Los Pumas 7s, a cuartos de final y más cerca de París 2024: el agónico triunfo ante España cuando todo parecía perdido

De la desazón de los primeros seis minutos, al festejo y los abrazos entre desahogo y algo de bronca porque saben que sus estándares están mucho más altos. Así vivieron los Pumas 7s la ajustada victoria ante España por sólo dos puntos, que los deja cada vez más cerca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, deberán hacer algunos ajustes para pelear en los primeros puestos en el segundo día de competencia en Francia, en la décima y penúltima etapa de la temporada del Circuito Mundial de Seven, que se cerrará a fin de mes en Londres.

Los primeros seis minutos de los Pumas 7s ante España fueron una pesadilla, no lograron obtener la pelota y corrieron de atrás. Mientras el rival había realizado 21 acarreos, 30 pases y 5 offloads, la Argentina no sumó ninguno en ese lapso. Los tries de los europeos no tardaron en llegar: primero Manu Moreno, tras una gran asistencia del argentino nacionalizado Tiago Romero Vasco. Luego, Josep Serres sumó el suyo y Miguel Reina también encontró el hueco en una defensa endeble y desorganizada. España salió enchufada desde el minuto cero, algo que Santiago Gómez Cora sabía que sucedería. “Se juegan el futuro del rugby español en este torneo. Si pierden contra nosotros quedaría muy comprometido por el descenso, y si pasa eso se acaba el programa de seven en España y esos chicos el año que viene podrían cambiar de trabajo... Es mucho lo que hay en juego, que quizás no se ve. Una cosa es el juego, pero el factor anímico es muy importante para afrontar un torneo de Seven”, había anticipado el entrenador en diálogo con LA NACION.

Rodrigo Isgró, en acción ante Alemania Valentine CHAPUIS - UAR

Marcos Moneta prendió la chispa de la reacción en la última jugada del primer tiempo. En la primera posesión quedó mano a mano y definió con un kick al fondo, un sello del wing, autor de un try clave desde lo anímico. Una jugada que lo define como crack que es y sirvió en un momento clave del partido: el cierre de un primer tiempo desastroso de Argentina.

En la segunda etapa, los Pumas 7s lo emparejaron y, aún sin estar del todo finos, se adueñaron de las acciones y jugaron con la pelota. Rodrigo Isgró se filtró luego de una buena asistencia de Germán Schulz para el segundo descuento. A menos de un minuto para el final, Moneta volvió a aparecer en la punta para acelerar, acercarse a los palos para facilitarle la conversión a Santiago Vera Feld y zambullirse en el ingoal. Una prueba de carácter superada con personalidad y cabeza, algo que Argentina viene demostrando a lo largo de la temporada, en la que se ubican segundos detrás de Nueva Zelanda. Fue la décima victoria consecutiva ante un rival que pelea mano a mano con Uruguay para mantener la categoría en el World Seven Series.

El triunfo ante España

En el primer turno, los Pumas 7s no habían tenido problemas para superar a Alemania, el equipo invitado para la etapa europea. Aún con impresiones, se impusieron por 29-7, con un buen dominio de las salidas y el desequilibrio de las figuras: Luciano González apoyó dos tries, Rodrigo Isgró también sumó por duplicado, mientras que Germán Schulz estiró el marcador en la segunda etapa.

Con la clasificación consumada, los dirigidos por Santiago Gómez Cora definirán el primer puesto del Grupo B ante Gran Bretaña, que también ganó sus dos encuentros, a partir de las 8.27 del sábado. Servirá para definir el rival en los cuartos de final, que saldrá del parejo Grupo B que componen Francia, Estados Unidos, Fiji y Sudáfrica. Además, será una buena medida para aceitar el juego y empezar a tomar ritmo de cara a las definiciones.

El triunfo ante Alemania