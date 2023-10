escuchar

Para los All Blacks era sellar el trámite. Para Uruguay, disfrutar la experiencia de medirse por primera vez en su historia ante el seleccionado más poderoso del mundo del rugby. De presenciar por primera vez en vivo el haka, en esta oportunidad en la versión Kapa o Pango, liderado por Codie Taylor ante la ausencia de Aaron Smith. En el Parc Olympique Lyonnais primó la lógica, no hubo sorpresas y Nueva Zelanda estableció las claras diferencias de jerarquía entre ambos seleccionados. En un mundial con goleadas abultadas, el 73-0 selló el pasaje a los cuartos de final.

Sin embargo, a los All Blacks les costó destrabar el partido ante un rival con el entusiasmo de afrontar una noche histórica y que pudo estar en ventaja en arranque, pero por centímetros sacaron sobre la bandera a Manuel Ardao, el mejor jugador de Uruguay a lo largo del torneo. Recién a los 20´ Damian McKenzie logró romper el cero, con un movimiento que se repitió en cuatro oportunidades: lanzamiento del scrum a cinco metros del ingoal, redoble del apertura y definiciones por afuera. En la primera oportunidad marcó el rubio talentoso, que esta vez arrancó como fullback y fue el mejor de la cancha. A los 35 ́, McKenzie inventó la jugada de la noche: un rastrón al fondo de la cancha y una asistencia exquisita a Will Jordan. Una acción propia de un basquetbolista y digna de un crack de su categoría. “Para mí, es fantástico que tenga un poco más de libertad como fullback y pueda ayudar a Richie (Mo’unga) en lo que pueda”, había anticipado Ian Foster sobre su cambio de rol.

El Haka de los All Blacks ante Uruguay SEBASTIEN BOZON - AFP

En el complemento, los All Blacks se florearon y los Teros jugaron sin la pelota. Fueron 11 tries en total de los de Oceanía, con 14 quiebres limpios durante los 80 minutos. Además de McKenzie, Leicester Fainga’anuku se lució con un hattrick. También brilló Will Jordan, una de las grandes figuras de los kiwis, mientras que Tupou Vaa´i fue el mejor en el pack de forwards. El partido en Lyon sirvió para el regreso a la titularidad del capitán Sam Cane y un nuevo homenaje a Sam Whitelock, que llegó a los 150 caps en su carrera internacional. Un hito que sólo había alcanzado el galés Alun Wyn Jones (170 en total).

Uruguay cierra el Mundial con sensaciones agridulces. La premisa, más optimista que realista, era superar a Italia y Namibia y clasificar directamente al Mundial de Australia 2027. Con angustia, vencieron a los africanos, un rival inferior en los papeles. Jugaron un gran primer tiempo ante la Azzurri, pero fallaron en el segundo tiempo y sintieron el desgaste ante un rival que participa anualmente en el 6 Naciones. Ante Francia, tuvieron su mejor producción, tal es así que no le permitieron sumar el punto bonus ofensivo a uno de los candidatos al título, que presentó un equipo alternativo. Hoy aguantaron el ritmo por 20 minutos y luego se desmoronaron anímica y físicamente.

¡ES EL VOTO QUE EL ALMA PRONUNCIA! Emocionante himno uruguayo en la previa a su último partido en la #RWC2023 frente a los All Blacks. 🇺🇾🇺🇾🇺🇾





Los Teros tienen el objetivo de lograr mayor competencia entre Mundial y Mundial para llegar mejor preparados si clasifican a Australia 2027. Cuentan con Peñarol como plataforma de desarrollo en el Super Rugby Américas, pero con eso solo no alcanza. El capitán Andrés Vilaseca deslizó hace unas semanas que el primer paso debe ser que la máxima cantidad de jugadores emigren a ligas competitivas para mejorar el nivel del seleccionado.

Después del traspié en el debut ante Francia, los All Blacks no pasaron sobresaltos y lograron clasificar con contundencia y holgura. 71-3 a Namibia, 96-17 a Italia y 73-0 a Uruguay. 38 tries a favor y un buen envión para lo que viene. Salvo una sorpresa de Italia mañana frente a Francia, los hombres de negro serán segundos del Grupo A y viajarán a París para enfrentar a Irlanda o Sudáfrica. Ahí empieza otro Mundial.

El try que pudo ser histórico y será anécdota

Se jugaban solo 12 minutos, el marcador estaba en cero, y Uruguay soñó despierto. En una gran acción ofensiva, Manuel Ardao encontró el callejón vacío y allá fue, a toda velocidad, a apoyarle un try a una de las grandes potencias del mundo. El festejo fue total en el estadio. Sin embargo, el TMO lo anuló porque el desesperado tackle neocelandés hizo que el botín izquierdo de Ardao tocara la línea antes de apoyar la ovalada en el ingoal.

Quedará en una anécdota, pero Los Teros regresan a su tierra con el pecho inflado después de realizar un Mundial dignísimo en relación a su presente y su rodaje. Lo de Uruguay fue sorprendente y tiene todo para seguir creciendo. El 73-0 final a favor de los All Blacks exhibe la diferencia entre unos y otros, pero nadie le quita a Uruguay el aprendizaje.

¡QUÉ CERCA ESTUVIERON LOS TEROS! Con revisión de TMO, le anularon el try a Manuel Ardao ante los ALl Blacks. 🇺🇾🤏





“Uno crece viendo a los All Blacks en la televisión. Salvo en mundiales dudo que se dé una oportunidad así. Para mí, son el mejor equipo del mundo hace tiempo. Estar frente al haka va a ser toda una experiencia. Como jugador de rugby, lo más lindo que nos puede pasar”, dijo el capitán Andrés Vilaseca antes del partido. Y vaya que tenía razón. En tanto, la entonación del himno uruguayo fue emocionante.

El partido también sirvió para que el segunda línea neocelandés, Sam Whitelock, llegue a su partido 150 con la camiseta negra, 23 de ellos en Copas del Mundo, rompiendo el récord de apariciones de todos los tiempos de su compatriota Richie McCaw y del inglés Jason Leonard.

La síntesis

Nueva Zelanda: Damian McKenzie; Will Jordan, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett y Leicester Fainga’anuku; Richie Mo’unga y Cam Roigard; Sam Cane (capitán), Luke Jacobson y Shannon Frizell; Tupou Vaa´u y Sam Whitelock; Tyler Lomax, Codie Taylor y Ofa Tu’ungafasi.

Cambios: PT: 9´ Fletcher Newell por Tyler Lomax. ST: 46´ Samisoni Taukei’aho y Tamaiti Williams por Codie Taylor y Ofa Tu’ungafasi, 53´ Caleb Clarke, Ethan Blackader y Finlay Christie por Jordie Barrett, Shannon Frizell y Cameron Roigard, 62´Scott Barrett y Beauden Barrett por Sam Whitelock y Richie Mo´unga.

Entrenador: Ian Foster

Uruguay: Rodrigo Silva; Gastón Mieres, Tomás Inciarte, Andrés Vilaseca (capitán) y Nicolás Freitas; Felipe Etcheverry y Santiago Arata; Lucas Bianchi, Manuel Diana y Manuel Ardao; Manuel Leindekar e Ignacio Dotti; Diego Arbelo, Germán Kessler y Mateo Sanguinetti.

Cambios: ST: 47´Juan Manuel Rodríguez por Ignacio Dotti, 49´ Felipe Berchesi por Felipe Etcheverry, 55´Santiago Civetta por Manuel Diana, 58´ Ignacio Péculo y Juan Manuel Alonso por Diego Arbelo e Ignacio Mieres, 60´Agustín Ormaechea por Santiago Arata, 62´Guillermo Pujadas por Germán Kessler, 63´ Matías Benítez por Mateo Sanguinetti.

Entrenador: Esteban Meneses

Primer tiempo: 20´Gol de Mo’unga por Try de McKenzie (NZ), 25´ Gol de Mo’unga por try del mismo (NZ), 35´Gol de Mo’unga por try de Jordan (NZ), 38´ Try de Roigard (NZ)

Segundo tiempo: 44´Try de Newell (NZ), 48´ Gol de Mo´unga por try de Fainga’anuku (NZ), 53´ Gol de Mo’unga por Try de McKenzie (NZ), 64´ Gol de Mckenzie por try de Jordan (NZ), 67´Gol de McKenzie por try de Fainga’anuku (NZ), 73´ Gol de Beauden Barrett por try de Williams (NZ), 75´ Gol de Beauden Brrett por try de Fainga’anuku (NZ)

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Estadio: OL Stadium de Lyon