En qué canal pasan los Pumas vs. Escocia por un test match internacional hoy

Los Pumas visitan a Escocia este domingo desde las 12.10 (hora argentina) en el estadio Murrayfield de Edimburgo en la que es su segundo test macht internacional en el marco de la gira por Europa de la ventana de noviembre que culminará una semana después con un amistoso frente a Inglaterra.

El cotejo vs. los escoceces se transmite en vivo por por televisió únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La previa de Escocia vs. los Pumas

El encuentro es clave para el ranking mundial de la World Rugby, que es el que se tendrá en cuenta para determinar los cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2027. El combinado europeo disputó un amistoso la semana pasada y cayó ante los All Blacks 25 a 17.

Para el duelo vs. la selección argentina el head coach Gregor Townsend anunció la formación inicial con Pierre Schoeman, Ewan Ashman, D’Arcy Rae, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Gregor Brown, Rory Darge (C), Jack Dempsey, Ben White, Finn Russell, Kyle Steyn, Sionet Tuipulotu, Rory Hutchinson, Darcy Graham y Blair Kinghorn.

Escocia disputó un amistoso con los All Blacks hace una semana y sufrió una derrota Andrew Milligan� - PA�

La albiceleste quiere lograr su segunda victoria seguida, después del contundente triunfo del domingo pasado sobre Gales en Cardiff 52 a 28. Con respecto a ese partido, el entrenado Felipe Contepomi hace cinco susticiones en la formación inicial: Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

Así, los XV que saldrán al campo de juego para comenzar el choque son Mayco Vicas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Rubiolo, Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Cruz Benítez, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Moroni, Isgró y Mallía. Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Matera, Agustín Moyano, Santigo Carreras y Piccardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.61 contra 2.36 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 21.00.

Escocia y los Pumas se enfrentaron en 25 oportunidades con un registro de 12 victorias de los sudamericanos y 13 de los europeos. El seleccionado nacional no gana en Edimburgo desde 2009, cuando lo hizo por un ajustado 9 a 6 con Martín Rodríguez Gurruchaga como autor de dos penales y un drop.