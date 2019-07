El entrenamiento de los neozelandeses en la cancha del SIC Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Con respeto genuino y palpable. Elogiosos a la hora de observar el crecimiento del rugby argentino en los últimos años. Hablan de impacto y de merecimientos. El mejor equipo del mundo está en la Argentina y hacia allí se dispara la mirada de los All Blacks a los Pumas. El reciente suceso de los Jaguares, flamantes subcampeones del Super Rugby, genera que los neozelandeses, los hombres de negro que generan asombro y admiración en las calles de Buenos Aires, analicen una actuación general que entró en los libros del rugby nacional. Palabras autorizadas cargadas de consideración.

El acceso al Hotel Emperador reúne a una decena de fanáticos que buscan una selfie o un autógrafo de los AB's. Azafatas en tránsito que le dan un abrazo a Ben Smith, o un adolescente que conversa con Beauden Barrett y le susurra que conocerlo era su sueño. Honor y pleitesía a los visitantes ilustres, que siempre devolverán una sonrisa. Así, en la vigilia del enfrentamiento con los Pumas por el Rugby Championship (sábado a las 15, en Vélez), los All Blacks están bien alertas ante el buen presente argentino."Son un gran grupo, tienen mucha confianza y tuvieron un poco de adversidad, por lo que estarán algo más decididos. Si nos vencen sería una excelente manera de deshacerse del dolor de haber perdido la final en Nueva Zelanda", remarcó Steve Hansen, el head coach que hace algunos días reconoció que la brecha entre su equipo y los Pumas se ha acortado.

"Argentina tomará cosas que los Jaguares han hecho", dice Foster, asistente de Hansen Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La reciente caída de la franquicia argentina frente a Crusaders en Christchurch sigue latente inclusive en el cuerpo técnico de los All Blacks. En general, los neozelandeses coinciden en que se sentaron bases sólidas para que el rugby argentino siga creciendo y se anime a más. "Todos vimos las caras de los jugadores de Jaguares tras perder la final. Hubo mucha emoción, son orgullosos, grandes jugadores de rugby e intentarán convertir la frustración en algo positivo", dijo Ian Foster, un hombre clave del staff y asistente de Hansen. "Estoy seguro de que la Argentina tomará un montón de cosas que los Jaguares han hecho. El entrenador Mario Ledesma sabe qué les funcionó bien y qué no. Si es un analista inteligente, probablemente asumirá que si está funcionando, ¿por qué tocarlo?" añadió Foster.

El experimentado medio scrum Aaron Smith (82 caps) reconoció que los argentinos llegarán con la confianza en alto en busca de su primera victoria contra los All Blacks. "Lo del Super Rugby ahora les dará una gran oportunidad, pero esto es un test match, es otra cuestión. Ellos cuentan con un gran poder de tackle, por ejemplo. Eso se vio en el último año en Jaguares y ahora esperamos ver lo mismo en los Pumas. Honestamente, uno siempre sabe en qué momento lo está tackleando un argentino".

El presente de Jaguares y Pumas despertó los elogios del mejor equipo del mundo Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Jaguares acaba de transitar un proceso histórico. Un acontecimiento de elite en el que estuvieron a la altura. Cara a cara con los mejores, se ganaron un espacio que ya les corresponde por derecho propio. "Creo que el sábado tendrán algunos jugadores diferentes, pero lo que sí sabemos es que tanto Jaguares como los Pumas tienen una pasión impresionante. Seguramente van a tener un estilo de juego similar que nosotros deberemos respetar. En los partidos finales del Super Rugby, cuando caminaban desde los vestuarios hacia la cancha, hasta yo pude sentir la energía de Jaguares a través de la televisión. ¡Fue impresionante! Sumado a todo esto, los jugadores llegados desde Europa podrán aportarle mucha experiencia al equipo", expresó el pilar Angus Ta'avao. "El rugby en la Argentina cambió en el último tiempo y se nota en cada encuentro. Tanto Los Pumas como Jaguares demostraron tener un balance extraordinario en las facetas defensivas y ofensivas", agregó el primera línea.

El respeto de los All Blacks se extiende no solo de manera colectiva, sino también hacia buena parte de las individualidades argentinas. "Le tenemos mucho respeto a su scrum", consideró el hooker Dan Coles. Los elogios, además, tuvieron destinatarios directos. "Agustín Creevy es uno de los mejores hookers del mundo, es de clase mundial. Tiene destrezas increíbles y el offload de un back. Es bueno en el contacto, en los tiempos y en el lanzamiento del line. Ellos cuentan con grandes jugadores que rotan mucho y eso es importante a nivel internacional para que no haya diferencias", remarcó Coles. Posición por posición, Smith analizó a su colega Tomás Cubelli. "Es un jugador muy físico y muy bueno. Es técnico, inteligente y sabe buscar oportunidades". Ngani Laumape, centro, alabó a Jeronimo de la Fuente y Matías Orlando: "Su año fue espectacular".

Impacto positivo. Dominio en el Super Rugby. Y una final merecida. Todas definiciones que salieron de la boca de los all Blacks. Así observan los mejores del mundo la actualidad del rugby argentino.