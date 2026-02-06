El objetivo de los Pumas 7s en Perth: volver a ser, en el lugar donde fueron felices

Cada uno tendrá su preferencia, pero cuando los Pumas 7s eligen la mejor etapa del SVNS, la mayoría coincide en Perth con una de sus favoritas. Algunos mencionan Vancouver, aunque en esa elección pesa el lado exitista: allí se consagraron campeones en las últimas cuatro ediciones y se transformó en una fortaleza para este plantel. La comodidad de la costa oeste de Australia, con su calidez, sus playas para disfrutar los momentos de descanso y la comunidad argentina que acompaña en multitud, son componentes por los que argumentan esa predilección por la sede que este fin de semana albergará la cuarta etapa del circuito mundial. Argentina debutará el sábado desde la 1:20, ante Fiji, con transmisión por Disney+.

Fue una semana movida para el rugby en Australia, con eventos promocionales de la Copa del Mundo de 2027, que el martes dio a conocer el fixture, con horarios y sedes correspondientes. El partido inaugural será entre el local y Hong Kong, en el Optus Stadium. A menos de 4 kilómetros de dicha locación se ubica el elegante HBF Park, que recibirá un SVNS cambiante y aleatorio. En las tres primeras etapas hubo seis finalistas diferentes en la rama masculina: Nueva Zelanda y Australia en Dubái, Sudáfrica y Argentina en Ciudad del Cabo, y Fiji y Francia el último fin de semana, en Singapur. Sólo España y Gran Bretaña no disputaron una definición en este nuevo formato de ocho países.

Santiago Gómez Cora, head coach de los Pumas 7s Zach Franzen

Con otro plantel y en otro contexto, los Pumas 7s lograron sus picos más altos en Perth. En las dos últimas ediciones se consagraron campeones, con un rendimiento superlativo; en 2024 superaron con autoridad a Irlanda por 24-5 en la semifinal y golearon a Australia 31-5 en la definición. En 2025, se impusieron 40-5 ante España en la semifinal y otra vez aplastaron al local en la final, por 41-5. Australia siempre se ha mantenido como una plaza importante para el circuito de seven, aunque fue rotando de sede. Arrancó en Brisbane en 2000, pasó a Adelaida en 2007, a Gold Coast en el 2012, continuó en Sídney a partir de 2016, y desde 2024 se estableció en Perth, que sólo vio a Argentina campeón en la rama masculina.

Hoy la historia es disímil para los conducidos por Santiago Gómez Cora, con un cambio abrupto en la base del plantel, con varios jóvenes que están dando sus primeros pasos y todavía no demostraron acoplarse a los más experimentados. En el debut, a partir de la 1:20, los Pumas 7s tendrán una prueba de fuego ante el campeón en Singapur, con destellos que rememoraron al viejo Fiji. A las 4:14 se medirán ante la irregular Sudáfrica, mientras que a las 7:30 cerrarán la fase de grupos ante España. Los europeos son uno de los equipos que más viene complicando a la Argentina; se quedaron con los últimos cuatro enfrentamientos, incluido un categórico 26-12 hace cinco días.

Toto Mare, en el centro, posa con los otros capitanes antes del arranque del Seven de Perth (Photo by Alex Ho & Zach Franzen / World Rugby) Alex Ho

Un contrapunto que deberán afrontar los Pumas 7s nuevamente es la baja de Joaquín Pellandini, uno de los cerebros en la conducción, producto de una lesión en el hombro por la que se hará estudios cuando arribe a Buenos Aires. Santiago Vera Feld aterrizó en Perth con dos bastones de apoyo para caminar, pero finalmente estará disponible, mientras que Valentín Maldonado se sumará al plantel de 13.

Si bien no se perfilan como principales candidatos, es una buena oportunidad de mostrar signos de reacción, como lo hicieron en Ciudad del Cabo en diciembre. Ya sin el peso desfavorable del jetlag, todos los planteles viajaron en el mismo vuelo chárter. El apoyo de la convocante y ruidosa comunidad argentina en el oeste de Australia puede dar un plus extra, pero el objetivo es la evolución y el crecimiento de los jugadores nuevos y otros que necesitan recuperar su mejor versión. Matteo Graziano aún no rindió en su esplendor en la temporada y los Pumas 7s requieren de la fortaleza física y el juego aéreo de un jugador que supo marcar tres tries en la última final en Perth. Otro es Santino Zangara, que hizo su estreno la temporada pasada y ya debería estar más afianzado.

Entre el grupo de argentinos que se acercarán al HBF Park estarán Franco Molina, Agustín Moyano y Leonel Oviedo, integrantes del plantel de Western Force, el equipo local del Super Rugby Pacific. Tras un inicio de temporada inquietante, la selección argentina intentará enderezar el rumbo en el sitio donde supieron ser felices.