Los Pumas vs. Escocia, por un test match internacional: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas se presentarán el próximo domingo frente a Escocia como visitante en el estadio Murrayfield de Edimburgo por segunda vez en el marco de su gira por Europa de la ventana de noviembre. El test match internacional está programado a las 12.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.61 contra 2.36 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, paga hasta 21.00.

Juan Cruz Mallía vuelve a la titularidad en los Pumas vs. Escocia en Edimburgo ap - AP�

El encuentro es clave para el ranking mundial de la World Rugby, que es el que se tendrá en cuenta para determinar los cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2027. El combinado europeo disputó un amistoso la semana pasada y cayó ante los All Blacks 25 a 17.

Para el duelo vs. la selección argentina el head coach Gregor Townsend anunció la formación inicial con Pierre Schoeman, Ewan Ashman, D’Arcy Rae, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Gregor Brown, Rory Darge (C), Jack Dempsey, Ben White, Finn Russell, Kyle Steyn, Sionet Tuipulotu, Rory Hutchinson, Darcy Graham y Blair Kinghorn.

The squad to face Argentina this weekend 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Darcy Graham is set to earn his 50th Scotland cap 🙌#AsOne pic.twitter.com/X2Buq7OVgn — Scottish Rugby (@Scotlandteam) November 14, 2025

La albiceleste intentará lograr su segunda victoria seguida, después del contundente triunfo del domingo pasado sobre Gales en Cardiff 52 a 28. Con respecto a ese partido, el entrenado Felipe Contepomi hace cinco susticiones en la formación inicial: Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

Así, los XV que saldrán al campo de juego para comenzar el choque son Mayco Vicas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Rubiolo, Grondona, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Cruz Benítez, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Moroni, Isgró y Mallía. Esperarán su turno en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Matera, Agustín Moyano, Santigo Carreras y Piccardo.

El head coach de los Pumas, Felipe Contepomi, realizó cinco cambios en la formación titular de los Pumas para enfrentar a Escocia, con respecto al partido vs. Gales Mark Baker� - AP�

Escocia y los Pumas se enfrentaron en 25 oportunidades con un registro de 12 victorias de los sudamericanos y 13 de los europeos. El seleccionado nacional no gana en Edimburgo desde 2009, cuando lo hizo por un ajustado 9 a 6 con Martín Rodríguez Gurruchaga como autor de dos penales y un drop.

La Argentina cerrará su gira por el Reino Unido con un tercer test match ante Inglaterra, programado para el domingo 23 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham.