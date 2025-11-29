World Seven Series, con los Pumas 7s hoy: horarios, TV y cómo ver online

El seleccionado argentino afronta la primera etapa de la temporada 2025-2026; perdió los primeros partidos ante Fiji y Francia, y aún tiene que jugar ante Sudáfrica
- 3 minutos de lectura'
Los Pumas 7s comenzaron este fin de semana, en Dubái, una nueva temporada del Circuito Mundial. La etapa inicial del certamen consta de tres fechas, en las que se dará a conocer el campeón. La participación argentina comenzó con dos sorpresivas derrotas: 26 a 19 vs. Fiji y 59 a 7 vs. Francia, en la peor caída de la historia albiceleste en este campeonato. Este sábado le resta jugar ante Sudáfrica, ya sin chances de pelear por el título.
El formato de este año es distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Seven de Dubái
- Argentina 19 - 26 Fiji.
- Argentina 7 - 59 Francia.
- Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. De todos ellos, cinco son debutantes: Morales, Batac, Dubuc, Arrieta y Maldonado.
¡Nuestro plantel! ¡A conocerlos! 🇦🇷 pic.twitter.com/nSYhW6fFCt— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 27, 2025
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (17): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Los Pumas 7s
Mal inicio. Una pesadilla en Dubái para Los Pumas 7s, que sufrieron la peor derrota de su historia en el circuito mundial
TV y streaming. Colapinto en Qatar, Messi, Pumas 7s, Central Córdoba-Estudiantes, la final de la Libertadores y Abierto de Palermo
Con los Pumas 7s. Cómo es ahora el Circuito Mundial: menos equipos, más torneos y la “carnicería” que hará atractivo cada partido
- 1
Circuito Mundial de Seven: menos equipos, más torneos y la “carnicería” que hará atractivo cada partido
- 2
Horarios de los Pumas para el Seven de Dubái, por la fecha 1 del Circuito Mundial 2025-2026
- 3
Los Pumas 7s perdieron los dos primeros partidos en el Seven de Dubái
- 4
Eliseo Morales, el salteño que jugó en los Pumas y ahora intentará ganar ritmo en el seven