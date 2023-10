escuchar

PARÍS.– Enfrente tendrán al mejor equipo de la historia, al que jugó el mejor partido en este Mundial y que tiene a los mejores jugadores puesto por puesto. Eso no es todo. Los Pumas tendrán enfrente a un equipo que ya pasó por situaciones así y, avisa, aprendió sendas lecciones. Cuatro años atrás, los All Blacks llegaron como favoritos a la semifinal, pero se toparon con el rigor físico de los ingleses. En el camino hasta Francia 2023 se cruzó varias veces con la Argentina y en dos ocasiones salió derrotado, algo que no había ocurrido jamás.

“Sabemos la amenaza que representan los Pumas, sabemos lo apasionados que son”, advirtió Beauden Barrett, uno de los estandartes de los All Blacks.

Nueva Zelanda llega a la semifinal del viernes, a las 16 en el Stade de France de Saint Denis, después de haber jugado un partido tremendo ante Irlanda, un encuentro en el que debieron rozar la perfección para dejar en el camino al número 1 del mundo. Los Pumas aparecen como un rival menos exigente, pero el mayor de los tres hermanos Barrett no se confía.

Los jugadores de Nueva Zelanda festejan tras robar la pelota en la última jugada y vencer a Irlanda por 28-24 en las semifinales del Mundial; el viernes serán rivales de los Pumas Themba Hadebe / AP - AP

“Es algo de lo que hablamos en la reunión de liderazgo. Se trata de resetear genuinamente e identificar la amenaza que representa la Argentina en nuestro camino esta semana”, dijo el veterano fullback a la plataforma NZR+, de la unión neozelandesa.

En Japón 2019, los All Blacks llegaron a la semifinal como favoritos ante la Inglaterra de Eddie Jones. Había vencido a Sudáfrica en el debut y luego habían destrozado a Irlanda en los cuartos de final (46-14). Sin embargo, los ingleses plantearon una batalla física, defendieron con alma y vida y lograron generarles dudas a los neozelandeses de las que no supieron salir. El 19-7 mandó a los All Blacks a jugar por el tercer puesto.

Desde entonces, Pumas y All Blacks se enfrentaron en siete oportunidades. Cinco encuentros terminaron en victorias de los hombres de negro, pero en 2020 y en 2022 los argentinos registraron sus primeras dos victorias en el historial: por 25-15 en Sydney y por 25-18 en Christchurch, respectivamente. Nueva Zelanda es favorita, pero sabe que no es un partido que tiene ganado antes de comenzar.

Los Pumas festejan el histórico triunfo frente a los All Blacks en el test match que disputaron en el estadio Christchurch, el 27 de agosto de 2022 MARTY MELVILLE - AFP

“Sabemos de lo que son capaces. Los padecimos particularmente en Christchurch el año pasado y sabemos lo apasionados que son”, continuó Barrett. “Vimos el partido que jugaron con Gales. Nadie los había tenido en cuenta hasta ahora.”

Con 729 puntos, Barrett está tercero en la lista de anotadores de los All Blacks, y con 121 caps es el sexto con más apariciones. Fue campeón del mundo en Inglaterra 2015 y ahora va por una nueva conquista. Pero antes de pensar en la final no pierde el foco del partido con la Argentina.

“En la semana nos enfocamos en los detalles, y eso incluye detalles defensivos, entender lo que ellos van a proponer, sus amenazas. Y son amenazas verdaderas, son genuinas”, avisó Barrett. “Es una semana corta, así que tenemos días muy ocupados por delante para prepararnos bien. A medida que pasan los días sólo queremos salir a jugar al rugby. Todos los ojos están puestos en los argies”.

Nueva Zelanda inició su recorrido por Francia 2023 con una derrota ante el seleccionado local que puso en duda su favoritismo, pero rápidamente los All Blacks volvieron al centro de la escena con una actuación fantástica ante Italia (96-17) y, más que nunca, con un partido que rozó la perfección en los cuartos contra Irlanda, un equipo que los había vencido cinco veces en los últimos ocho enfrentamientos. “Pusimos mucho de nosotros durante toda la semana pasada. Irlanda nos había dejado algunas cicatrices, así que sentimos que necesitábamos hacerlo por nosotros para probar algo”, dijo Barrett. “Estamos agradecidos de estar acá y tener otra oportunidad. El viernes será otra final para nosotros Es ganar o volver a casa con las manos vacías. Hay buena vibra en el plantel”.

Si los Pumas quieren ganar, tendrán que imitar lo que hizo Inglaterra en 2019, o lo que ellos mismos consiguieron dos veces en los últimos tres años. Los All Blacks dicen haber aprendido la lección.