Impacto en Twickenham: los dos tries de los Pumas que a pura garra golpearon otra vez a Inglaterra

escuchar

Un paso increíble. Una victoria que resuena. Los Pumas dejaron sin aliento a Twickenham. El comienzo de la gira británica con el exigente test match ante Inglaterra resultó ideal. El seleccionado argentino regresó a la acción luego de su participación en el Rugby Championship, en el que se midió con los tres grandes del Hemisferio Sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, con un golpe sobre la mesa del rugby mundial. Un éxito por 30-29 que permite darle al equipo de Michael Cheika una seguridad plena de cara al resto de las citas que tendrá.

El primer impacto fue con el try de Emiliano Boffelli: una salida excelente de los Pumas a partir de un line out resultó determinante. Abrieron la cancha con Moroni, encontraron un redoble con Santiago Carreras, que habilitó a Boffelli, y el rosarino se tiró contra la bandera izquierda. Emiliano no pudo convertir, pero los Pumas pasaron al frente por un punto: 17-16.

¡LOS PUMAS ENMUDECEN TWICHENHAM! Manejaron la pelota de banda a banda para que llegue el goleador, Emiliano Boffelli, y ponga a Argentina arriba por 17-16.



📺 Mirá a #LosPumas por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/nO8akesLRL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2022

Apenas cuatro minutos después, los Pumas encontraron otro try: una corrida desde campo propio de Santiago Carreras, que usufructuó una pérdida de pelota inglesa. No pudieron pararlo al cordobés. La jugada fue revisada varias veces para detectar un posible knock on de Thomas Gallo en el tackle que forzó la pérdida de Inglaterra. Sin embargo, fue luz verde para los Pumas. Try y conversión posterior de Boffelli, que permitió estirar la ventaja y para poner a la Argentina arriba 24-16.

¡LOCURA CELESTE Y BALNCA EN INGLATERRA! Los locales perdieron la pelota en mitad de cancha y Santiago Carreras se fue solo para convertir el segundo try consecutivo de los #PUMASxESPN y, gracias a la conversión de Boffelli, se ponen 24-16 arriba.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/5C2w1AS1GI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2022

En la preparación para el Mundial de Francia 2023 como meta, los Pumas volvieron a darle una golpe a Inglaterra en Twickenham como en 2006, en la tarde en la que Federico Todeschini metió 22 puntos en la victoria Puma 25-18.

¡Twickenham, allá vamos! 🇦🇷



La tarde de 2006 en la que Federico Todeschini metió 22 puntos en la victoria Puma 25-18 ante @EnglandRugby en el emblemático estadio 🏟#VamosLosPumas pic.twitter.com/pmckWU6Knc — Los Pumas (@lospumas) November 5, 2022

El resumen de la histórica victoria de la Argentina

LA NACION