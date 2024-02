escuchar

Después de un solo partido, el Torneo de las Seis Naciones 2024 ya tiene un candidato saliente. El campeón defensor, Irlanda, mostró que el golpe que sufrió en el Mundial de 2023 no alteró la continuidad de su proceso. En cambio, el estreno del certamen dejó en evidencia que Francia debe atravesar una transición.

La aplastante victoria como visitante por 38-17 en Marsella ratifica a Irlanda como máximo favorito a quedarse con el certamen más antiguo del mundo. Ya sin su emblemático apertura Jonnathan Sexton, continuó con la línea que había marcado Andy Farrell y que ni siquiera la derrota ante los All Blacks por la Copa del Mundo parece haber cercenado.

Los irlandeses celebran el cuarto de sus cinco tries, marcado por Dan Sheehan; salvo en algunos lapsos, fueron claramente superiores al local. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

El primer encuentro del Seis Naciones trajo de regalo el duelo entre los últimos dos campeones: Irlanda, consagrado el año pasado (y subcampeón el anterior), y Francia, coronado en 2022 (y segundo en 2023). Pero también era un duelo de los dos equipos que más heridos quedaron luego del último Mundial. Por entonces números 1 y 2 del ranking, se fueron demasiado temprano, en los cuartos de final. La reconstrucción, para ambos, no pasaba sólo por el lado anímico. Aunque conservaron a sus respectivos entrenadores, los dos debieron cambiar algunas piezas clave. Retirado Sexton, Andy Farrell apostó por Jack Crowley (24 años) por sobre Ross Byrne. Fabien Galthié debe arreglárselas sin Antoine Dupont, el mejor jugador del mundo, abocado al seven con miras a los Juegos Olímpicos, al tiempo que espera el regreso de Romain Ntamak, lesionado antes de la Copa del Mundo.

Pese a tratarse de la primera fecha, por los antecedentes recientes bien se podía considerar este duelo como a una final anticipada. O bien, la final de Francia 2023 que no fue. Sin embargo, sólo Irlanda evidenció haberse sacado el lastre de lo que ocurrió apenas tres meses atrás en el mismo suelo. En el Stade Vélodrome, de Marsella, escenario alternativo debido a que el Stade de France está siendo acondicionado para los Juegos Olímpicos, el campeón reinante prolongó lo que venía haciendo antes de la gran cita. Francia, en cambio, pareció no haber completado el proceso, pese a la actitud con que jugó hasta el final, que le permitió mantenerse en partido casi hasta el cierre pese a jugar 50 minutos con un hombre menos por la expulsión a Paul Willemse.

Jack Crowley recibió la confianza del entrenador Andy Farrell y, después de un comienzo errático, tuvo momentos de lucimiento. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

Irlanda impuso condiciones desde el principio con la fórmula que en los últimos años le imprimió Farrell. Ataques directos, rucks rápidos, búsqueda de espacios, pases en el contacto. Cuando esto se conjuga con precisión, no hay muchos que puedan ganarle.

Con la presión de jugar para adueñarse de la camiseta Nº 10, Jack Crowley tuvo un inicio errático, al fallar un penal accesible y desperdiciar un ataque franco en un comienzo en el que Irlanda insinuaba más pero no lograba llevarlo al marcador. Sin embargo, pronto mostró por qué lo había elegido Farrell, cuando asistió magistralmente a Tadhg Beirne para el segundo try. El primero había sido una obra maestra de Bundee Aki en una jugada de segunda fase tras un line-out, un arma que explotaron los isleños durante todo el partido: esquivó a un marcador, bancó a otro y asistió a Jamison Gibson-Park.

Robbie Henshaw cede de espalda a Sheehan, pese a la marca de Damian Penaud; el francés anotó el primer try de su equipo, en una noche negativa para el anfitrión en el Vélodrome. CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

A esa altura Irlanda jugaba con un hombre más por la tarjeta amarilla a Willemse, que había embestido la cabeza de un rival. A los 30 minutos, una acción idéntica le costó la roja. La ventaja numérica del conjunto verde no incidió en el resultado: a esa altura, Irlanda ya dominaba ampliamente juego y marcador.

Entre sus muchos puntos altos, se destacó la figura del joven segunda línea Joe McCarthy (22 años), en su sexta presencia con la camiseta del Trébol, la primera como titular ante un equipo de elite. Tamaño, potencia, destrezas e inteligencia en el mismo paquete.

James Lowe festeja un try, y podrá hacerlo por la estupenda producción de Irlanda, que no mostró flaquezas luego del impacto de una eliminación dura en el Mundial 2023. NICOLAS TUCAT - AFP

Francia encontró algo de aire gracias al scrum. Sin line-out, sin fluidez en el ataque excepto cuando Matthieu Jalibert encontraba aire en alguna jugada rota, el dominio en aquella formación le permitió mantenerse a tiro. Los 10 puntos (penal de Thomas Ramos, try de Damian Penaud y gol de Ramos) del primer tiempo llegaron tras infracciones forzadas por el scrum.

Luego de intercambiar tries en el inicio de la segunda mitad y de que Francia tomara impulso con los cambios, el empuje de la gente y su amor propio, Irlanda recuperó el control en los últimos 20 minutos y cerró con dos tries de line-out y maul que dibujaron un 38-17 contundente, que refleja el estado de los dos seleccionados.

Compacto de la victoria de Irlanda en Marsella

Para Francia, queda la incógnita de cómo jugará esta temporada sin su talismán, Dupont. Queda en claro que, sin su chispa contagiosa, es otro equipo.

Continuidad para Irlanda, transición para Francia. Pasó un partido solo, pero el Seis Naciones ya tiene su candidato principal.

Síntesis de Francia 17 vs. Irlanda 38

Francia: Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Jonathan Danty e Yoram Moefana; Matthieu Jalibert y Maxime Lucu; Charles Ollivon, Gregory Alldritt (capitán) y François Cros; Paul Willemse y Paul Gabrillagues; Uini Atonio, Peato Mauvaka y Cyril Baille.

Thomas Ramos; Damian Penaud, Gaël Fickou, Jonathan Danty e Yoram Moefana; Matthieu Jalibert y Maxime Lucu; Charles Ollivon, Gregory Alldritt (capitán) y François Cros; Paul Willemse y Paul Gabrillagues; Uini Atonio, Peato Mauvaka y Cyril Baille. Entrenador: Fabien Galthié.

Cambios: ST, 12 minutos, Julien Marchand por Mauvaka, Reda Wardi por Baille, Dorian Aldegheri por Atonio y Posolo Tuilagi por Gabrillagues; 23, Nolann Le Garrec por Lucu, Louis Bielle-Biarrey por Danty, Paul Boudehent por Cros y Cameron Woki por Ollivon, y 30, Baille por Wardi.

Irlanda: Hugo Keenan; Calvin Nash, Robbie Henshaw, Bundee Aki y James Lowe; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Caelan Doris y Peter O’Mahony (capitán); Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Hugo Keenan; Calvin Nash, Robbie Henshaw, Bundee Aki y James Lowe; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Caelan Doris y Peter O’Mahony (capitán); Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.

Cambios: PT, 8 minutos, Cian Healy por Porter (temporario); ST, 23, Ronan Kelleher por Sheehan, Healy por Porter, Finlay Bealham por Furlong, Ryan Baird por Van der Flier y Jack Conan por O’Mahony; 26, James Ryan por MacCarthy; 30, Conor Murray por Gibson-Park, y 39, Ciaran Frawley por Nash.

Primer tiempo: 7 minutos, penal de Crowley (I); 17, gol de Crowley por try de Gibson-Park (I); 26, penal de Ramos (F); 29, gol de Crowley por try de Beirne (I), y 41, gol de Ramos por try de Penaud (F). Amonestados: 8, Willemse (F). Expulsados: 32, Willemse (F). Resultado parcial: Francia 10 vs. Irlanda 17.

7 minutos, penal de Crowley (I); 17, gol de Crowley por try de Gibson-Park (I); 26, penal de Ramos (F); 29, gol de Crowley por try de Beirne (I), y 41, gol de Ramos por try de Penaud (F). 8, Willemse (F). 32, Willemse (F). Francia 10 vs. Irlanda 17. Segundo tiempo: 7, gol de Crowley por try de Nash (I); 12, gol de Ramos por try de Gabrillagues (F); 23, gol de Crowley por try de Sheehan (I), y 39, gol de Crowley por try de Kelleher (I). Amonestados: 12, O’Mahony (I). Resultado parcial: Francia 7 vs. Irlanda 21.

7, gol de Crowley por try de Nash (I); 12, gol de Ramos por try de Gabrillagues (F); 23, gol de Crowley por try de Sheehan (I), y 39, gol de Crowley por try de Kelleher (I). 12, O’Mahony (I). Francia 7 vs. Irlanda 21. Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra).

Karl Dickson (Inglaterra). Estadio: Vélodrome, de Marsella, Francia.

Quesada: debut de máxima exigencia en Italia

Por primera vez un entrenador argentino estará al frente de un equipo en el Torneo de las Seis Naciones, cuando Gonzalo Quesada dirija a Italia, que tendrá un debut de máxima exigencia frente a Inglaterra, este domingo a las 11.15 de Buenos Aires, en Roma. “Algunas situaciones no serán perfectas, pero el equipo llega muy bien preparado, con objetivos claros y un nivel de compromiso importante. Cambió el sistema de ataque, pero no el espíritu de atacar y atacar”, dijo el ex apertura de los Pumas.

En sus últimas dos presentaciones Italia cayó por 60-7 a manos de Francia y 96-17 frente a Nueva Zelanda. Por el Seis Naciones acumula un triunfo en los últimos 42 partidos (sobre Gales en 2022). Todo un desafío para Quesada. La primera fecha se cerrará con el duelo entre Gales y Escocia, a las 13.45 en Cardiff.

Gonzalo Quesada empieza un desafío en Italia y será el primer entrenador argentino en la historia del Seis Naciones: "algunas situaciones no serán perfectas, pero el equipo llega muy bien preparado, con objetivos claros y un nivel de compromiso importante", comentó. David Rogers - Getty Images Europe