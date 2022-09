La autocrítica de Michael Cheika tras la derrota de Los Pumas ante Sudáfrica por el Rugby Championship

Con un primer tiempo arrollador, los Springboks marcaron la diferencia sobre los Pumas y terminaron imponiéndose 36-20, para dejarlos virtualmente eliminados del Rugby Championship. “Hoy no fuimos el equipo que queríamos ser durante 50 minutos”, explicó Juan Cruz Mallía.

El partido en Avellaneda se dividió en dos partes, totalmente disímiles. En la primera mitad, los campeones del mundo sometieron físicamente a los Pumas y en el complemento, hubo un desorden general que benefició a los Pumas. El seleccionado argentino se agrandó en ese contexto, tuvo el partido a tiro, pero no pudo rematarlo y el visitante se llevó los cinco puntos. “En el entretiempo, Cheika nos pidió que hagamos lo que entrenamos. Que empezáramos a subir en defensa y movernos”, analizó Mallía, cada partido más consolidado como fullback.

El seleccionado argentino recibió tres tries durante la primera mitad y mostró una defensa endeble y vulnerable, lejos de la versión que expresaron en Christchurch hace tres semanas. “Los esperamos muchísimo en defensa. Nosotros teníamos que salir fuerte arriba para frenar este impulso que ellos generan y el segundo tiempo lo corregimos”, puntualizó el cordobés.

Fue la primera vez en este corto ciclo de Michael Cheika que los Pumas sufrieron dos caídas consecutivas. En tono cansino, el australiano enfatizó en un aspecto que fallaron los primeros 40 minutos. “En el primer tiempo no subimos cuando tuvimos la pelota ni sin ella y fuimos muy penalizados”. A su lado y en la misma línea, el capitán Julián Montoya fue autocrítico e hizo foco en el aspecto defensivo. “Entramos a ver que pasaba. Fuimos muy penalizados y los esperamos mucho. Tenemos que subir mejor en defensa, dominar el punto de contacto, el ruck. Si no hacemos eso, lleva a la indisciplina. La defensa hay que mejorarla. Nos llegan y nos marcan muy fácil”.

Cheika tiene por delante el último partido del Rugby Championship Rodrigo Nespolo - LA NACION

Cheika esquivó el tema cuando le consultaron sobre el arbitraje y, entre risas, explicó el motivo: “A mi madre le prometí no hablar más del árbitro y no puedo decir cosas en contra de mi madre. Antes de los últimos dos partidos éramos el equipo menos penalizado. Contra Nueva Zelanda y los campeones del mundo fuimos penalizados 19 veces. Así que mamá, te prometí que no iba a hablar”.

Creevy, otra vez hombre récord

Cuando entró a los 25 minutos del segundo tiemoo, Agustín Creevy volvió a convertirse en el argentino con más presencias en Los Pumas. El ex capitán llegó a los 95 caps y superó por uno a Nicolás Sánchez, con quien compartía la marca. No es la primera vez que el hooker platense ostenta este honor. Ya lo había logrado en el partido ante Inglaterra en Tokio por el Mundial de Japón 2019, cuando superó el registro de 87 de Felipe Contepomi. Luego, en 2020 y 2021, Creevy fue obviado del seleccionado por Mario Ledesma y Sánchez lo superó. Ahora, la carrera está marcha.

Creevy debutó en los Pumas en 2005, ante Japón, cuando tenía 20 años y jugaba de tercera línea. Sin embargo, recién se consolidó en el seleccionado a partir de 2010, luego de ser el capitán de Pampas XV, ya como hooker. Jugó el Mundial 2011 y cuando asumió Daniel Hourcade lo nombró capitán, honor que retuvo durante 51 partidos (récord para los Pumas) entre 2014 y 2018, cuando Ledesma le pasó la cinta a Pablo Matera.

Creevy se convirtió en un símbolo de Los Pumas Instagram

Creevy está en camino a convertirse en el primer jugador en llegar a 100 caps con la camiseta de los Pumas. No el primer argentino en llegar a 100 partiros internacioales, ya que Sergio Parisse (142) y Martín Castrogiovanni (118) lo lograron con jugando para seleccionado de Italia.

Detrás de Creevy vienen otros jugadores con chances de lograr esa marca en el corto plazo. Ayer, Pablo Matera y Tomás Cubelli llegaron a 87 y quedaron en el tercer lugar del podio Puma.