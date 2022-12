Los Pumas 7s cayeron ante Francia y terminaron sextos en el Seven de Dubái

escuchar

Tras una clasificación con un mérito enorme, por ser los primeros en el grupo más difícil del torneo, los Pumas 7s no hicieron pie y perdieron una buena oportunidad de volver a estar entre los mejores cuatro. Llegaron con una mínima ventaja a los últimos dos minutos, pero Jordan Conroy, el velocista que tiene Irlanda, ahogó las esperanzas de los conducidos por Santiago Gómez Cora con una corrida de más de 70 metros. Un golpe a la ilusión de Argentina, que tenía material para vencer a un rival que en este certamen no contó con Terry Kennedy, recientemente elegido mejor jugador del mundo y había clasificado con lo justo, tras empatar ante España, derrotar a Uganda y caer ante Francia. El derrotero del seleccionado nacional continuó con una buena victoria ante Australia y finalmente no pudo con los franceses y finalizó en el sexto puesto en el Seven de Dubái.

Ante Irlanda, en el primer turno del día, los Pumas 7s se fueron abajo al descanso 12-0 por los tries de Aaron O’Sullivan y Zac Ward. Sin embargo, no se desesperaron y se metieron rápidamente en el partido. Primero, con una individualidad de Matías Osadczuk y luego tras una buena jugada colectiva que definió en la punta Germán Schulz. Juan Manuel Molinuevo, el debutante en esta etapa, aportó una gran conversión desde la punta para pasar al frente en el marcador, pero la definición de Conroy le dio la ventaja definitiva a un rival que viene dando pasos agigantados en el seven: recién en 2019 se estableció como un habitué del circuito mundial. Está empezando su tercera temporada y a partir de las 12:26 disputará la gran final de Dubai ante Sudáfrica, en la que buscará su primer título. Es la cuarta vez en los últimos cinco partidos que derrotaron a Argentina, uno de los rivales que más veces enfrentaron en el año.

De alguna manera, los Pumas 7s sintieron el desgaste físico del primer día de competencia, sobre todo por la lesión muscular que sufrió Luciano González, su principal arma en ofensiva. Por su fortaleza física y su capacidad de romper tackles el jugador de 25 años es una pieza vital para este seleccionado y, sumado a la baja de último momento de Marcos Moneta, Argentina perdió mucho poder de desequilibrio en ataque. Si bien en el seven hay una estructura de equipo, las individualidades sobresalen y son más decisivas que en el XV. En el segundo día de competencia de Dubai los Pumas 7s lo sintieron.

La victoria ante Australia

Tras la derrota frente a Irlanda, los conducidos por Santiago Gómez Cora vencieron a Australia, último campeón en Hong Kong, por 28-15. Dejaron buenas señales desde el carácter y en la faceta ofensiva. Alejo Lavayén, Rodrigo Isgró, un try penal y una excelente conquista de contraataque de Agustín Fraga le dieron la victoria al seleccionado argentino. En un sábado de fiebre mundialista, a la espera de los octavos de final del Mundial de Qatar ante Australia, los Pumas 7s derrotaron a ese país, que será un rival directo a lo largo de la temporada: los cuatro primeros del ranking de las 11 etapas clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024.

No pudo con Francia

En el partido por el quinto puesto, Argentina cayó por 19 a 12 y terminó conformándose con la sexta ubicación. Agustín Fraga y Matías Osadczuk sumaron un try cada uno, pero no alcanzó, ya que los franceses lograron tres conquistas, a través de Joseph Jefferson Lee y Rayan Rebbadj.

Temas Los Pumas 7s