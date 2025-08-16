En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

El encuentro entre argentinos y neozelandeses se disputa este sábado a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
Este sábado, desde las 18.10, los Pumas y los All Blacks se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Rugby Championship 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Pierre Brousset, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+.
En lo que va de la temporada, la Argentina mostró un flojo rendimiento en los partidos que afrontó ante Francia (derrota por 37 a 23 en París) e Inglaterra (caídas por 35 a 12 en La Plata y por 22 a 17 en San Juan). Las consecuencias están a la vista: bajó dos puestos en el ranking mundial, que este año adquiere preponderancia porque en diciembre determinará los cabezas de serie para el sorteo de los grupos del Mundial de Australia 2027. Hasta el momento está séptima y solo los primeros seis tendrán esa condición.
Los All Blacks, por su parte, no estuvieron a la altura de lo que la camiseta les exige en el pasado Rugby Championship. Así y todo, desde entonces encadenaron una racha positiva en la que, entre otros buenos resultados, consiguieron tres victorias consecutivas ante Francia, todas este año y como locales: 31 a 27 en Dunedin, 43 a 17 en Wellington y 29 a 19 en Hamilton. Son los máximos ganadores de la historia del torneo con 10 títulos y, además, son los únicos que nunca finalizaron en el último lugar de la tabla de posiciones.
Los Pumas vs. All Blacks: cómo ver online
El partido entre argentinos y neozelandeses, que se disputa este sábado en Córdoba, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN.
- Disney+.
- Flow.
- DGO.
- Telecentro Play.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nueva Zelanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.33 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 31.00.
Formaciones
- Argentina: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró y 15- Juan Cruz Mallía
- Nueva Zelanda: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa’i, 7- Du’Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece y 15- Will Jordan.
