Convocados de los Pumas 7s para los Seven de Singapur y Perth

Los Pumas 7s se preparan para el reinicio de la temporada 2025-2026 del Circuito Mundial de Seven y el head coach Santiago Gomez Cora definió el plantel para la tercera y cuarta etapa, que serán en Singapur y Perth, Australia, el último fin de semana de enero y el segundo de febrero, respectivamente.

La lista de jugadores tiene 14 nombres y apellidos. Entre los convocados sobresalen Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santiago Álvarez, jugadores afianzados hace varios años y son parte de la camada que llevó a seleccionado nacional a la élite.

Plantel Los Pumas 7s para Singapur y Perth

Santiago Álvarez.

Martiniano Arrieta.

Juan Patricio Batac.

Pedro De Haro.

Luciano González.

Matteo Graziano.

Valentín Maldonado.

Santiago Mare.

Marcos Moneta.

Eliseo Morales.

Joaquín Pellandini.

Gregorio Pérez Pardo.

Santiago Vera Feld.

Santino Zangara.

Este año, luego de haber cerrado el 2025 en las dos primeras etapas del prestigioso campeonato internacional, los Pumas 7s jugaron y ganaron el Súper Seven de Mar del Plata, que sirvió como preparación para la continuidad del Circuito Mundial.

“Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros”, analizó Gómez Cora. Además, habló de la dos primeras fechas: “En las primeras etapas terminamos últimos y cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.

Los Pumas 7s cosecharon un último y un segundo puesto en el Circuito Mundial 2025-2026

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras la segunda etapa en Ciudad del Cabo

