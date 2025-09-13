El CASI consiguió una victoria épica contra el SIC: un 33-29 que se va a recordar toda la vida

El CASI crece. Asimila golpes, como en la vida. Y se levanta y sigue. Enfrenta a la adversidad y le da pelea. Lucha contra el rival, contra algunas limitaciones propias, y va para adelante, venciendo sus carencias, incluso, superando errores no forzados. Lucha sin tregua, convencido de que es posible lograr el objetivo tantos años postergado: el campeonato. “Estamos forjando el carácter y estas pruebas nos permiten crecer. Tenemos esa cultura del club de batallar y batallar”, comenta Eugenio Sartori, minutos después de haber anotado el try de una victoria épica frente al SIC, por 33-29. Estos cuatro puntos lo colocan en la cima de la tabla de posiciones, consumada la nueva derrota de Belgrano, en este caso, ante Los Tilos, en Belgrano, por 32-31.

Nadie deja de cantar, de saltar, de dedicarle el triunfo a la contra, que compungido, y atónito por el eléctrico desenlace, no entiende cómo se le fue de las manos un partido que a diez minutos del cierre, ganaba 29-19. Bruno Devoto y Lucho Briatore, ausentes en la cancha, se prenden al carnaval; como Beta Torres Obeid, el hooker, que debió salir en el primer tiempo por un golpe en la mandíbula. Y ahí anda a los saltos y sin rastros del incidente. La hinchada, que abarrotó la tribuna de cemento, se entrega al frenesí de dedicatorias y estribillos, agitando banderas, tirando rollos de papel.

CASI lo ganó por arriba y por abajo Santiago Filipuzzi

Este CASI es diferente al de otras temporadas. Hay correcciones tácticas, claro; pero también hay una energía especial que antes no se palpaba. A fuerza de trabajo y esfuerzo, el plantel superior se sacó la mufa de encima. Formaron un bloque y se juramentaron meterle para adelante. Se bancaron las críticas, soportaron las frustraciones, y transformando el dolor en fuerza, salieron a flote. Y el club está otra vez en el sitio que le demanda la historia: peleando los campeonatos y basta de andar deambulando, sin orientación ni expectativas, por el medio de la tabla y cuidando los pasos a dar para no resbalar y caer al fondo.

Esa fuerza del equipo es la que afloró en el final del juego con el SIC. La misma que dio vuelta el resultado en Bella Vista, hace una semana. La fuerza de la convicción, que supera obstáculos, que voltea barreras. Porque ni vencido se rinde este plantel dirigido por Oscar Murgier y Santiago Phelan. Lo demostró nuevamente en este clásico. Una fuerza unida a la paciencia para manejar la última pelota de la tarde. Pick and go hasta que la situación se volvió propicia para rematarla. Por la izquierda no hubo resquicios; por la derecha, casi llega Tumbarello, pero Pirán le cerró el camino, entonces probaron por el centro. Y allí apareció Eugenio Sartori para levantar la pelota, a un metro del ingoal, y apuntalado por Ignacio Rizzutti y Benito Paolucci, arrojarse con el último suspiro y marcar el try del triunfo. “Apoyó Sartori, pero empujamos todos en esa arremetida”, le dijo Jerónimo Tumbarello a LA NACIÓN.

Las dos caras de la batalla, al final del encuentro Santiago Filipuzzi

Y se desató el festejo. La angustia acumulada se transformó en un estallido de alegría. “Volví de Italia para vivir momentos como estos. Aunque primero haya que sufrir”, reconoció Benito Paolucci, a quien le tocó entrar al clásico en un momento adverso del Atlético: “Sí, entré en un momento duro. Pero bueno, pudimos hacer lo que nos propusimos: jugar más frontales, no lateralizar tanto y ganar el contacto”, analizó el forward. “Sabíamos que debíamos trabajar el partido y no paramos de trabajarlo. Por eso lo ganamos”, sostuvo Nacho Torrado

Esa fuerza arrolladora del CASI arrasó con todo. El envión hizo volar los defectos, pero sería oportuno que la alegría del triunfo no ignore esos problemas, que pudieron costarle los puntos de este derby. El CASI dominó la mayor parte de la etapa inicial y si bien se fue en ventaja al descanso, el SIC, con poca posesión, lo lastimó severamente. Cruzó dos veces la mitad del campo y en ambas se volvió con tries en los bolsillos. Una intercepción de Nicanor Acosta derivó en una veloz corrida, de 25 a 25, y concluyó con el try de Bernabé López Fleming. La otra acción fue producto de un fuerte maul y una definición por la punta derecha, de Ciro Plorutti. La visita golpeó de entrada y al borde del entre tiempo, momentos claves para desanimar a la Academia.

El CASI, también en las alturas Santiago Filipuzzi

El SIC no varió en la segunda parte. Y siguió aprovechando cada situación. Un penal de Solveyra, que buscó el touch y encontró la línea de pelota muerta, posicionó al SIC otra vez en su terreno y esa imprecisión le costó un nuevo try, gracias al poderoso maul de la visita. Al rato, un mal pase de Ignacio Larrague, frenó un nuevo impulso ofensivo del CASI y el juego se instaló en torno al ingoal de la Academia. Una infracción y Pavlovsky alejó a la Zanja en el marcador: 29-19 y apenas quedaban diez minutos en el reloj.

El CASI consiguió una épica victoria Santiago Filipuzzi

Acá el mérito del ganador. La adversidad no lo nubló. Siguió trabajando el partido, como resumió Nacho Torrado. No claudicó. Los quince que estaban sobre el césped apelaron a la fuerza, a las ganas, a ese plus que rescata al equipo de las caídas más pronunciadas. Y llegó el tramo de las fases, una detrás de otra. Y la paciencia para no desperdiciar la última pelota, con un hombre de más por la amonestación a Pavlovsky. La pelota del triunfo o la de la derrota. Por la izquierda no pudieron con los tackles, por la derecha, Pirán frustró la anotación de Tumbarello y por el centro… Por el centro estaba el agujero. Lo vió Sartori, lo apuntalaron Paolucci y Rizzutti… Y lo empujaron todos… Todos esos hombres y mujeres “de alma negra y corazón blanco”, como describe una bandera, que sueñan despiertos. Y que aseguran que este es el año de la Cebra.

Compacto de la victoria de CASI en el superclásico

Síntesis de CASI 33 vs. SIC 29