquistado por Francia este año. Apenas el hooker Gaetan Barlot fue parte del plantel, pero no sumó minutos. Toulouse presentó este viernes ocho jugadores del seleccionado, casi todos importantes en la consagración de les Bleus, incluido Antoine Dupont, el mejor jugador del planeta. En un derbi históricamente dominado por su oponente, Castres se acostumbró ahora a ganarle al club más exitoso de Francia: de los últimos doce enfrentamientos salió victorioso en ocho, empató uno y perdió tres.

La patada a los palos es la especialidad de Urdapilleta, una pieza valiosa para los Pumas: a sus 36 años, el número 10 fue convocado por Michael Cheika, el nuevo entrenador. CHRISTOPHE SIMON - AFP

Castres procurará el sexto título en su historia el próximo fin de semana. Espera por el ganador de Montpellier vs. Bordeaux Bègles, la segunda semifinal, que comenzará este sábado a las 16.05 de Buenos Aires (televisará ESPN Extra) y tendrá a Guido Petti Pagadizábal y Santiago Cordero como protagonistas. Le ganó su última final al propio Montpellier, en 2018, con un Urdapilleta decisivo, distinguido aquella vez como el mejor hombre del partido. Pasa el tiempo, y hay cosas que no cambian.