En qué canal pasan los Pumas vs. Inglaterra, por un test match internacional hoy

Los Pumas tienen un nuevo desafío por delante: la ventana de partidos de julio que inicia este sábado, en La Plata, y que a su vez constituye la primera serie después del resonante triunfo ante los British and Irish en Dublín hace algunos días. Enfrente, desde las 16.40 (horario argentino), el seleccionado albiceleste tendrá a Inglaterra, rival con el que volverá a verse las caras la próxima semana. El encuentro se puede ver en vivo por televisión en ESPN o seguir por streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tras el 28 a 24 en el Aviva Stadium de la capital irlandesa, los Pumas se miden con La Rosa en el estadio UNO, de cara a lo que es el inicio oficial de la preparación hacia el Rugby Champioship 2025. Y si bien ni el local ni el visitante contarán con todas sus figuras, es un hecho el atractivo del test match en sí mismo. Incluso, el seleccionado argentino no puede vencer a Inglaterra, jugando como local, desde 2009.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en el Mundial de 2023. Los Pumas eran favoritos y jugaron desde los 10’ con un hombre de más, pero nada pudieron hacer para evitar una dolorosa caída por 27 a 10 en Marsella, por la primera fecha de la Copa del Mundo.

Rodrigo Isgró dejó por el momento el formato Seven y es parte del equipo principal de los Pumas Fabián Marelli

Los Pumas vs. Inglaterra: cómo ver online

El partido entre los Pumas y La Rosa se disputa en el estadio UNO de La Plata, Jorge Luis Hirschi, del club Estudiantes. Se espera la presencia de unos 25 mil espectadores, aunque aún quedaban entradas a la venta este sábado por la mañana. El encuentro se puede ver en vivo por televisión en ESPN, canal que a la vez se sintoniza online en DGO, Flow o Telecentro Play. También está disponible en la plataforma de streaming, Disney+ Premium.

La selección argentina tiene tres encuentros programados en la ventana de julio. El sábado 12 volverá a medirse con los ingleses, pero en el estadio Bicentenario de San Juan, y una semana después el rival será Uruguay en el escenario Padre Matearena de Salta.

Para los tres encuentros el head coach, Felipe Contepomi, convocó a 32 jugadores. Son parte del plantel los forwards Bautista Bernasconi, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Facundo Isa, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Lucas Paulos, Lautaro Simes, Mayco Vivas, Boris Wenger y Pedro Rubiolo junto a los backs Simón Cruz Benítez, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Santiago Pernas, Justo Piccardo, Nicolás Roger y Faustino Sánchez Valarolo.

Felipe Contepomi, head coach de los Pumas, alternará habituales titulares con caras nuevas Juan Gasparini / Gaspafotos

En el equipo hay varios jugadores que todavía no debutaron en los Pumas y Contepomi explicó por qué decidió no citar a algunos nombres que son una fija: “Estamos muy comprometidos con la salud física y mental y creemos que el descanso es clave, es por eso que varios jugadores no estarán con nosotros en esta convocatoria”.

Ambos equipos se enfrentaron 28 veces con saldo favorable a los europeos. Inglaterra regresa a la Argentina para enfrentar a la albiceleste tras ocho años. En 2017 jugaron en San Juan y Santa fue con victorias para los ingleses 38 a 34 y 35 a 25, respectivamente.