El Top 12 de la URBA: SIC empató agónicamente con Hindú y jugará la final con CUBA

Hay fiesta, hay color. Hay un nuevo sueño en marcha. Las imágenes desbordan optimismo, elevan las ilusiones. El cosquilleo es similar al experimentado en 2019. La Catedral abrazará nuevamente a SIC en una final de Top 12. Y ya nada sorprende. Acostumbrado a jugar instancias decisivas, empató agónicamente con Hindú 28 a 28 y se clasificó a la final del Top 12 por ventaja deportiva. El próximo sábado, a las 17, se enfrentará a CUBA.

El partido satisfizo a los 5000 aficionados presentes en la Catedral Sanisidrense. Fueron ochenta minutos donde no hubo tregua, donde se atacó de principio a fin y donde existió hasta el último minuto la incertidumbre por el resultado final. Y más allá de los estilos de juego que caracterizan a SIC e Hindú, primó el rugby creativo, con muchos cambios de ritmos y voluntad para no darse por vencidos.

Semifinal del Top 12 de la URBA entre SIC e Hindu. 05/12/21 LA NACION/Mauro Alfieri

La superioridad de SIC tuvo relación directa con el desempeño de sus backs. Sobre todo, porque Hindú no especuló ni un segundo a la hora de tomar posesión del campo rival cuando se vio abajo en el marcador y plantearle una dura lucha en las formaciones fijas.

El parcial 22 a 20 del primer tiempo a favor de Hindú estuvo muy acorde con el desarrollo de esos 40 minutos . Los de Don Torcuato le sacaron máximo rédito a la amonestación de Tomas Mayrelles, con el try de D’Amorim y las brillantes ejecuciones a los palos de Santiago Fernández, que en ese ratito sumó cinco penales y una conversión. Sin embargo, el pack de SIC no renunció a su juego ofensivo y logró mantenerse a tiro del resultado con los tries de Zervino y Panzarini.

Semifinal del Top 12 de la URBA entre SIC e Hindu. 05/12/21 LA NACION/Mauro Alfieri

En el segundo tiempo se duplicaron las emociones y la tensión. Más allá del goleo bajo y la paridad en el resultado, ninguno de los dos equipos aflojó el ritmo y la voracidad ofensiva. Con tres penales de Fernández el Elefante logró ponerse 28 a 23, pero la fortaleza del pack de SIC lo arrinconó en su propio ingoal. Como pudo, por las amonestaciones de toda la primera línea, trató de aguantar, pero Justo Piccardo aprovechó la superioridad de hombres en el scrum y sentenció el empate 28 a 28 que depositó al SIC en la final por ventaja deportiva.

Un día antes, el que había festejado fue CUBA, en un partido con una alta carga emotiva. La primera semifinal había sido durísima y terminó venciendo a Newman por 16-15 . Sin un alto nivel de juego, pero con una intensidad y emotividad propia de lo que se estaba disputando.

Semifinal del Top 12 de la URBA entre SIC e Hindu. 05/12/21 LA NACION/Mauro Alfieri

CUBA accedió a la final siendo el mejor a lo largo de los 80 minutos del cruce ante Newman, pese a ir siempre debajo en el marcador. Fue el que tomó la iniciativa, el que más propuso, aunque se haya cargado de penales y la defensa de Newman lo haya llevado a cometer errores cuando la pelota salió hacia los backs. Y, con un jugador menos –carga a destiempo de Patrono, que recién había ingresado– cuando promediaba el segundo tiempo y perdiendo 15-9, puso el corazón y se lo llevó por delante a su rival, con una tarea descomunal de los forwards.

El rugby de CUBA se rearmó durante la pandemia. No perdió jugadores del plantel superior–Newman todo lo contrario; se le fueron 48-, recuperó algunos y se preparó especialmente en la parte física. De aquel equipo de 2013 vuelven a una final de la URBA Rodrigo Ávalos, Lucas Maguire, Santiago Uriarte y Lucas Piña como jugadores, y Tomás Cóppola como entrenador.

El SIC controla la embestida de Hindú, en una de las semifinales del Top 12 de la URBA LA NACION/Mauro Alfieri

El próximo sábado, a las 17, el Zanjero chocará ante CUBA con el objetivo de sumar el título de la URBA número 27 en su prolífica historia.

SIC 28 vs. Hindú 28

SIC: Juan Pablo Zervino; Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Gastón Arias y Juan Soares Gache; Tomás Meyrelles (C), Tomás Comissatti y Marcos Borghi; Federico Haedo y Lucas Sommer; Marcos Gatica, Andrea Panzarini, Marcos Piccinini.

Entrenadores: Santiago González Bonorino y Lucas Cilley.

Cambios: ST, 10 minutos, Alejandro Daireaux por Comissatti y Mateo Madero por Piran; 20, Facundo Giorgiutti por Zervino

HINDÚ: Martín Cancelliere; Agustín Fusoni, Joaquín de la Vega Mendía, Belisario Agulla y Federico Graglia; Santiago Fernández (C) y Lucas Pulido; Lautaro Bavaro, Gonzalo Delguy, Nicolás D’Amorim; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Facundo Gattas y Juan Ignacio Martínez Sosa.

Entrenadores: Francisco Fernandez Miranda, Hernan Senillosa y Juan Gauthier

Cambios: ST, 8 minutos, Federico Lavanini por Comolli y Nicolas Amaya por G. Delguy; 20, Lisandro Rodriguez por Fusoni; 23, Augusto Bávaro por Repetto

Primer Tiempo: 3 minutos, penal de Fernandez (H); 6, penal de Arias (S); 12, penal de Fernandez (H); 16, gol de Arias por try de Zervino (S); 23, penal de Fernandez (H); 25, penal de Arias (S); 31, gol de Fernández por try de D’Amorim (H), y, 35, penal de Fernández (H). Amonestado: 30 minutos, Mayrelles (S).

Resultado parcial: SIC 20- Hindú 22

Segundo Tiempo: 10 minutos, penal de Arias (S); 17 y 25, penales de Fernández (H), y, 44, try de Piccardo (S). Amonestados: 40, Facundo Gattas, y 42, Nicolás Leiva. Resultado Parcial: SIC 8- Hindú 6

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero

Cancha: Club Atlético San Isidro