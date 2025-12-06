Los Pumas 7s comenzaron a paso firme en Ciudad del Cabo y quedaron a un paso de las semifinales

Los Pumas 7s dieron vuelta la página y cambiaron la cara. Corrigieron los errores de Dubái, afianzaron los aspectos positivos y quedaron a un paso de las semifinales; tras la goleada por 36-0 ante Australia y el apretado triunfo por 24-19 ante Francia sacaron una buena diferencia de tantos a favor y lideran la zona B del seven de Ciudad del Cabo. A las 13:35 se medirán ante España para intentar abrochar la clasificación.

En el primer turno, los Pumas 7s mostraron su mejor versión en lo que va de la temporada. El 36-0 sobre Australia, finalista en Dubái, es un reflejo de lo que busca Gómez Cora: un equipo con el control del partido, que juegue lejos de su ingoal. Los de Oceanía no pasaron la mitad de cancha con la pelota, en gran parte por el trabajo defensivo y por la agresividad en los rucks. Con cuatro pelotas pescadas, los argentinos interrumpieron varios avances de su rival y no le dieron chances.

Luciano González intenta zafar de un tackle durante el duelo de Argentina ante Australia en el seven de Ciudad del Cabo Zach Franzen

En ataque fueron contundentes, con Luciano González Rizzoni como principal arma para romper tackles, agrupar defensas y abrirle espacios a sus compañeros. También fue importante Santiago Mare, uno de los encargados de distribuir el juego, que anotó el primer try argentino en el Cape Town Stadium. El capitán, además, asistió en los dos tries siguientes: una jugada de laboratorio, con un kick al fondo que sorprendió a Australia y asistió a Marcos Moneta para el 12-0 parcial. En el arranque del segundo tiempo, una pausa perfecta para la entrada de González Rizzoni, que empezó a cerrar el triunfo. El riojano marcó otro rompiendo por el último canal, mientras que Matteo Graziano también sumó dos en la segunda mitad para la goleada por 36-0.

Finalmente, Lautaro Bazán Vélez se perdió el segundo torneo de la temporada por un desgarro y se operará de una pubalgia que lo tiene a maltraer cuando regrese a la Argentina. Tocado por un golpe en el tobillo, Eliseo Morales se terminó metiendo en el equipo, mientras que Pedro De Haro fue titular en ambos encuentros y dejó buenas sensaciones; el jugador de Atlético del Rosario viene de disputar el seven de la República con la URBA hace seis días, se subió al avión por la lesión de Joaquín Pellandini y lució la camiseta 9 con buena prestancia. Morrudo y fuerte físicamente, ostenta atributos para la disciplina.

Desquite con Francia

En un choque frenético e intenso, en el segundo partido de la jornada los conducidos por Santiago Gómez Cora derrotaron con lo justo a Francia en un triunfo clave desde lo mental: hace siete días, ante el mismo rival, habían padecido la máxima goleada de su historia, con un categórico 59-7. Así de dinámico y cambiante es el circuito de seven, todo puede mutar en cuestión de días.

En esta oportunidad, Argentina marcó el ritmo del partido y logró destrabar las mañas y la lucha que propone Francia en los rucks. Esa batalla la ganó y, a partir de pelotas recuperadas, generó buenos ataques. Santiago Vera Feld abrió el marcador con una gran acción individual y Luciano González Rizzoni ratificó su condición de mejor jugador del mundo, con dos conquistas. Con una corrida de 80 metros, Martiniano Arrieta marcó el cuarto try argentino. El tucumano es uno de los seis debutantes en este inicio de temporada y dejó buenas impresiones. Los Pumas 7s necesitan que los nuevos se acoplen rápidamente al sistema de juego y estén en sintonía. Con un impacto positivo del banco francés, Argentina sufrió hasta la última pelota, pero se hizo de la posesión y terminó cerrando la victoria.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora cerrarán la primera fase ante España, a partir de las 13:35. Un punto bonus (perder por menos de 7) le alcanzará para sacar el boleto a las semifinales, aunque sería ideal volver a dar señales positivas para seguir afianzando un equipo en construcción y llegar al domingo con otra cabeza.