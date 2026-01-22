Convocados de los Pumas 7s para los Seven de Singapur y Perth

El head coach Santiago Gómez Cora definió el plantel de la selección argentina para las dos primeras etapas del año, en las que el equipo buscará escalar posiciones en la tabla general
Los Pumas 7s se preparan para el reinicio de la temporada 2025-2026 del Circuito Mundial de Seven y el head coach Santiago Gomez Cora definió el plantel para la tercera y cuarta etapa, que serán en Singapur y Perth, Australia, el último fin de semana de enero y el segundo de febrero, respectivamente.
La lista de jugadores tiene 14 nombres y apellidos. Entre los convocados sobresalen Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santiago Álvarez, jugadores afianzados hace varios años y son parte de la camada que llevó a seleccionado nacional a la élite.
Plantel Los Pumas 7s para Singapur y Perth
- Santiago Álvarez.
- Martiniano Arrieta.
- Juan Patricio Batac.
- Pedro De Haro.
- Luciano González.
- Matteo Graziano.
- Valentín Maldonado.
- Santiago Mare.
- Marcos Moneta.
- Eliseo Morales.
- Joaquín Pellandini.
- Gregorio Pérez Pardo.
- Santiago Vera Feld.
- Santino Zangara.
¡Nuestro plantel! ¡Singapur y Perth, allá vamos! 🫡#SeVenComoNunca pic.twitter.com/BTi9bXoOKQ— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 20, 2026
Este año, luego de haber cerrado el 2025 en las dos primeras etapas del prestigioso campeonato internacional, los Pumas 7s jugaron y ganaron el Súper Seven de Mar del Plata, que sirvió como preparación para la continuidad del Circuito Mundial.
“Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros”, analizó Gómez Cora. Además, habló de la dos primeras fechas: “En las primeras etapas terminamos últimos y cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.
El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°
- Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°
- 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).
- 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (18): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
