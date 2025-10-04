En qué canal pasan los Pumas vs. Sudáfrica por el Rugby Championship 2025 hoy

Los Pumas y los Springboks le ponen punto final al Rugby Championship 2025 en el que justamente el equipo sudafricano tiene todas las de ganar: de conseguir una nueva victoria en esta fecha 6 y sin importar lo que suceda previamente entre Nueva Zelanda y Australia, conservará el título que ya celebraron el año pasado. Sudáfrica, N° 1 del planeta, además es el actual campeón del mundo. ¿Qué más se puede pedir como acto central de la última jornada?

El encuentro entre el equipo argentino y el mejor del momento inicia a las 10 (horario argentino), se juega en Twickenham, Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, así como por streaming en Disney+.

Los Pumas ya no tienen chances de celebrar el título que aún les es esquivo desde que comenzaron a participar del torneo allá por 2012, pero de todas maneras quieren al menos remozar la imagen que dejaron el sábado pasado cuando, por la fecha 5, cayeron categóricamente en Durban ante este mismo rival por 67 a 30, con un segundo tiempo para el olvido.

Con esa victoria resonante los sudafricanos llegaron a lo más alto de la tabla de posiciones con 15 puntos y dependen de sí mismos para retener el título, además de que dejaron en el último puesto a la Argentina (9 unidades) y sin posibilidades de ser campeona.

Entre medio de ellos se ubican Nueva Zelanda, con 14, y Australia con 13. Los All Blacks y los Wallabies se cruzarán previamente en Perth (a las 6.45 -hora argentina-) con el objetivo en común de ganar para, luego, esperar un triunfo albiceleste que le permita al vencedor levantar el anhelado trofeo que se pone en juego para las potencias del Hemisferio Sur.

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 5 Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido entre argentinos y sudafricanos, que se disputa este sábado en Londres, Inglaterra, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

Los Pumas van por una mejor performance en Londres, ante el mejor equipo del mundo y posible campeón de esta edición afp - AFP�

Para este encuentro, el head coach de la albiceleste, Felipe Contepomi, anunció este jueves la formación con siete cambios respecto al partido anterior ante el mismo rival: Guido Petti por Franco Molina; Pedro Rubiolo por Lucas Paulos; Santiago Grondona por Joaquín Oviedo; Simón Benítez Cruz por Gonzalo García; Gerónimo Prisciantelli será el apertura y reemplazará a Mateo Carreras, por lo que Santiago Carreras jugará de fullback y Juan Cruz Mallía, de wing; Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo isgró.

Se mantuvieron en el XV inicial Mayco Vivas, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Mallía, Santiago Chocobares, Santiago Carreras y Julián Montoya, quien disputará su test número 52 como capitán y se convertirá en el jugador con más partidos como líder por encima de Agustín Creevy (51), Lisandro Arbizu (48), Hugo Porta (38) y Agustín Pichot (31). Los suplentes serán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Molina, Juan Martín González, Oviedo, Agustín Moyano e Isgró.

¡Nuestros 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! ¡Vamos! 🇦🇷 pic.twitter.com/nMFxxvvFRw — Los Pumas (@lospumas) October 2, 2025

Sudáfrica comenzará con Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, el capitán Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe y Damian Willemse. Los sustitutos serán Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Grant Williams, Manie Libbok y Jesse Kriel.