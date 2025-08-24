La reacción de los principales diarios de Nueva Zelanda tras la derrota de los All Blacks ante los Pumas

La primera victoria de Los Pumas ante los All Blacks en suelo argentino se transformó en un hito inolvidable para el rugby y recorrió el mundo. “Los hombres de negro no logran anotar en la histórica derrota en Argentina”, titularon algunos medios de Nueva Zelanda, muchos de los cuales hablaron de “problemas” en el equipo de Scott Robertson, conocido como Razor.

“El entrenador difícilmente priorice descansar en el vuelo de regreso por el Pacífico, con una larga lista de cuestiones por resolver después de la primera derrota ante Los Pumas en suelo argentino”, analizó el portal Stuff, que agregó: “Nadie debería sorprenderse por lo sucedido: después de todo, Los Pumas ya habían aplastado a los All Blacks dos veces en los últimos años, incluida la de Wellington en 2024”.

El seleccionado argentino de rugby escribió este sábado una página dorada en su historia: venció 29-23 a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025. Tras más de 40 enfrentamientos oficiales desde 1976, se trató de la primera vez que Los Pumas lograban imponerse en el país luego de más de una treintena de derrotas, entre disputas locales e internacionales. Las tres victorias anteriores habían sido en el exterior: Sídney 2020 (25-15), Christchurch 2022 (25-18) y Wellington 2024 (38-30).

“‘Superados’: los All Blacks luchan por encontrar respuestas tras la derrota en Argentina”, tituló el medio 1 News, que describió la defensa neozelandesa como “una de las más pobres bajo el ciclo Robertson”, con 40 tackles fallidos que facilitaron el avance argentino. En la misma línea, The New Zealand Herald habló de “historia de Los Pumas” y resaltó que los dirigidos por Felipe Contepomi “dominaron de principio a fin y vencieron a los All Blacks”.

"Historia de Los Pumas: erráticos All Blacks derrotados en Buenos Aires", fue uno de los tantos titulares que utilizaron los editores de The New Zealand Herald para narrar una olvidable crónica de lo sucedido en Argentina.

Electrizante partido

El triunfo por 29-23 significó también la revancha de la caída sufrida siete días atrás en Córdoba y dejó al torneo abierto: disputadas dos fechas, los cuatro equipos tienen una victoria y una derrota.

El asedio argentino derivó en tres tarjetas amarillas contra los neozelandeses, que incluso jugaron ocho minutos con 13 jugadores. En ese pasaje llegó el try de Juan Martín González, aunque se desaprovecharon dos oportunidades más.

La diferencia comenzó a consolidarse en la segunda mitad. Dos penales de Santiago Carreras adelantaron 19-13 a Los Pumas y encendieron al público en las tribunas. Más tarde, un knock-on rival le devolvió la posesión al equipo: Pablo Matera rompió por el centro y Gonzalo García coronó la jugada con un try clave.

En el cierre, un penal permitió a los All Blacks quedarse con el punto bonus, que los dejó líderes con seis unidades, uno por encima de Australia y dos más que Argentina y Sudáfrica. Los Pumas, en tanto, afrontarán ahora la parte más exigente del certamen: los cuatro encuentros restantes serán fuera del país. Pero ya se quitaron de encima a su mayor bestia negra: nunca antes habían podido derrotar a Nueva Zelanda en la Argentina.

“Hoy somos una página más de la rica historia de Los Pumas”, resumió Contepomi. “Es difícil dimensionarlo: ya se les había ganado a los All Blacks, pero nunca en casa. Que la gente lo viva así es muy emocionante. Ver a Vélez colmado me pone feliz por todos los que acompañaron siempre. Es una gran victoria; ojalá vengan muchas más”.