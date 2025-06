La Rugby Premier League, el torneo con presencia argentina que busca impulsar el rugby en India

Mientras World Rugby prueba nuevos formatos para hacer redituable el circuito mundial de seven, una nueva competencia asoma para impulsar al rugby de juego reducido. Este domingo se estrenará la Rugby Premier League de India, una apuesta para ganar fanáticos y potenciar un deporte en un país donde el cricket es el rey. Matías Osadczuk, Lautaro Bazán Vélez, Joaquín Pellandini y Matteo Graziano participarán del novedoso campeonato que durará 15 días.

“Si me volvía hace tres semanas de Los Ángeles, tenía casi siete meses sin jugar al seven, es mucho tiempo. Algunos de los chicos volvieron a sus clubes, pero no es lo mismo que seguir compitiendo en seven”, admitió Joaquín Pellandini en diálogo con LA NACIÓN. “A mí me sirve mucho para seguir entrando al ritmo de seven y seguir acostumbrándome a jugar 14 minutos”, comentó Lautaro Bazán Vélez, que en Los Ángeles hizo su regreso a la disciplina y buscará roce de cara a la próxima temporada con los Pumas 7s.

Respaldado por World Rugby, el torneo se llevará a cabo en el Mumbai Football Arena. Las principales ciudades estarán representadas por Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai y Bhubaneswar. Las franquicias serán Bengaluru Bravehearts, Chennai Bulls, Delhi Redz, Hyderabad Heroes, Kalinga Black Tigers y Mumbai Dreamers, con un formato poco habitual en el seven: un partido por día, durante dos semanas.

Matías Osadczuk es el capitán de Delhi Redz @delhiredz

La liga, que está dirigida por GMR Sports, tiene como premisa promover el rugby en un país que está lejos de los tradicionales: el seleccionado masculino ocupa el puesto 86 del ranking de World Rugby, aunque en el seven se achican las diferencias. Rahul Bose, presidente de Rugby India, explicó los motivos de la creación: “La liga nos vino a la mente por primera vez porque pensábamos: ¿cuál es esa bala de plata que catapultará al rugby indio a una velocidad más rápida que las federaciones normales para hacer crecer su deporte? Y nos dimos cuenta de que era crear una liga. Tenemos seis propietarios que ahora están buscando más talento indio, que invertirán dinero y recursos en sus regiones en el país, ya sea Mumbai, Chennai, Hyderabad o Delhi, invirtiendo recursos porque necesitamos talento para entrenar, necesitamos jugadores, necesitamos más fisioterapeutas”.

Joaquín Pellandini, tercero desde la izquierda, luego de un entrenamiento con Chennai Bulls

Cada franquicia está compuesta por 13 jugadores, con cinco figuras del circuito mundial de seven, tres jugadores elegidos entre Alemania, Canadá y Hong Kong y cinco jugadores locales. “Los jugadores indios son los mejores de cada club de acá. Pero como en India arrancó tarde el rugby, la mayoría empezó a jugar hace cinco o seis años”, explica Pellandini. “El nivel de destrezas les cuesta y el tamaño, en general, son más chicos y flacos. Claramente es mucha la diferencia de nivel con el resto del equipo, pero, como en el partido estás obligado a que haya dos jugadores de India, se camufla un poco. En estas semanas se fueron adaptando bastante bien. Se los vio dispuestos a mejorar y aprender”, agregó.

Los jugadores fueron elegidos mediante un draft por los entrenadores Mike Friday, Ben Gollings, DJ Forbes, Tomasi Cama, Paco Hernández y Tim Walsh (Santiago Gómez Cora decidió no participar). Joaquín Pellandini jugará en Chennai Bulls, Lautaro Bazán Vélez en Hyderabad Heroes, mientras que Matías Osadczuk y Matteo Graziano lo harán en Delhi Redz. “El torneo se hace en un mismo lugar y estamos todos en el mismo hotel. Nos cruzamos bastante en el comedor y en el lugar de entrenamiento. La gente de India es muy amable, muy laburante”, indicó Pellandini, que se enfrentará a sus compañeros de seleccionado. “Con los otros argentinos nos cruzamos cada tanto. Como no compartimos horarios, cuando podemos nos juntamos a tomar unos mates. Pero estamos bastante cada uno con su equipo entre entrenamientos y actividades”.

Incluidos los jugadores argentinos, hay 30 figuras del circuito mundial. “Estoy aprendiendo un montón del resto de los compañeros del equipo, son jugadores top, de clase mundial. Estoy conociendo su cultura, sus métodos de entrenamiento y su manera de pensar. Esto no es sólo seguir con ritmo, que está bueno, sino también generar conexiones. Me está abriendo mucho la cabeza su manera de vivir el rugby y el deporte. Es una experiencia tremenda”, destacó el medio-scrum formado en Buenos Aires CRC, una pieza vital para la creación de juego de los Pumas 7s. Entre otras estrellas internacionales, comparte equipo con el elegante irlandés Terry Kennedy y los fijianos Filipe Sauturaga y Joseva Talacolo.

Lautaro Bazán Vélez (derecha), en un ejercicio durante una práctica de Hyderabad Heroes gentileza

Bazán Vélez va por la misma línea. “Estoy aprendiendo la cultura de mis compañeros, cómo juegan, el timing de cada uno. Está bueno saberlo porque después, cuando nos toque enfrentarlos, vamos a tener más información. Los primeros días costó ensamblar el equipo, pero se van viendo mejores cosas”.

Los ostentosos ingresos para el rugby (alrededor de 15 mil dólares para los jugadores internacionales) y la posibilidad de seguir compitiendo en un buen nivel, son señales positivas en tiempos de recortes de World Rugby y las principales potencias al seven, con la incertidumbre de la sustentabilidad del circuito a largo plazo. Sin competencia internacional desde los primeros días de mayo hasta principios de diciembre, los jugadores seguirán en actividad hasta el arranque de julio. Santiago Álvarez Fourcade, Germán Schulz, Luciano González y Alejo Lavayén regresaron a sus clubes amateurs por un puñado de partidos. Marcos Moneta disputará el Super Sevens de Francia con Bordeaux Begles, como en el 2024. En agosto los jugadores volverán a entrenarse en sus academias, con una larga pretemporada.

India apunta a desarrollar el seven, con el objetivo a mediano plazo de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2032 o 2036. Datos de un censo reciente indican que hay entre 100.000 y 120.000 jugadores de rugby registrados en el país y se juega en 322 de los 760 distritos de la India. Tienen un largo camino por delante. La Premier League busca ser el impulso.