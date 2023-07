El Top 12: apoyado en la vieja guardia, el SIC dejó en el camino a Alumni y mete miedo otra vez

escuchar

A toda máquina. Así fue el arranque de SIC en la segunda etapa de la fase regular del presente TOP 12. Con un inspiradísimo Joaquín Lamas en las ejecuciones a los palos y Franco Delger convertido en tryman le ganó merecidamente a Alumni por 25 a 5 y sumó la quinta victoria consecutiva tras la derrota en el clásico con CASI, en la séptima fecha. Sin dudas, el regreso de los jugadores que participaron en el Super Rugby Américas le cambió la cara a un equipo que hasta hace unas fechas merodeaba la parte baja de la tabla y ahora se ubica en puestos de playoffs, con un funcionamiento mucho más efectivo y acorde a sus ansias de protagonismo.

Es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer. Pero si hay un momento justo para fortalecer las convicciones y la mística ganadora, es este que comenzó a transitar el Zanjero post clásico. Lejos de la irregularidad con que inicio el torneo, hoy se ha vuelto un equipo confiable, que somete a sus rivales a una presión constante. Y ayer ante Alumni, que venía como escolta de Newman y con una racha triunfal de cinco partidos al hilo, quedó demostrado. “La clave de este triunfo estuvo en que corrimos un poco más que Alumni, llegamos antes a casi todas las situaciones de juego y los sometimos con el scrum”, comentó el capitán zanjero Marcos Piccinini.

La defensa, siempre en la órbita del SIC LA NACION/Hernan Zenteno

Con las vueltas de Lamas, Lucas Sommer y Mateo Albacete -ayer no jugó-, SIC se jerarquizó colectivamente y le agregó la contundencia jugando lindo. Y por momentos fue muy superior a su rival. Porque a lo que viene siendo habitual en el equipo de Boulogne- sólida defensa y mucha presión de sus backs- le aumentó el porcentaje de goleo en la ejecución a los palos y le agregó ese bendito cambio de ritmo que necesita para desequilibrar y romper la resistencia de sus rivales. Así ya no parece sufrir tanto en los cierres de los partidos.

La superioridad del conjunto sanisidrense ante Alumni fue abrumante desde el minuto 1 al 80, superándolo en todos los aspectos del juego y ganándole con total justicia. Arrancando por un scrum dominante, que forzó dos penales y fue decisivo para desmoralizar al local, que nunca le encontró la vuelta al partido. Con una propuesta ambiciosa, avasalló a Alumni, lo asfixió sin la pelota y generó rugby con paciencia y muchas fases. El local dio lucha con sus forwards, trató de seguirle el ritmo como pudo, pero careció de astucia ofensiva para revertir el resultado.

Una escena de destrezas y empuje, en el triunfo del SIC Hernán Zenteno - LA NACIÓN

En el primer tiempo, el zanjero hizo la diferencia en el juego y también en el resultado. En poco menos de 10 minutos logró ponerse 14 a 0, gracias a los tries de Franco Delger y Carlos Pirán y a la siempre efectiva patada de Paco Lamas, que en ese tramo sumó dos conversiones y un penal. Sin embargo, lo que se presumía como una tempranera goleada no fue tal por los desaciertos para definir y la buena defensa del conjunto de Tortuguitas en los últimos metros. Alumni fortaleció los puntos de contactos, se adelantó unos metros en el campo de juego y logró descontar con un bonito try de Bautista Canzani.

En la segunda parte, la lucha y los planteos se sobrepusieron a la emoción. De nada le sirvió a Alumni adelantarse en el campo de juego y contar con una mayor posesión de pelota. Lo poco que pudo construir para revertir el trámite fue desactivado por la sólida defensa del SIC, que con el correr de los minutos fue mellando el espíritu combativo del local. Envalentonado por el apoyo de los suyos, SIC no desaprovechó la chance para sentenciar el resultado: Primero con un penal de Lamas y después, cuando partido expiraba, con otro try de Delger. “Después del clásico nos sentimos en la obligación de mejorar la actitud. Creo que el trabajo está dando sus frutos y hoy SIC está donde tiene que estar”, sentenció Franco, el tryman de SIC.

Si había un partido y un resultado ideal para iniciar la segunda ronda para San Isidro Club, era este ante Alumni. Por la calidad del rival, por la ubicación en la tabla de posiciones y por el momento del campeonato. Consciente del examen, lo jugó como debía jugarlo y lo ganó como mejor le sienta. No se sabe qué tanto podrá usufructuarse en el futuro inmediato, pero lo que sí queda claro es la mejoría del equipo de Boulogne con la vieja guardia a pleno.