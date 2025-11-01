Las jugadas destacadas del triunfo de Newman, campeón del Top 12 de la URBA, ante SIC

En un duelo tenso y cerrado, Newman aprovechó sus momentos, marcó dos tries y defendió con solidez para superar a SIC en la cancha de CASI. A 50 años de su fundación, logró su primer título en el Top 12 de la URBA y escribió una página histórica luego de imponerse por 15-3.

La primera acción destacada fue una tarjeta amarilla, a los 12 minutos, a Nicanor Acosta, centro de SIC, por parte del árbitro, Tomás Bertazza. Realizó un tackle sin cerrar los brazos, y por la sanción dejó a su equipo por 10 minutos con uno menos.

Esa infracción de Acosta derivó en un penal para Newman. Para la categoría del máximo goleador del certamen, Gonzalo Gutiérrez Taboada, la conversión era factible, pero el número 10 patea demasiado a la derecha y falló.

Y a los 18 minutos, llegaría la expulsión por 20 minutos para Newman. Por un golpe con el hombro a la cabeza de Mateo Albanese en un ruck, Faustino Santarelli fue expulsado. Equilibró la ventaja numérica en ese momento, que a los pocos minutos paso a ser de SIC.

Expulsión de Newman

Y a los 39 minutos, llegaría el primer try del partido, que pondría en ventaja a Newman, por 8-3. Marcelo Brandi, casi en la punta derecha, aprovechó el empuje del maul y se zambulló en el ingoal del zanjero.

Primer try para Newman

Ya en la segunda parte, Newman estiró la ventaja con otro try. A los 18 minutos, Bautista Bosch apoyó en el in-goal tras algunas fases y Gonzalo Gutiérrez Taboada consiguió la conversión factible, esta vez, siendo su segundo penal en el partido convertido. El Cardenal tomó ventaja a falta de un cuarto del tiempo de la final: 15-3.

El segundo try para Newman

En un partido áspero, de dominio defensivo y escasas situaciones claras, Newman se impuso por 15-3 ante SIC y se consagró campeón del Top 12 de la URBA por primera vez en su historia. Con tries de Marcelo Brandi y Bautista Bosch, más la puntería de Gonzalo Gutiérrez Taboada, el Cardenal capitalizó sus momentos favorables y sostuvo la diferencia con orden y solidez. La Catedral fue testigo de una conquista largamente buscada: a 50 años de su fundación, Newman levantó el trofeo mayor del rugby porteño.

El silbato final del árbitro desató la invasión de miles de los hinchas bordó al césped de la Catedral, para festejar el título histórico junto al plantel, en un momento muy emotivo.

El final del partido y festejo de los hinchas

El nuevo campeón del Top 12 quebró una historia de muchos años de malos resultados en los playoffs y se confirma como un equipo completo no solamente en la constitución de su plantel, ahora de nivel parejo entre backs y forwards, sino también en sus virtudes entre juego y mentalidad. Newman rompió el maleficio, y por primera vez puede festejar.