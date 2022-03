Federico Martín Aramburú, su última noche con otros Pumas y el homenaje que nunca se hubiera imaginado

“Fede, nos vamos a dormir. Estamos cansados y nos espera un día largo”, le dijeron sus amigos, con quienes había compartido un momento ameno, cenando en un restorán clásico en el barrio St. Germain des Pres que eligen a menudo en París: Volver, especializado en carnes y cuyo dueño es argentino (Carlos Muguruza). “Yo sigo un rato más, voy a tomar algo con Shaun (Hegarty, su socio)”, fue la respuesta de Federico Martín Aramburú. Los amigos de Federico eran otros ex Pumas: Marcelo Bosch, José Orengo, Octavio Bartolucci y el francés Jean Batiste Gobelet. A esa cena estuvo a punto de ir también Gonzalo Quesada, amigo de años de Federico y actualmente coach del Stade Français, pero terminó muy tarde de trabajar y tenía que levantarse temprano. Sería la antesala de un desenlace que nadie imaginó...

El rugby está conmovido. La noticia sacude, por el personaje y por las formas, por el desenlace. Por el lugar donde se produjo. Todo conforma un combo que abona el estupor y la incredulidad. En la madrugada de ayer de París, en uno de los barrios top (St. Germain des Pres), el ex integrante de los Pumas Federico Martín Aramburú fue asesinado a tiros mientras se movilizaba con su socio, rumbo al hotel. De 42 años y oriundo de La Plata, Martín Aramburú fue uno de los héroes del seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de 2007, realizado precisamente en Francia. La mejor actuación histórica de los Pumas en un Mundial.

Martín Aramburu, durante su paso por Biarritz

Instalado en Biarritz desde hace muchos años, casado y padre de tres hijos, Martín Aramburú había jugado en Biarritz, Perpignan, Dax y Glasgow a principios de la década de 2000 e iba a asistir ayer al partido decisivo del Seis Naciones, en el Stade de France, en el que Francia se coronó al derrotar a Inglaterra.

La historia trágica comenzó un tiempo antes del ataque artero y fatal. Del restorán, Martín Aramburú fue a otro bar de la zona, Le Mabillon, junto con Shaun Hegarty, su socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique. Los hechos tuvieron lugar a las 6.15 de la madrugada del sábado, según supo TF1info de una fuente policial.

Las informaciones mencionan que los ex rugbiers habrían iniciado una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el boulevard Saint-Germain. Los golpes terminaron cuando uno de ellos exhibió una pistola automática, reconstruyó el diario Le Parisien.

El café Le Mabillon, en París, donde empezó la pelea HPRG Gentileza

Minutos después, Martín Aramburú y Hegarty caminaban por el boulevar Saint-Michel cuando se les aparejó un vehículo marca Jeep –según versiones, de aspecto militar–, y fueron abordados por uno de los agresores, que realizó cinco disparos. El argentino recibió tres impactos de bala y murió antes que los rescatistas llegaran al lugar, mientras Hegarty le realizaba tareas de reanimación.

Otras versiones hablan de que efectivamente Martín Aramburú y Hegarty habían ido al lugar a comer una hamburguesa, discutieron con otras personas, y luego se fueron rumbo al hotel donde estaban hospedados. Que incluso ya habían entrado en el hospedaje cuando fueron sorprendidos por una de las personas con las que discutieron en el bar y les disparó.

Loïk Le priol, supuesto asesino del ex Puma Federico Martin Aramburu tras una discusión en un bar de Paris Face: loïk le priol

La fiscalía de París abrió una investigación por asesinato. Ya tendría identificado a quién fue el agresor: un activista de extrema derecha, Loïk Le Priol, conocido y mediático. El hombre está prófugo.

Según informó el sitio Le Point, citado por el especializado Rugbyrama, Le Priol fue militar y se desempeñó como comando marino. Incluso, tuvo actuación en una misión en Djibouti. Además, es miembro de Group Union Défense, un grupo estudiantil de extrema derecha. En enero de 2021 compareció ante la justicia por “violencia agravada”, cometida colectivamente contra un ex integrante de ese grupo en una suerte de sesión de tortura.

Un personaje entrañable

Martín Aramburú fue un personaje sumamente querible y destacado por su compañerismo en los distintos planteles que le tocó integrar, desde sus tiempos en el CASI. Llegó al club de San Isidro a los 19 años por recomendación de un amigo de su padre, y se desarrolló en las juveniles, hasta llegar a primera. Fue parte de La Academia hasta 2004, compartiendo equipo con otros Pumas, como Martín Gaitán. Pero además integró el inolvidable equipo que logró el tercer puesto de los Pumas en el Mundial 2007.

El try que le marcó a Francia en el partido por el bronce: ¡inolvidable! archivo/ Getty images - PA Images

Había quedado fuera del plantel original porque no estaba óptimo luego de una grave lesión de rodilla y en cuya operación aprovechó para intervenirse también de un hombro. El Tano Loffreda, coach de aquel conjunto, le dijo: “No te podemos llevar así, pero seguí entrenando que sos la primera opción de reemplazo”. El destino quiso que ingresara a útimo momento por José Núñez Piossek, que se lesionó. Federico hizo el try del punto bonus frente a Georgia que aseguró la clasifcació para los cuartos de final y luego marcó uno más recordado en el partido por el tercer puesto frente a Francia, con otra victoria.

Con los Pumas, Martín Aramburú debutó en 2004 en un encuentro ante Chile. Luego del hito en Francia 2007, le confesó a la nacion: “Sé que llegué a un lugar al que no todos acceden, pero mi desafío es consolidarme en este nivel. Llegué a Francia sin saber si me iba quedar, y terminé campeón”.

Federico jugaba de centro (algunas veces lo ubicaban como wing) y se desempeñó como capitán del CASI en la final de la URBA con el SIC del 2003; perdió esa definición y al año siguiente se fue a jugar a Biarritz de Francia, en donde ganó dos tíulos (2005 y 2006).

“Cuando me fui de la Argentina no tenía un conocimiento real de lo que me esperaba, Me costó dejar el CASI [donde era capitán] e interrumpir mi carrera de Derecho. Mi único objetivo era tratar de adaptarme al rugby profesional. No sabía si iba a estar un año o si no me sentiría cómodo y a los dos meses iba a volver”, le dijo el rugbier años atrás a LA NACION. Ya retirado de la actividad, en 2014, Martín Aramburú fundó junto a Hegarty la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste.

Con Agustín Pichot en Francia 2007: el ex capitán lo despidió en las redes con emoción Instagram @agustinpichot

Sus ex compañeros están shockeados. Agustín Pichot, capitán de los Pumas en aquella hazaña mundialista, escribió en las redes sociales: “Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho”.

El mismo muchacho que en una tarde de 2006, después de atrapar una pelota de aire en un test contra Sudáfrica en Vélez con cierto riesgo (lo tocaron abajo en el salto y dio dos volteretas), se llevaría una sorpresa mayúscula en el vestuario cuando desde atrás de un grupo de gente apareció un rostro conocido que le gritaba “Federico, Federico”. ¡Era Diego Maradona! Que encaró hacia donde estaba Fede, se sentó a su lado y le dijo: “¿Qué hacés campeón? Estás loco vos? ¿Cómo vas a ir a agarrar esa pelota en el aire? Me asusté todo”. Federico sonreía. “Es que Diego no estaba acostumbrado a estas cosas del rugby. El estadio hizo ‘uuuuuuhhhh’ y por ahí pensó lo peor”, recordó en una nota. Después Diego volvería a ver a los Pumas y hasta los fue a alentar al Mundial de Inglaterra en 2015.

Ayer, antes del partido de Francia-Inglaterra, la imagen de Federico Martín Aramburú jugando para los Pumas apareció en la pantalla gigante como sentido homenaje. La noche anterior, mientras se reía con anécdotas y relatos de sus amigos y ya palpitaban lo que sería la definición del Seis Naciones en la tarde del sábado, no imaginó que ese sería el final de su hermosa historia. Nadie. Nunca.