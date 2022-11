Alerta mundial: Kylian Mbappé dejó la cancha con una molestia en un aductor y tiembla Francia

escuchar

La expectación de alta tensión. La victoria de PSG ante Lorien por 2-1, apenas resulta un detalle, porque el desenlace del partido dejó en el aire la incertidumbre de saber qué sucedió con Kylian Mbappé que tuvo que retirarse lesionado a cinco minutos del final del encuentro, debido a unas molestias en el aductor, según informan desde Francia medios como RMC Sport.

Kylian Mbappé del París Saint-Germain durante el partido contra Lyon en la liga francesa, el 18 de septiembre de 2022. (AP Foto/Laurent Cipriani)

El “pequeño pinchazo en los aductores”, como escribe el medio francés, está siendo examinada por el cuerpo médico en el vestuario. Unas molestias que se producen a 14 días del inicio del Mundial de Qatar y a solo tres de que Didier Deschamps haga pública la lista de convocados para la Copa del Mundo.

Tras el partido el entrenador de PSG, Galtier aseguró que no sería “nada grave”. En Francia agregan que el cambio fue por precaución, por eso es que se fue derecho al vestuario. El técnico además agregó: “ Kylian se esforzó, estaba enormemente exigido, es mucho mejor tener precaución que arriesgarse a dejar en el campo de juego ”.

Galtier no desconoce que los futbolistas están en una etapa en la que las emociones por el inminente arranque de la Copa del Mundo es determinante. Por eso el DT habló del tema y pareció explicar por qué Mbappé terminó por dejar el campo de juego antes del final del choque con Lorient. “El Mundial está en la mente de los jugadores. Les cuesta manejar esas cuestiones. Siempre hay información que les puede hacer dudar. Tienes la sensación de jugar al 100%, pero hoy he visto cierta contención, ligada al cansancio, más el anuncio de las listas de las selecciones en unos días. En este contexto hay un esfuerzo un poco menor, somos un poco temerosos en los cruces. Eso es todo... Pero el cansancio también juega un papel importante”, dijo Galtier.

La alarma para Francia también se enciende por Benzema

Karim Benzema no jugará en Real Madrid contra Rayo Vallecano este lunes, el francés todavía siente molestias después de su lesión en el muslo izquierdo, aseguró el entrenador del equipo blanco, Carlo Ancelotti. “ Mañana no jugará porque las sensaciones no son buenas, entrenó el viernes, se veía bien y luego tuvo un pequeño problema, por lo que no estará disponible ”.

Karim Benzema hizo su reaparición en el partido de Champions League el miércoles último contra Celtic después de perderse tres partidos oficiales por una fatiga muscular en el muslo izquierdo. Si bien algunos especulan con que el delantero francés no quiere arriesgar su físico a 15 días del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador de Real Madrid descartó esas cuestiones: " Vemos los hechos y los hechos dicen que no puede jugar, por lo tanto no jugará”.

LA NACION