Los Pumas 7s cayeron en la última acción ante Francia

Así de cerca, así de lejos. Los Pumas 7s cerraron su primer día de acción en el Seven de Singapur con tres derrotas muy ajustadas, que por detalles nimios podrían haber sido victorias, y quedaron afuera de las semifinales. El quinto puesto es lo máximo a lo que pueden aspirar en una temporada marcada por el signo de la transición.

España, tercero de la otra zona, será el rival de la Argentina en la semifinal por la reubicación, el domingo a la 1.44 de la madrugada. De imponerse, se enfrentará con el vencedor de Australia vs. Gran Bretaña para aspirar a la mejor ubicación posible, a las 5.42.

La caída ante Francia por 19-15 en la despedida del Grupo B fue calcada a la sufrida unas horas antes ante Nueva Zelanda. Los argentinos comenzaron en buena forma, se adelantaron 10-0, pero el rival remontó el marcador. Los Pumas 7s consiguieron un try sobre el final para volver a ponerse en ventaja, pero en la última acción, ya con el tiempo cumplido, el rival se robó los tres puntos. Ambos partidos también terminaron igualados en tries, pero los argentinos no convirtieron ninguno de los siete.

El equipo de Santiago Gómez Cora llegó a este último duelo en el desierto y majestuoso Singapore National Stadium sin posibilidades de clasificarse a la lucha por el título tras las derrotas ante Australia (19-14) y Nueva Zelanda (26-20), pero el duelo tenía intrínseco el valor de recuperarse anímicamente, amén de la rivalidad en que se han tornado los enfrentamientos ante Francia desde la temporada 2024 (incluidas derrotas en la final de Madrid y los cuartos de final de los Juegos Olímpicos).

Era el tercer enfrentamiento en zona de grupos en tres etapas ante los franceses. Francia ganó en Dubai con una goleada récord (59-7), pero los argentinos tuvieron revancha una semana más tarde en Cape Town al triunfar 24-19. El carácter pendular de la disciplina se hizo presente una vez más en la etapa asiática, una de las más adversas históricamente para Pumas 7s.

La posesión en las dos primeras pelotas del partido terminó de manera calcada, con jugadas pacientes, indisciplina de los franceses y el cordobés Santino Zangara definiendo sendas acciones contra la bandera izquierda. Pero todo lo que le costaba a los argentinos avanzar se contrapuso con la simplicidad con la que los franceses quebraron la defensa. Con un estilo más físico y directo, lograron dos tries a partir de quiebres en su propio campo para adelantarse 12-10 (el primero de ellos con el tiempo inicial cumplido).

No le ha resultado sencillo a Gómez Cora suplir la salida de jugadores emblemáticos. Martiniano Arrieta es una de las gratas apariciones, merced a velocidad y contextura física. Esta vez fue Juan Patricio Batac, que no había visto acción en los primeros dos partidos, quien mostró osadía para buscar un quiebre y jugar la pelota en el contacto y habilitar la entrada en velocidad de Zangara, en su segunda temporada en el equipo.

En la última y con el tiempo cumplido, Francia logró otro quiebre en su propio campo que sentenció la tercera derrota al hilo.

Las semifinales, desde las 3.52, serán Francia vs. Fiji y Sudáfrica vs. Nueva Zelanda , mientras que por el 5º puesto pelearán Argentina vs. España y Australia vs. Gran Bretaña.

Los Pumas 7s terminaron octavos de ocho en el certamen inaugural del Circuito Mundial 2025/26 en Dubai y fueron subcampeones en el segundo, en Ciudad del Cabo. Más allá de los cambios, el equipo está cerca. A pesar de que los resultados lo dejen lejos de la lucha por el título.

Lo más destacado ante Nueva Zelanda

Lo más destacado ante Australia