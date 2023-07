Rugby Championship: Wallabies vs. los Pumas ofrecerá un nuevo capítulo de la rivalidad entre Eddie Jones y Michael Cheika

escuchar

Eddie Jones le mostró la puerta de salida a Michael Cheika en los cuartos de final del Mundial Japón 2019. Ése sería el último partido al frente del seleccionado de Australia para el actual entrenador de los Pumas. Tres años más tarde, Cheika fue decisivo en la salida de Jones como conductor de Inglaterra. La victoria albiceleste en Twickenham desencadenó una crisis que ni siquiera el empate ante los All Blacks logró disimular. Este sábado, cuando la Argentina visite a los Wallabies en Sydney por la segunda fecha del Rugby Championship, los caminos de estos dos antagónicos entrenadores australianos volverán a cruzarse. Será la primera vez que Cheika se enfrentará con Australia en su propio país. Será la primera vez, también, que Jones se cruzará con Cheika dirigiendo a los Wallabies.

Jones es unos años más grande que Cheika (63 contra 56). Llegaron a ser compañeros en el famoso Randwick District Rugby Union Football Club, un equipo que era revolucionario en los ochentas con los hermanos Mark y Glen Ella y la dirección técnica de Bob Dwyer. En su libro My life and rugby, Jones recuerda de Cheika particularmente el partido en que se enfrentaron por su club con los All Blacks en el Coogee Oval, en 1988. “Era apenas su cuarto partido en primera, pero mostró una resistencia y una dureza increíbles como número 8 contra el legendario Wayne Shelford”.

Cheika, el head coach de los Pumas, en noviembre pasado en Twickenham, donde el seleccionado argentino derrotó a la Inglaterra de Eddie Jones. Dan Mullan - RFU - The RFU Collection

Los orígenes de Jones y Cheika son similares. Hijos de inmigrantes –el primero, de madre japonesa; el segundo, de padres libaneses–, crecieron en la zona menos favorecida del sudeste de Sydney, encontraron en el rugby una forma de vida en los albores del profesionalismo y trazaron carreras como entrenadores que los llevaron por todo el mundo. Cheika dirigió en Italia (de donde incorporó un incipiente castellano), Irlanda, Francia, Japón, Líbano (rugby league) y la Argentina. Jones pasó por Japón, Inglaterra y Sudáfrica. Ambos tuvieron exitosos pasos por el seleccionado de su país y alcanzaron finales por la Copa del Mundo (en Australia 2003 Jones, en Inglaterra 2015 Cheika). Y ambos se caracterizan por ser muy verbales y locuaces, característica que durante un tiempo subrayó sus diferencias en otros ámbitos y los puso en veredas opuestas. El enfrentamiento alcanzó su punto más álgido en los años en que Cheika dirigía a Australia (2014-2019) y Jones a Inglaterra (2016-2022). Cada vez que se cruzaban se enviaban filosas indirectas por los medios de comunicación.

Cheika, de un lado, se caracteriza por sus dotes de motivador y tiende a dejar que los jugadores se expresen en la cancha y fuera de ella, propiciando que se dispersen en los momentos en que no están entrenándose. Es recordada la anécdota del Mundial 2015, en que prefirió un lugar de concentración para su seleccionado de menor jerarquía que el que le habían ofrecido (nada menos que Pennyhill Park, el centro de alto rendimiento del seleccionado inglés) ya que no había nada para hacer en los alrededores.

Jones tomó la selección australiana luego de ser cesanteado en la de la Rosa. THOMAS SAMSON - AFP

“Cheika siempre ha sido una persona muy determinada y es muy bueno en lo que hace. Trabaja, observa y estudia y se ha vuelto cada vez mejor”, lo describió Dwyer en el sitio www.rugby.com.au.

Jones, en cambio, se hizo fama por exigente, por exprimir hasta conseguir el máximo de sus jugadores, lo que si bien redundó en grandes equipos muchas veces llegó al punto de generar una relación tensa y distante con sus dirigidos. “Nadie es más intenso que Eddie”, lo describió Dwyer. “Eddie es tan brutal a veces que podrías estar pensando «está tomándome el pelo», pero en realidad está siendo sincero”.

Como entrenador de Inglaterra, Jones venció siete veces seguidas a Cheika; la última, en Oita, por los cuartos de final de Japón 2019. Un 40-16 que marcó la salida de Cheika del seleccionado después de seis años, que dio lugar al reemplazo por el neozelandés Dave Rennie. La hasta ahora única victoria de Cheika sobre Jones llegó en noviembre último, cuando lideró a los Pumas a su segundo éxito en la historia en Twickenham (30-29). Fue el principio del fin de la era Jones en el equipo de la Rosa, ya que tres partidos más tarde sería cesanteado, a menos de un año del Mundial de Francia.

El 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 unido 🇦🇷 pic.twitter.com/A879fiSzH1 — Los Pumas (@lospumas) July 13, 2023

“No creo que pese sea el caso, en absoluto”, respondió Cheika a la consulta de si estaba en racha ante Jones. “Tengo hambre de seguir ganando. Lo más destacable de Eddie es que es un competidor y quiere ganar, y a mí me pasa igual. Venimos del mismo lugar”.

Desesperada por el retroceso evidenciado en los últimos siete años, la unión australiana rompió anticipadamente el contrato con Rennie y fue tras Jones, que se había despedido del seleccionado en 2005, no en los mejores términos. Luego de ello fue asistente de Jake White en la conquista de Sudáfrica en Francia 2007, llevó a Japón a la victoria sobre los Springboks en Inglaterra 2015 y puso a la Rosa en la final de Japón 2019. En Australia lo vieron como a un salvador, pero el primer paso fue con el pie izquierdo: derrota frente a un equipo alternativo de los Springboks por 43-12 en Pretoria, por el Championship, el último sábado. Ahora, Cheika y la Argentina vuelven a estar en su camino.

Emiliano Boffelli ataca en los Pumas 48 vs. Wallabies 17 el 13 de agosto pasado en San Juan, el triunfo más amplio del seleccionado argentino frente a una potencia. UAR / Gaspafotos

“No hablé con él esta semana. Probablemente nos veamos después del partido”, dijo Michael. “Eddie es un entrenador muy calificado, por eso Australia quería tenerlo de nuevo. Creo que puede darle mucho al equipo y estoy seguro de que lo hará. Están en un período de construcción, al igual que nosotros. Es muy bueno adaptándose al grupo de jugadores que tiene; lo hizo en cada equipo al que dirigió. Uno siempre quiere medirse contra entrenadores de calidad para probarse”.

Con el correr de los años y a la par de la pérdida del pelo, los decibeles del enfrentamiento dialéctico que acostumbraban sostener bajaron ostensiblemente y ellos cambiaron chicanas por elogios mutuos. Así y todo, la actual visita de Cheika a su hogar no estuvo exenta de polémica. Cuando Jones asumió en Inglaterra, su estreno se dio en una serie de tres partidos en Australia durante la ventana de junio de 2016. Jones se anticipó a Cheika al reservar para su equipo alojamiento en el Crowne Plaza y sede de entrenamiento en el Coogee Oval, situados ambos en la paqueta zona de Coogee Beach, cerca de Randwick. Esta vez, Cheika se aseguró de que los Pumas fueran a esa zona afín a sus orígenes, mientras que Australia quedó en las playas del norte y se entrena en Manly Oval, la sede del clásico archirrival de Randwick.

Cheika y Jones han bajado los decibeles en los últimos tiempos, después de años de asperezas entre los dos entrenadores australianos. Dan Mullan - Getty Images Europe

El partido se desarrollará en el extremo opuesto de la ciudad: el escenario será el Western Sydney Stadium, del barrio de Parramatta, al oeste. Es la misma cancha en que los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en su historia, por 25-15 en el Tri-Nations 2020. Tres semanas más tarde, allí igualaron en 16 con Australia. Mario Ledesma era el entrenador, pero para esa temporada contaba con un asistente de lujo: Michael Cheika, que cumplió esa función intermitentemente durante 2020 y 2021.

Al cabo de sus dos partidos como head coach en contra del conjunto de su país, Cheika está en tablas. Perdió el primero, un año atrás en Mendoza (41-26; un triunfo que se escapó en el final), y ganó el segundo en San Juan (48-17, la victoria más amplia de los Pumas sobre una potencia). Al ser una versión reducida del Rugby Championship por tratarse de un año mundialista, no habrá revancha esta vez. Ella puede darse en Francia, ya que el primero del grupo de Australia se cruzará en los cuartos de final con el segundo del grupo de Argentina, y viceversa. Cheika no quiere ni pensar en ello: “También es posible que gane la lotería. Nunca sabés lo que va a pasar en el futuro. Sería un tonto si pensara así. Estoy diciéndoles a los jugadores que sean lo mejor que puedan día tras día, que así las cosas buenas van a llegar. Si yo me pusiera a pensar en cosas así, tan alejadas, sería hipócrita de mi parte”.

🔙 Nuestra última vez ante los @wallabies



48-17 ✅



La victoria más abultada de nuestra historia ante Australia. ¡Histórico! 🇦🇷#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/XI4ETbibfG — Los Pumas (@lospumas) July 11, 2023

Los dos empezaron el certamen con goleadas en contra. Los dos procuran recuperarse y encaminar a sus equipos rumbo a Francia 2023. Un nuevo capítulo de la rivalidad se vivirá este sábado en Sydney.