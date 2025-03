Francia, campeón del Seis Naciones: venció a Escocia y celebra en París

Tenía que ganar para consagrarse, y lo logró: Francia conquistó el Seis Naciones de rugby luego de vencer por 35-16 a Escocia como local, en el icónico Stade de France, en las afueras de París. Así, dejó atrás la presión que le había generado Inglaterra, que un rato antes, en el súper sábado final del torneo, había vapuleado a Gales en Cardiff, lo que obligaba a los galos a no fallar ante su público. Y no lo hizo: ahora celebra haber cortado la racha de Irlanda, que ostentaba el bicampeonato que no pudo defender. Francia festeja, una felicidad que nace en el estadio y se extiende a todo el país, que vive el rugby como el deporte más importante.

Luego de un primer tiempo más disputado, en el que los escoceses dieron pelea, los locales torcieron definitivamente el rumbo del partido (y el campeonato) en la segunda parte. Los parciales (16-13 y 19-3) así lo grafican. En total consiguió cuatro tries en el partido, dos de Yoram Moefana y uno de Louis Bielle-Biarrey y Thomas Ramos.

El resultado final dejó a los franceses con 21 puntos, seguido por Inglaterra con 20 e Irlanda con 19, en el podio. Los tres terminaron con el mismo saldo: cuatro triunfos y una derrota. Incluso pese a caer ante Inlgaterra, Francia sacó la diferencia que le sirvió para consagrarse gracias a su potencia ofensiva: totalizó 218 puntos, una ventaja apreciable sobre los ingleses, segundos en el rubro (179). Fue además el equipo menos goleado del torneo.

Francia se une en un festejo que va del estadio a las tribunas y desde allí al país entero Christophe Ena - AP

En el otro torneo dentro del mismo, los otros tres lugares los ocuparon Escocia (cuarto, 11 puntos), Italia (quinto, 5 puntos) y Gales (último, tres puntos y ninguna victoria)

Lo mejor del triunfo de Francia

Noticia en desarrollo

Nicolás Casanova Por

Temas Seis Naciones