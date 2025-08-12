Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025: horarios de los partidos y cómo comprar entradas

Los Pumas comenzarán su participación en el Rugby Championship 2025 con dos partidos como locales ante los All Blacks, ambos de local en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que serán, también los únicos dos que disputarán en territorio nacional en el certamen.

La primera vez que se verán las caras argentinos y neozelandeses será por la jornada inaugural del torneo, este sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes de la Docta, ciudad que la albiceleste no visita desde 2014 cuando cayó ante Escocia 21-19 en un test match internacional. Una semana después, sudamericanos y oceánicos se cruzarán en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield, por la segunda fecha.

Ambos encuentros están programados para las 18.10 y se transmitirán en vivo por ESPN y en la plataforma digital Disney+ Premium. El canal deportivo, además, se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play.

Las entradas para presenciar ambos encuentros se venden a través del sitio de Ticketek. Tanto para el choque en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires quedan muy pocas localidades y el valor mínimo es de $90.000 más el costo de servicio de la plataforma digital.

Cronograma de los Pumas vs. All Blacks en el Rugby Championship 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 16 de agosto a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 23 de agosto a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires.

Los All Blacks nunca perdieron ante los Pumas en la Argentina

El head coach de la Argentina, Felipe Contepomi, convocó a 34 jugadores para los partidos frente a Nueva Zelanda. En total son 19 forwards, incluyendo los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim; y 15 backs, entre los que aparece Gerónimo Prisciantelli, el único de los citados que no tiene caps. Además, reaparecieron las figuras Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz.

Hay jugadores que no fueron llamados por molestias físicas, según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR): Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli. Pero también hay sorpresas en nombres que fueron clave en procesos anteriores como Matías Moroni, Gonzalo Bertranou y Facundo Isa y no figuran para el debut en el Rugby Championship. Aunque no significa una salida definitiva, remite a lo ocurrido con otros rugbiers que fueron perdiendo terreno bajo la conducción de Contepomi aún a pesar de mantenerse en actividad, como los casos de Tomás Lavanini, Jerónimo de la Fuente, Matías Alemanno, Tomás Cubelli y Matías Orlando.

La Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en 43 ocasiones con 39 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. La albiceleste derrotó a los Hombres de Negro en 2020 en Sídney 25 a 15; en 2022 en Christchurch 25 a 18; y en 2024 en Wellington 38 a 30. Lo curioso es que todas las alegrías del equipo albiceleste fueron por el Rugby Championship, en el que se cruzaron en 23 ocasiones. En las 20 restantes festejaron con los Hombres de Negro.

Solo teniendo en cuenta los partidos que disputaron en territorio argentino, hay 16 antecedentes con 15 alegrías de los All Blacks y el único empate de la historia en la cancha de Ferro en 1985.

Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks

30/10/1976: Los Pumas 9-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

06/11/1976: Los Pumas 6-26 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

08/9/1979: Nueva Zelanda 18-9 Los Pumas 9 (en Dunedin).

15/9/1979: Nueva Zelanda 15-6 Los Pumas (en Wellington).

26/10/1985: Los Pumas 20-33 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

02/11/1985: Los Pumas 21-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

01/6/1987: Nueva Zelanda 46-15 Los Pumas 15 (en Wellington, por el Mundial).

15/7/1989: Nueva Zelanda 60-9 Los Pumas (en Dunedin).

29/7/1989: Nueva Zelanda 49-12 Los Pumas (en Wellington).

06/7/1991: Los Pumas 14-28 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

13/7/1991: Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

21/6/1997: Nueva Zelanda 93-8 Los Pumas (en Wellington).

28/6/1997: Nueva Zelanda 62-10 Los Pumas (en Auckland).

23/6/2001: Nueva Zelanda 67-19 Los Pumas (en Christchurch).

01/12/2001: Los Pumas 20-24 Nueva Zelanda (Buenos Aires).

26/6/2004: Nueva Zelanda 41-7 Los Pumas (en Hamilton).

24/6/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

09/10/2011: Los Pumas 10-33 Nueva Zelanda (en Auckland, por el Mundial).

08/9/2012: Nueva Zelanda 21-5 Lo Pumas (en Wellington).

29/9/2012: Los Pumas 15-54 Nueva Zelanda (en La Plata).

07/9/2013: Nueva Zelanda 28-13 Los Pumas (en Hamilton).

28/9/2013: Los Pumas 15-23 Nueva Zelanda (en La Plata).

06/9/2014: Nueva Zelanda 28-9 Los Pumas (en Napier).

27/9/2014: Los Pumas 13-34 Nueva Zelanda (en La Plata).

17/7/2015: Nueva Zelanda 39-18 Los Pumas (en Christchurch).

20/92015: Nueva Zelanda 26-16 Los Pumas (en Londres, por el Mundial).

10/9/2016: Nueva Zelanda 57-22 Los Pumas (en Hamilton).

01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

09/9/2017: Nueva Zelanda 39-22 Los Pumas 22 (en New Plymouth).

30/9/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

08/9/2018: Nueva Zelanda 46-24 Los Pumas (en Nelson).

29/9/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

20/7/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).

14/11/2020: Los Pumas 25-15 Nueva Zelanda (en Sídney).

28/11/2020: Los Pumas 0-38 Nueva Zelanda (en Parramatta).

12/9/2021: Nueva Zelanda 39-0 Los Pumas (en Gold Coast).

18/9/2021: Los Pumas 13-36 Nueva Zelanda (en Brisbane).

27/8/2022: Nueva Zelanda 18-25 Los Pumas (en Christchurch).

03/9/2022: Nueva Zelanda 53-3 Los Pumas (en Hamilton).

08/7/2023: Los Pumas 12-41 Nueva Zelanda (en Mendoza).

20/10/2023: Nueva Zelanda 44-6 Los Pumas (en París, por las semifinales del Mundial).

10/8/2024: Nueva Zelanda 30-38 Los Pumas (en Wellington).

17/8/2025: Nueva Zelanda 42-10 Los Pumas (en Auckland).

Las cuatro presentaciones restantes de los Pumas en el Rugby Championship 2025 serán afuera del país porque visitará a Australia en Queensland y Sídney y a Sudáfrica en Durban. La localía del seleccionado albiceleste contra los Springboks, por la última jornada el 4 de octubre, será el mítico estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.