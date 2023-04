Dogos XV contó con un inspirado Mateo Soler frente a Cobras Brasil XV para comenzar con una sonrisa la segunda etapa del Super Rugby Americas

escuchar

Una tarde-noche inspirada de Mateo Soler, autor de tres tries, levantó a Dogos XV y contribuyó de manera decisiva a la victoria por 45-29 sobre Cobras Brasil XV. En el inicio de la segunda rueda, el conjunto cordobés se mantiene en el tope de las posiciones del Super Rugby Americas.

No fue una actuación del todo sólida la del equipo argentino, que no contó con el acostumbrado apoyo en las tribunas de la cancha de Tala, ocupadas no más allá de un 50%, por unos 2000 espectadores. Bastaron algunos lapsos de concentración y tranquilidad para imponer condiciones, momentos que no casualmente coincidieron con las apariciones del joven Soler, letal en las postrimerías del in-goal ajeno.

Un maul con mucha superioridad para Dogos contra Cobras, en un estadio de Tala que esta vez tuvo menos público, unos 2000 espectadores.

De 19 años, Mateo es hijo de Facundo Soler, ex fullback de los Pumas (25 caps entre 1996 y 2002), y hermano de Valentín, un año menor y también integrante de la franquicia cordobesa. Con las tres conquistas de este viernes acumula cinco en el certamen, una menos que el tryman, Manuel Olaso, de Peñarol. El wing (su puesto natural es el de fullback) estuvo en 2022 en los Pumitas y es firme candidato a integrar el plantel que afrontará el Mundial Juvenil de Sudáfrica en junio.

“Pude marcar, pude sumarle al equipo, así que estoy contento con eso. Estamos trabajando muy fuerte y nos va a ir bien si seguimos así”, dijo Soler a ESPN. “Fue un partido muy duro, muy físico. En el entretiempo hablamos de cambiar la cara. Estábamos en casa y teníamos que salir a defenderla, y creo que lo hicimos. Igual, hay que emprolijar. Cometimos muchos e innecesarios errores, y eso puede costarnos caro”.

Compacto de Dogos vs. Cobras

Pese a que el local anotó siete tries, no fue una victoria holgada la de Dogos. Por momentos cayó en el desorden que propuso Cobras y no logró hacer pie ante el juego corto del conjunto brasileño, que a cinco minutos del final se había puesto a dos puntos de distancia (29-31) y jugaba con un hombre más por la amonestación al propio Soler. En cambio, en los pasajes en que consiguió imponerse con el tackle y tuvo disciplina y paciencia para atacar, Dogos marcó diferencias.

Tuvo un lapso de dominio en el primer tiempo en el que prevaleció con su juego, obtuvo dos conquistas y se reponía de un mal inicio en el que Cobras se había adelantado gracias a un try de intercepción tras un mal pase de Leonardo Gea Salim. Sin embargo, luego de las buenas conquistas de los cordobeses Soler y Agustín Moyano, en las que coronó dos buenas acciones de varias fases con generadas por forwards y backs por igual, el local se quedó.

Cobras se afianzó en el scrum y a partir de eso forzó infracciones que le permitieron ocupar terreno ajeno, donde se hizo fuerte en el juego corto, vía a través de la cual consiguió otros dos tries para irse al descanso con ventaja de 19-14.

El primer try de Soler

Pero en el inicio de la segunda mitad Dogos mejoró en defensa, forzó a que Cobras cayera en su acostumbrada indisciplina y sacó una ventaja casi decisiva con dos tries más de Soler. Aunque los visitantes se acercaron en el final, con un jugador menos el equipo anfitrión logró dos tries en el cierre y decoró un marcador que no se condice con lo que ocurrió en la cancha.

El triunfo permite a Dogos consolidarse en lo más alto de la tabla y, apenas iniciada la segunda rueda, se encamina a las semifinales, reservadas para los cuatro mejores.

Síntesis de Dogos XV 45 vs. Cobras Brasil XV 29

Dogos XV: Julián Hernández; Mateo Soler, Faustino Sánchez Balarolo, Leonardo Gea Salim y Lautaro Cipriani; Juan Bautista Baronio y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wegner y Santiago Pulella.

Cambios: ST, Manuel Todaro por Gandini; 17 minutos, Román Pretz por Pulella; 23, Franco Giúdice por Baronio; 26, Ramiro Valdés por Filippa y Agustín Segura por Sánchez Balarolo; 30, Gregorio Hernández por Simes; 35, Octavio Barbatti por Wenger, y 38, Juan Lovell por Cipriani.

Cobras Brasil XV: Lucas Tranquez (capitán); Alain Altahona, Nicolás Cantarutti, Robert Tenório y Ariel Rodrigues; Lucas Spago y Facundo Villalba; Matheus Claudio, Donnacha Byrne y Cleber Dias; Lucio Anconetani y Ben Donald; Bautista Vidal, Eddy Pinheiro y Brendon Alves.

Cambios: PT, 31 minutos, Alexandre Figueiredo por Alves; ST, 3, Henrique Ferreiro por Vidal; 9, Gabriel Paganini por Donald; 17, André Arruda por Dias; 23, Douglas Rauth por Villalba; 28, Guilherme Coghetto por Altahona; 35, Diego Vidal por Pinheiro, y 38, Victor Souza por Tenório.

Primer tiempo: 5 minutos, try de Rodrigues (C); 13, gol de J. Hernández por try de Soler (D); 20, gol de J. Hernández por try de Moyano (D); 34, gol de Tranquez por try de Donald (C), y 41, gol de Tranquez por try de Byrne (C). Resultado parcial: Dogos XV 14 vs. Cobras Brasil XV 19.

Segundo tiempo: 5 minutos, gol de J. Hernández por try de Gea Salim (D); 9, penal de Tranquez (C); 12, try de Soler (D); 16, try de Soler (D); 34, gol de Tranquez por try de Byrne (C); 38, gol de J. Hernández por try de Elías (D), y 42, gol de J. Hernández por try de Giúdice (D). Amonestados: 3, Rodrigues (C); 15, Anconetani (C), y 31, Soler (D). Resultado parcial: Dogos XV 31 vs. Cobras Brasil XV 10.

5 minutos, gol de J. Hernández por try de Gea Salim (D); 9, penal de Tranquez (C); 12, try de Soler (D); 16, try de Soler (D); 34, gol de Tranquez por try de Byrne (C); 38, gol de J. Hernández por try de Elías (D), y 42, gol de J. Hernández por try de Giúdice (D). 3, Rodrigues (C); 15, Anconetani (C), y 31, Soler (D). Dogos XV 31 vs. Cobras Brasil XV 10. Cancha: Tala, de Córdoba.

Tala, de Córdoba. Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.