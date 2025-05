Inesperado: los Pumas 7s perdieron con España y se les escapó el título del Circuito Mundial

Una jugada no puede cambiar la suerte de toda una temporada. ¿O sí? En un instante, en cuestión de cinco segundos, todo cambió para los Pumas 7s. Esta vez no hubo espacio para la hazaña y, tras jugar todo el segundo tiempo y una fracción del primero con seis hombres, la Argentina perdió 29-5 con España en la semifinal del Seven de Los Ángeles y vio cómo se esfumó su oportunidad de ser campeón del Circuito Mundial por primera vez en su historia.

Todo se resolvió sobre el final del primer tiempo. Marcos Moneta recuperó una pelota en defensa contra la retención del español Pol Pla, pero el árbitro no le otorgó el penal a los argentinos. Enseguida, Moneta perdió la pelota y en la acción siguiente Santiago Mare embistió con el hombro a un rival. Tarjeta roja. Distinta vara para cuando, al inicio del segundo tiempo, fue el español Laforga quien golpeó con el hombro el rostro de Santiago Álvarez. Sólo amarilla.

Un try de Luciano González que no alcanzó Zach Franzen

En el semivacío Dignity Health Sports Center, en Carson, Los Ángeles, los argentinos comenzaron mejor, recuperaron su propia salida y llegaron al in-goal rival, pero Matías Osadczuk no pudo apoyar porque la pelota quedó trabada arriba. A continuación, una serie de penales que le dieron territorio a España. Tal su característica, los españoles tuvieron gran control de pelota, y tras varias fases llegaron al primer try. 5-0.

Si una deficiencia mostraron los Pumas 7s en Los Ángeles fue el apresuramiento con la pelota en las manos. Los ataques carecieron de claridad. Fue raro ver posesiones largas. Tras recuperar la salida, volvieron a entregar la pelota por retención. De esa posesión sobrevino la jugada nefasta, ya con el tiempo cumplido. Expulsión y segundo try para España.

Los Pumas 7s sufrieron un tropiezo inesperado en Carson Zach Franzen

El segundo tiempo comenzó con la embestida de Alejandro Laforga a Álvarez, pero el árbitro lo perdonó: amonestación y dos minutos afuera. Seis contra seis, los argentinos desperdiciaron su primera chance (Moneta se aisló y la perdió), pero recuperaron el line-out y Lucho González descontó: 5-10 con más de medio tiempo por jugar.

Los Pumas 7s lucharon hasta que la diferencia numérica se hizo imposible de disimular. Un quiebre por el medio de Cosculluela ante la frágil respuesta de Moneta en el tackle partió la defensa al medio y apoyó el try decisivo. El 17-5 era indescontable. Sin reservas anímicas, España llegó dos veces más al in-goal y se quedó con un triunfo amplio.

Sorpresa de la temporada, tercero en la fase regular, España dio un golpe más y definirá el campeón del Circuito Mundial ante Sudáfrica, a las 21.41. Los Pumas 7s irán por el bronce ante Nueva Zelanda, a las 20.33. Como en la campaña pasada, la Argentina fue el mejor de la liga. Otra vez, se queda con las manos vacías por culpa de un sistema ridículo, tanto que sólo duró dos temporadas y el año que viene volverá a cambiar. En el seven, todo puede cambiar en un segundo.

En este partido, el equipo de Santiago Gómez Cora formó con Matías Osadczuck, Santiago Álvarez y Matteo Graziano; Joaquín Pellandini y Santiago Mare; Luciano González y Marcos Moneta. Ingresaron Germán Schulz, Tobías Wade, Lautaro Bazán Vélez y Agustín Fraga.