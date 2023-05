La corrida del inmortal Juan Imhoff y la Topadora González, figuras de un sábado a puro try para los argentinos en Europa

escuchar

Con 34 años, sigue siendo un cañón cuando toma velocidad. El wing Juan Imhoff mostró su potencial perenne en una nueva jornada del Top 14 de Francia, marcando uno de los tries con los que su equipo, Racing 92, derrotó ampliamente a Bayonne por 55-14. Un encuentro en el 7º y el 8º del certamen, que tuvo carácter de cruce eliminatorio en la carrera por el top 6. El Racing 92, que siempre ha estado en las finales desde su regreso a la máxima categoría en 2009, siempre se ilusiona.

A pesar de que Racing 92 no comenzó bien y debió soportar un try de Guillaume Martocq (28′), Vinaya Habosi marcó justo antes del descanso, a los 38′. En la segunda parte, fue un show de tries de Racing, a cargo de Finn Russell, Gaël Fickou, Imhoff, Fabien Sanconnie, Kitione Kamikamica, y nuevamente Habosi y Fickou. Con lo que Racing 92 obtuvo el bonus ofensivo.

¿Cómo fue lo de Imhoff? A los 16 minutos del segundo tiempo, con el score 20-7 para Racing, “El Rayo” Imhoff recibió un pase interno luego de un ruck y le apuntó directo a la Hache. Cortó por el centro de la cancha y a pesar de la defensa que intentaron dos jugadores de Bayonne, su determinación fue clave. Jamás intentó un cambio de paso o amague: fue derecho, decidido, y con su característica velocidad. La calidad intacta.

Imhoff es un emblema de este equipo. Fue decisivo en el título de Top 14 logrado por el club de París en 2016 y en las tres finales de Champions Cup alcanzadas. Llegó en 2011, luego del Mundial de Nueva Zelanda, y en 2022 renovó su contrato hasta 2024, lo que lo convertirá en el Puma con más temporadas consecutivas en un club de elite. Notable.

En marzo de 2022, en una entrevista con LA NACION, dijo: “Firmé dos años porque hace 11 que estoy acá y sé lo que tengo que hacer y sobre todo lo que no tengo que hacer para mantenerme a este nivel. En el club se ríen y me dicen ‘vas a jugar hasta los 40′. La idea de firmar por dos es porque yo no creo que esté para jugar sólo un año más. Mi cuerpo y mi cabeza ahora están bien y quería estos dos años para seguir progresando. Con dos años no tengo que pensar el año que viene en la renovación y me sigo llenando de conocimientos y trato de mejorar mi juego. Ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer a esta edad y que lo sé muy bien. No puedo tener la vida de un pibe de 20, no puedo disfrutar de las cosas que hace otra gente, pero es mi carrera: la arranqué escribiéndola así y voy a terminarla de la misma manera. No tengo porqué cambiarla. Por la manera como me tomo el rugby ellos saben que no tiraron la moneda para arriba firmando dos años”.

Y su actualidad permite ilusionarse de cara al Mundial de Francia, con la camiseta de los Pumas. Que tienen, claro, a otro jugador en el puesto con un nivel extraordinario y que brilla en Europa: Mateo Carreras.

Imhoff, imparable, fiel a su estilo

Cuando restan dos fechas para terminar la etapa regular, La Rochelle es el puntero, con 74 puntos, seguido por Toulose, con 71 (un partido menos; este domingo juega con Bordeaux). Tercero marcha el Stade Francais, con 64, mientras que en la cuarta posición se ubica Racing 92, el equipo de Imhoff, con 61.

Topadora González, una marca registrada

Pero lo de los integrantes de los Pumas no se agota en Imhoff. En la Premiership, por ejemplo, donde se disputó la última fecha de la etapá regular, también hubo presencia destacada de los jugadores argentinos. Como el wing forward Juan Martín González, una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos y que ya dio muestras de su potencial en el último Rugby Championship, marcando tries frente a las potencias.

Juan Martín González, determinante en la victoria de London Irish

González fue la pieza fundamental de la victoria de London Irish ante Exeter por 17-14, con su despliegue habitual, que le posibilitó llegar en dos ocasiones a posición de trie. Y así se dio el gusto de anotar un doblete en un partido duro y equilibrado. En el primero de ellos, en una acción iniciada por el Titán Agustín Creevy desde un line, el ala dio muestra de sus aptitudes físicas al recibir la pelota y encarar una defensa multitudinaria. Soportó la marca de cinco adversarios y, de cualquier manera, pudo llegar hasta el ingoal para apoyar. Una auténtica topadora.

Luego, el rugbier mendocino pudo sacar provecho de una gran jugada colectiva de London Irish. Que pareció naufragar en un momento y los obligó a reanudar, casi en su propio campo. Pero en rigor encabezaron la acción con absoluta destreza y convicción, en la que se combinaron varios offloads. Con varios adversarios desparramados, Topadora González recibió la pelota con el camino allanado, de cara al ingoal, para aumentar la ventaja de su equipo a menos de diez minutos del final. El gran mérito radicó en acompañar la acción de los otros jugadores del London Irish para esperar su momento: el de la descarga. Que fue decisiva, vital.

González fue anunciado como “The Man of the Match”, una distinción que marca a las claras lo que fue su producción. Otro destacado, que habrá que tener en cuenta por el Mundial, es Tom Pearson, un incisivo back, de 23 años, que disfrutó de una buena temporada y salió desde el banco para marcar un try y ser parte del segundo del argentino. Y London Irish cerró así si mejor actuación en 14 años al ocupar la quinta posición, con 55 puntos.

El gran capitán no podía faltar

¿Hubo más? Claro que sí. Un sábado cargado de emociones. El capitán de los Pumas también aportó lo suyo y apareció como goleador en la caída de Leicester Tigers, el campeón, ante los Harlequins por 20-17. Julián Montoya aprovechó el gran empuje del packg y se desprendió en el momento exacto para facturar.

La alegría para un rafaelino

¿Un bonus track? También hay. Con el santafecino Pedro Rubiolo, hoy jugador de los Falcons. El hombre de Rafaela tuvo un 2022 muy activo, con varios sucesos que matizaron su aún incipiente carrera y que son motivo de orgullo. Veamos.

Fue protagonista de la SLAR como integrante de Jaguares XV. Como parte del Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR), disputó varios encuentros en el Torneo Regional del Litoral. También fue integrante de los Pumitas en el Oceania Rugby U20 Championship y tuvo un paso relampagueante por Duendes, en el Torneo del Interior. Su orgullo máximo fue ser invitado por los Pumas como invitado para entrenar, y luego ya como convocado del plantel que disputó la última fecha del Rugby Championship con Sudáfrica, donde se produjo su debut. Ello le permitió ganarse un lugar en el plantel para la ventana de noviembre. Inolvidable.

Bueno, en la caída de Newcastle ante Sale Sharks por 54-12, Rubiolo tuvo su bautismo de try en los Falcons y el rugby europeo. El forward recibió la asistencia desde el piso y pudo llegar al ingoal sin ningún problema. En Newcastle, que quedó último en la rueda de la Premiership, Rubiolo comparte plantel con otros argentinos: Mateo Carreras, Matías Moroni y Matías Orlando.

Los cuatro primeros de la etapa regular de la Premiership fueron Saracens, con 74 puntos; Sale, con 59; Leicester acumuló 58, mientras que Norhampton cerró con 55. Así las cosas, las semifinales serán el próximo fin de semana. El sábado 13 se cruzarán Saracens y Northampton, mientras que el domingo 14 jugarán Sale y Leicester.

