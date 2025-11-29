World Seven Series, con los Pumas 7s hoy: horarios, TV y cómo ver online

Los Pumas 7s comenzaron este fin de semana, en Dubái, una nueva temporada del Circuito Mundial. La etapa inicial del certamen consta de tres fechas, en las que se dará a conocer el campeón. La participación argentina comenzó con dos sorpresivas derrotas: 26 a 19 vs. Fiji y 59 a 7 vs. Francia, en la peor caída de la historia albiceleste en este campeonato. Este sábado le resta jugar ante Sudáfrica, ya sin chances de pelear por el título.

El formato de este año es distinto al de las últimas ediciones. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Los Pumas 7s sufrieron la peor derrota de la historia frente a Francia: cayeron por 59 a 7 en Dubái Zach Franzen - Prensa UAR

Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture y resultados de los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Argentina 19 - 26 Fiji .

. Argentina 7 - 59 Francia .

. Argentina vs. Sudáfrica - Sábado 29 de noviembre a las 13:34.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El plantel de los Pumas 7s para este fin de semana en Emiratos Árabes Unidos lo conforman: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Vélez Bazán, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. De todos ellos, cinco son debutantes: Morales, Batac, Dubuc, Arrieta y Maldonado.

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial