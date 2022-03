Martín Aramburú, el rugbier asesinado en París, y su anécdota imperdible de cuando conoció a Maradona: “¿Estás loco vos?”, le dijo el astro del fútbol

En medio de la congoja y el estupor que vive el ambiente del rugby por el fallecimiento de Federico Martín Aramburú en un episodio violento en las calles céntricas de París, brotan miles de anécdotas de amigos, allegados y gente que lo trató asiduamente. Pero también están los propios relatos, los que brindó en alguna ocasión el protagonista, que supo cosechar estrecha afinidad con compañeros y ex compañeros, y hasta adversarios, en las canchas argentinas y en el exterior.

Hace unos meses, de hecho, durante una entrevista con un ex colega rosarino, Rodrigo Peto Crexell, Federico contó numerosos episodios de su vida y de su carrera. Y uno de ellos esá relacionado con el día que conoció a Diego Maradona, cómo fue el encuentro y qué relación quedó después.

Federico Martín Aramburú, de reconocida trayectoria en Europa Twitter/@BFMParis

El episodio se dio durante un partido internacional con Sudáfrica en 2006, en la cancha de Vélez. Ese día, los Springboks se impusieron por 34-23, aunque más allá del encuentro, sobresalieron dos hechos. Uno, con el wing argentino Lucas Borges que hizo temblar a todo el público. El sudafricano Jean De Villiers tomó de frente al velocista de los Pumas y en vez de aplicarle un tackle, como indica el manual del rugby, lo sujetó y lo llevó rumbo a la línea de touch, sobre el sector de plateas Sur que dan a la Autopista 25 de Mayo. Borges terminó atravesando los carteles de publicidad con el impulso que traía y casi va a parar a foso. De Villers lo tomó de una pierna para evitar que Lucas cayera en el foso e inmediatamente llegaron los demás rugbiers para ayudarlo. No pasó nada grave de milagro.

Borges al foso

El otro hecho del día se dio cuando llegó Maradona. Hacía varios años que el astro había prometido ir a ver a los Pumas, pero por una u otra razón faltaba a la cita. Ese día, mientras se estaba disputando el encuentro, los jugadores empezaron a escuchar el tradicional “Diegoooo, Diegoooo” de las tribunas. “Fue curioso, porque de pronto estábamos jugando y empezamos a distraernos buscando dónde estaba Maradona”, contó Federico. Que un rato más tarde tendría una sorpresa.

Martín Aramburú tenía 42, estaba casado y tenía 3 hijos RODRIGO NESPOLO - Canon Digital

Los jugadores ya estaban en el vestuario del José Amalfitani luego de la derrota. Jugadores, Staff de los Pumas, dirigentes y allegados. Federico Martín Aramburú, derrumbado en un banco. Durante el partido, había protagonizado una jugada que provocó el “Uhhhhhhhhh” del público. Fue a tomar una pelota de aire, lo tocaron en el salto y terminó dando dos volteretas antes de caer. Como en el caso Borges, tampoco no pasó nada grave de milagro. Sentado, pensando en lo que había sido el encuentro con los duros sudafricanos, Martín Aramburú empezó a escuchar murmullos en el vestuario…

Martín Aramburú en sus tiempos del CASI

“Estaba muy cansado. Necesitás tres semanas para recuperarte después de jugar con los sudafricanos. Son durísimos, muy físicos. Bueno, estaba ahí sentado y se empiezan a escuchar murmullos. De pronto, veo un grupo reunido, y detrás, a lo lejos, Diego. Chiquito, de un metro veinte. ‘Federico, Federico’, gritaba. Y viene derechito dónde estaba yo. Se sienta al lado mío y me dice ‘¿Qué hacés campeón? ¿Estás loco vos? ¿Cómo vas a buscar esa pelota ahí arriba? Me asusté todo’. Jajaja. Diego no estaba acostumbrado a esas cosas de los partidos de rugby y se asustó con el grito que pegó la gente. Fue un lindo momento”.

La anécdota con Diego Maradona

Pero no terminó ahí su relación con el ex capitán de la selección campeona del mundo en México 86. Unos años después, el alcalde de Biarritz, donde jugó y fue campeón, lo consultó si podía contactar a Maradona para que participara en un foro político. Federico le dijo que no lo conocía, y cuando cortó la comunicación telefónica, recordó aquel episodio en el vestuario. Le pidió tiempo para averiguar si podía dar con él.

“Llamé a periodistas amigos, como Carlitos Cervetto, de la revista Caras, y me pasaron el contacto de Verónica Ojeda. Hablé con ella, le conté la anécdota de Vélez para ver si él me ubicaba, y le pedí que si podía, me llamara. Corté. A los dos minutos suena el teléfono. ‘¿Qué hacés loco?’. ¡Era Diego! Hablamos 3 o 4 veces, hicimos una pequeña relación, pero al final por sus compromisos no pudo venir hasta Biarritz”.

Mundial 2015 de rugby: Maradona junto a los Pumas Ramiro Herrera, Horacio Agulla y Tomás Lavanini

Años más tarde, en sus constantes periplos por el mundo, Maradona iría a ver a los Pumas en el Mundial 2015, la última gran actuación, donde accedieron a las semifinales y luego de caer con Australia, también perdieron el partido con el tercer puesto. En ese Mundial, Maradona llegó a dar una emotiva charla motivacional a los jugadores.