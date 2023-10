escuchar

Al Mundial de Rugby Francia 2023 le quedan apenas dos partidos para su finalización luego de casi dos meses de competencia: el duelo por el tercer puesto y la final. El primero de ellos tiene como protagonistas a los Pumas e Inglaterra y es el único que se disputa este viernes. Comenzará a las 16 (hora argentina), contará con el arbitraje del australiano Nic Berry, y se transmite en vivo por ESPN y TV Pública, por lo que también se podrá ver online a través de las plataformas digitales Star+ y Cont.ar. Además, en canchallena.com se dispondrá del minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Para llegar a este cotejo, la Argentina fue segunda en el grupo D, justamente por detrás de Inglaterra, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58. En cuartos de final su víctima fue Gales 29-17; mientras que en semifinales sufrió una goleada ante los All Blacks por 44 a 6.

La Rosa, en tanto, culminó en lo más alto de la zona D con puntaje perfecto tras ganar los cuatro partidos que disputó: 27 a 10 vs. los Pumas, 34 a 12 vs. Japón, 71 a 0 vs. Chile y 18 a 17 vs. Samoa. Logró un total de 18 unidades y avanzó de ronda con una diferencia de puntos de +111. En la instancia de los cuatro mejores derrotó 30 a 24 a Fiji y en semifinales jugó un gran partido, aunque se le escapó en los últimos minutos y finalmente quedó en manos de Sudáfrica por 16 a 15.

Los Pumas vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Partido por el tercer puesto del Mundial de Rugby Francia 2023.

Día : Viernes 27 de octubre.

: Viernes 27 de octubre. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Stade de France de Saint-Denis, Francia.

: Stade de France de Saint-Denis, Francia. Árbitro: Nic Berry (Australia).

Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido entre argentinos e ingleses, que se disputa este viernes en el Stade de France de Saint-Denis, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Star+ y Cont.ar. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

Formaciones confirmadas

Argentina

Titulares : 1.Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Facundo Isa, 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Lucio Cinti, 14. Emiliano Boffelli, 15. Juan Cruz Mallía.

: 1.Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Facundo Isa, 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Lucio Cinti, 14. Emiliano Boffelli, 15. Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16. Agustín Creevy, 17. Joel Sclavi, 18. Eduardo Bello, 19. Matías Alemanno, 20. Rodrigo Bruni, 21. Lautaro Bazán Vélez, 22. Nicolás Sánchez, 23. Matías Moroni.

Inglaterra

Titulares : 1. Ellis Genge, 2. Theo Dan, 3. Will Stuart, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Tom Curry, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Youngs, 10. Owen Farrell (c), 11. Henry Arundell, 12. Manu Tuilagi, 13. Joe Marchant, 14. Freddie Steward, 15. Marcus Smith.

: 1. Ellis Genge, 2. Theo Dan, 3. Will Stuart, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Tom Curry, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Youngs, 10. Owen Farrell (c), 11. Henry Arundell, 12. Manu Tuilagi, 13. Joe Marchant, 14. Freddie Steward, 15. Marcus Smith. Suplentes: 16. Jamie George, 17. Bevan Rodd, 18. Dan Cole, 19. David Ribbans, 20. Lewis Ludlam, 21. Danny Care, 22. George Ford, 23. Ollie Lawrence.