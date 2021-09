El pedido de disculpas para los Pumas y la UAR por un “error en la comunicación”

Tras los desencuentros y el enojo de la UAR y los Pumas, por ser excluidos de la foto oficial del Rugby Championship, la Sanzaar (el consorcio conformado por las federaciones de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y la Argentina), y la Unión australiana, emitieron un comunicado en el que piden disculpas y asumen el error de haber dejado fuera de la sesión de fotos de promoción del torneo al capitán argentino Julián Montoya.

La semana última, antes de la quinta fecha del Rugby Championship, se llevó a cabo la sesión de fotos con los capitanes de tres de los cuatro equipos protagonistas en Townsville. Ardie Savea (Nueva Zelanda), Siya Kolisi (Sudáfrica) y Michael Hooper (Australia), compartieron un rato y hasta se publicaron videos de la reunión. La ausencia de Julián Montoya, el capitán de los Pumas, generó un profundo malestar en la UAR, que emitió un comunicado manifestando su enojo (se publicó en la página web de ESPN pero no en los canales oficiales de la Unión).

Un día después, un video de 31 segundos realizado por el equipo de comunicación de los All Blacks con el viaje de las delegaciones desde Townsville a Gold Coast, también omitió la presencia de los argentinos, en otra señal que fue observada con recelo por la delegación nacional.

Este lunes, tras el mal trago, al menos llegó una disculpa. El comunicado oficial dice:

“ SANZAAR (N. de la R.: cuyo presidente es Marcelo Rodríguez, el mismo que en la UAR) y Rugby Australia quieren disculparse con Argentina por el error que llevó a que se publicara una fotografía en los medios que tergiversaba el Rugby Championship al omitir a Argentina.

La producción del Rugby Championship sin los Pumas

“Se había planificado una fotografía promocional con los capitanes de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica para el torneo una vez que se reprogramaron todos los partidos para jugarse en Queensland. Se organizó una sesión de fotos para el día anterior a los partidos de la quinta ronda en Townsville. El viernes 24 de septiembre, lamentablemente un retraso en el viaje hizo que el capitán de Argentina no pudiera llegar a la hora acordada para la sesión de fotos .

“Se determinó que la sesión de fotos continuaría para que se pudiera tomar una foto de los capitanes de Nueva Zelanda y Sudáfrica para promocionar el histórico partido número 100 entre los dos país es. Además, el capitán australiano sería fotografiado con la camiseta de ‘First Nations’ que la selección australiana luciría en el partido. Estas fotografías fueron tomadas y utilizadas por los medios de comunicación de los respectivos países.

Un video de los All Blacks que pone a los Pumas en segundo plano y aumentó el malestar

“Sin embargo, durante la sesión de fotos una falla en las comunicaciones provocó que se tomara una fotografía de los tres capitanes asistentes con el trofeo, menos el capitán de Argentina ausente. SANZAAR y Rugby Australia asumen toda la responsabilidad por este error y reconocen que no debería haber ocurrido y entienden plenamente la decepción de Argentina por este asunto luego de que la imagen apareciera en los medios.

“SANZAAR desea manifestar públicamente que no se pretendió faltarle el respeto y, de hecho, quisiera agradecer a Argentina por su contribución desinteresada y comprometida al Rugby Championship, destacada por el hecho de que ha jugado todos los partidos fuera de casa durante los últimos dos años”.

Sin una palabra oficial desde la UAR más allá del comunicado que se difundió en los medios, fue el entrenador Mario Ledesma el que posterior al partido con Australia por la quinta fecha del certamen: “Lo que ocurrió es una falta de respeto para este grupo y para todo el rugby argentino . Si como dicen hubo un problema de entendimiento, no es una excusa. Si falta un capitán, no hacés la foto. Estamos dolidos como equipo y como nación de rugby . Todos hacemos un esfuerzo muy grande por estar acá. Los jugadores están lejos de la familia, en cuarentena, en burbuja; se agiganta todo. Pedimos que se nos respete, que se respete el esfuerzo. El año pasado hubo un equipo que no vino [Sudáfrica]. Estoy orgulloso de cómo este equipo transforma las adversidades en motivación para seguir adelante. Lo único que pedimos es un poco de respeto”, había expresado Ledesma.

El entrenador de Argentina, Mario Ledesma, dijo que le faltaron el respeto a los Pumas ap - AP

Para facilitar la realización del certamen en medio de la pandemia, la UAR aceptó ceder la localía del equipo. Los Pumas son los únicos que no jugaron partidos en casa en todo el certamen. Se sabe que el poderío económico de las tres naciones dominantes del hemisferio sur también deja en desventaja a los argentinos. Agustín Pichot alguna vez lo explicó en una entrevista con LA NACION: “En 2012 entramos como invitados y yo pedí el 25%. Se me rieron todos. Mi posición fue: ‘Bueno, estamos jugando gratis’. Fueron cinco años. Australia quería seguir con su 33%. Hasta que conseguimos el 10% (...) Hay diferencias entre 10 y 25, lógico. Pero pasar de 0 a 10 es lo que hace que esto sea sustentable”, contó en 2019.

El comunicado intenta aquietar las aguas de una relación tirante. En noviembre del año pasado, en plena pandemia, las cuatro naciones refrendaron la continuidad con una extensión del contrato del Rugby Championship hasta 2030. Pero la decisión unilateral de Australia y Nueva Zelanda de disolver el Super Rugby, perjudicó al equipo argentino, que ya no puede tener a sus jugadores en los Jaguares, y tiene que lidiar con un calendario de competencia de clubes que no coincide con el del Championship.