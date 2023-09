escuchar

Este viernes inicia el Mundial de rugby de Francia 2023. Se acaba el tiempo de las especulaciones y empiezan a ponerse sobre la mesa las verdaderas cartas. Desde este viernes y hasta el próximo 28 de octubre, 20 seleccionados dirimirán quién es el próximo campeón del mundo (o continúa siéndolo, para el caso de que Sudáfrica pueda conservar la corona de Japón 2019). Y en este sentido, dos cosas son imperiosas de agendar para los fanáticos: la ceremonia inaugural, que arranca a las 15 de la Argentina y el partido que levanta el telón: ni más ni menos que Francia vs. Nueva Zelanda, desde las 16.15, como para que las emociones no escatimen. ESPN transmite en vivo por su señal de cable, al igual que en su sitio de streaming Star+, que tendrá los 40 encuentros de la Copa del Mundo. A su vez, TV Pública pondrá en pantalla, también en vivo, todos los partidos de los Pumas. El seleccionado argentino se estrenará en la segunda jornada, este sábado ante Inglaterra. El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir por canchallena.com.

El mundo del rugby vivirá su fiesta por un lapso de 50 días, lo que dura la Copa del Mundo, la más extensa considerando a todos los deportes pero necesariamente así por el tiempo de recuperación que implica para los jugadores el post partido. En este sentido, el primer plato de esta cita viene con una propuesta que es mucho más que un aperitivo: Francia, que tendrá un Mundial en su casa por cuarta vez en su historia y los All Blacks, el mejor seleccionado de todos los tiempos pese a sus (paradójicamente) tiempos de zozobras. Pese a todo, los Hombres de Negro son los máximos favoritos en las apuestas. El partido tendrá lugar en el Stade Saint-Denis, más conocido como Stade De France, en las afueras de París y marcará el kick-off en el grupo A. Una hora antes se llevará a cabo la tradicional ceremonia de apertura.

El conjunto galo debe lidiar con la presión de ser anfitrión si quiere ratificar ser serio favorito al título ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Francia vs. Nueva Zelanda: todo lo que hay que saber

Mundial de rugby 2023 - Semifinales

Día: Viernes 8 de septiembre.

Hora: 16.15 (hora argentina).

Estadio: Stade Saint-Denis.

TV: ESPN.

Streaming: Star+, DGO, Flow y Telecentro Play.

Francia y Nueva Zelanda integran el grupo A del Mundial, junto a Italia, Uruguay y Namibia, por lo que, de no mediar nada extraordinario, ambos deberían avanzar a la segunda ronda. Por esto también, en principio, este partido resulta clave para las aspiraciones de ganar la zona. El XV galo está ante una ocasión histórica: ganar su primer título mundial y hacerlo además en casa. Los hombres de Fabien Galthié llevan años preparándose para esta cita y solo la lesión reciente de Romain Ntamack, una de las estrellas de Les Bleus, puede haber mermado un poco las expectativas.

Thibaud Flament estaría desde el arranque en el primer partido de la Copa del Mundo, ante los All Blacks ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Matthieu Jalibert será el encargado de ocupar el puesto de apertura, haciendo pareja con Antoine Dupont, llamado a ser el líder del conjunto local. Solo en una de las tres ocasiones anteriores en las que el Mundial pisó suelo galo (aunque como anfitrión compartido), su seleccionado alcanzó la final. Fue en la edición de 1999, cuya definición se jugó en Cardiff y Francia cayó ante Australia por 35-12. Por otro lado, en la única edición que el título se jugó en el Stade de France, Les Bleus se quedaron en las puertas de la final, perdiendo ante Inglaterra en semifinales en 2007.

”Todo el mundo quiere vernos levantar la copa. Es lo que nos motiva, pero hay que centrarse en lo que llevamos haciendo desde hace cuatro años, manteniendo la ambición. Logramos no ‘comernos’ demasiado la cabeza, pero estamos ante una gran competencia y con un gran entusiasmo alrededor”, comentó Dupont en la previa. El medio scrum admitió, también, que el equipo francés soporta una gran presión. “Necesitamos transformar toda esa energía positiva que se deriva de ella, apoyándonos en nuestro público y con la confianza que hemos creado estos últimos años”, añadió.

El head coach de Nueva Zelanda, Ian Foster, ahora sonríe, tras encaminar el rumbo del equipo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Frente a Francia estarán los All Blacks, siempre temibles a la hora de la verdad, pero algo menos en los dos últimos años, ya que perdieron ante la mismísima Francia y en su casa frente a Irlanda (que además los desplazó del N° 1 del ranking), y también ante la Argentina, en un partido que constituyó un hito para Los Pumas el año pasado, cuando sellaron la victoria por 25-18.

Pese a estos traspiés, 2023 empezó a marcar la recuperación del equipo, con once partidos consecutivos sin perder y un nuevo título del Rugby Championship. Sin embargo, contra Sudáfrica fue caída por 35-7 en el último partido de preparación mundialista, a finales de agosto en Londres.

Para el partido de este viernes ante Francia, Nueva Zelanda, país en el que le rugby es una religión, tendrá varias bajas de peso. A las ya conocidas de Brodie Retallick y Shannon Frizell se han unido las de Jordie Barrett (si estarán en el XV inicial sus hermanos Beauden y Scott) y el wing Emoni Naraewa, que se perderá el torneo por problemas en la espalda.

“Este grupo está muy motivado; no me preocupan demasiado los comentarios (externos). El partido (contra Francia) va a ser muy importante y no creo que el grupo necesite mucho más para mentalizarse”, declaró el capitán Sam Cane antes del debut, en una clara muestra de cómo los legendarios All Blacks pretenden aislarse de todo para dar batalla en lo que mejor saben hacer: jugar al rugby.

En las copas del mundo, no importa cómo llegan los All Blacks: siempre son candidatos a levantar el trofeo THOMAS SAMSON - AFP

Los máximos candidatos al título, según las apuestas

Según las principales casas de apuestas alrededor del planeta, los máximos favoritos a quedarse con la Copa Webb Ellis, en homenaje al inventor del deporte, son los All Blacks, con cuotas de 4.00. El podio lo completan Francia y Sudáfrica con 4.50, e Irlanda con 6.00. Australia, por su parte, se ubica quinto con 15.00, seguido de Inglaterra con 17.00. Los Pumas, en tanto, están en el séptimo lugar con 26.00, por delante de Gales, que alcanza los 51.00, y de Escocia, que ronda los 56.00.

Nueva Zelanda: 4.00.

Francia y Sudáfrica: 4.50 cada uno.

Irlanda: 6.00.

Australia: 15.00.

Inglaterra: 17.00.

Argentina: 26.00.

Gales: 51.00.

Escocia: 56.00.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es nueva: se disputaron únicamente nueve ediciones. La primera de ellas fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica, con tres títulos cada uno.

Los Springboks vienen de ganar en Japón 2019, por lo que en este 2023 intentarán defender la corona y levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completa Australia con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido, Irlanda y Francia 1999; e Inglaterra, que se llevó el torneo en Australia 2003.