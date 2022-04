Sebastián Báez consiguió una victoria de alto impacto en Estoril: frente a Marin Cilic, un campeón de Grand Slam y Copa Davis

El tenista argentino Sebastián Báez (21 años, 59° del ranking mundial) logró una victoria muy destacada, la de mayor impacto de su carrera. Por los octavos de final del ATP 250 de Estoril, Portugal (sobre polvo de ladrillo, con 597.900 euros en premios), derrotó a un campeón de Grand Slam y de Copa Davis como el croata Marin Cilic (23°) por 1-6, 6-1 y 6-4, en una hora y 50 minutos.

Tras vencer en la primera ronda a un referente local como el portugués Joao Sousa por 6-1 y 6-3, Báez arrancó muy nervioso el desafío ante Cilic, 3° del mundo en 2018 y ganador de 20 títulos, entre ellos el del US Open 2014. El jugador nacido en Billinghurst, partido de San Martín, perdió el primer parcial contra el balcánico por 6-1 en tan sólo 22 minutos, logrando nada más que el 40% de puntos con su primer servicio y cediendo su saque dos veces.

Sin embargo, muy lejos de desmoralizarse, el jugador entrenado por Sebastián Gutiérrez encaró el segundo set con mayor determinación y lucidez. Mejoró enormemente los registros de servicio (ganó el 80% de puntos con el primer saque y el 82% con el segundo) y aprovechó el apuro y los errores no forzados que cometió Cilic para adueñarse del parcial, por 6-1.

El argentino Sebastián Báez derrotó al croata Marin Cilic en Estoril. Millennium Estoril Open

El tercer set fue sumamente parejo y emotivo. El tenista europeo de 1,98 metro y poderosa derecha levantó tres break points de Báez (diestro, de 1,70m) en el tercer game y respiró aliviado (2-1). Llegaron al noveno game con el score 4-4 y, con insistencia y extraordinaria actitud, Báez le rompió el servicio a Cilic en la tercera chance que tuvo para adelantarse 5-4 y servir para ganar el match. Sin atemorizarse, Báez -una de las mejores piezas de la nueva generación de tenistas nacionales- sacó en forma impecable, sin ceder puntos en ese último y pesado game. Así cerró su obra maestra.

“Él arrancó bien. Yo no lo empecé de la mejor manera. No contaba con que hubiera tanto viento, pero cuando terminó el primer set intenté salir al segundo de una manera totalmente diferente, porque de la manera en la que había arrancado no venía resultando. Estoy contento de haber podido sacar adelante un partido así de difícil”, expresó Báez, que este año tuvo su debut en el equipo argentino de la Copa Davis (en marzo pasado, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la victoria 4-0 frente a la República Checa, venciendo en el primer punto de la serie a Jiri Lehecka).

El croata Marin Cilic, campeón de Grand Slam y Copa Davis, cayó ante el argentino Sebastián Báez. Millennium Estoril Open

Por ranking del rival, la victoria ante Cilic no es la mejor de la carrera de Báez, ya que este año había vencido en los 8vos de final del Córdoba Open al chileno Cristian Garin, que era 18°. Pero sí es el triunfo de mayor impacto por la categoría y la historial del contrario. Si bien el polvo de ladrillo no es la superficie que más domina Cilic, sí tiene registros interesantes: 2 títulos y un 61,3% de efectividad (130 triunfos, 82 derrotas). La otra victoria trascendente de Báez en la actual temporada fue ante el español Albert Ramos Viñolas (31°) en las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile (el argentino perdió en la final ante el español Pedro Martínez).

El rival de Báez en los cuartos de final será el francés Richard Gasquet (35 años, actual 80°, 7° en 2007), que venció al boliviano Hugo Dellien por 7-6 (7-5) y 6-2. Báez y Gasquet nunca se enfrentaron, pero sí compartieron entrenamientos juntos, inclusive, esta semana en Estoril (además, comparten el mismo sponsor de indumentaria y coincidieron en publicidades).

El francés Richard Gasquet será el próximo rival de Báez en Estoril. Millennium Estoril Open

“Son rivales muy difíciles. Gasquet fue otro jugador que estuvo en el Top Ten, que hace muchos años que está en el circuito y será un rival difícil, que viene ganando buenos partidos”, se limitó a aventurar Báez, que en el ranking en vivo aparece 54°. El argentino que la temporada pasada ganó seis trofeos en el Challenger Tour (la segunda categoría del tenis profesional) y que ingresó entre los mejores cien del mundo en noviembre, sigue evolucionando, dando pasos firmes en la elite.