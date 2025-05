Los Pumas 7s, cuartos: siguen siendo los mejores, y sin conseguir el premio mayor

La gélida estadística indicará que los Pumas 7s finalizaron el Circuito Mundial en el cuarto lugar. Nada dirá de que ganaron la temporada regular, como mucho un asterisco. Tanto más inadvertida pasará la jugada que los privó de luchar por el título y los mandó a jugar por la medalla de bronce.

La Argentina termina la campaña 2024/25 habiendo cumplido el objetivo primordial de ser el mejor equipo. Como el año pasado fueron víctimas de un formato ridículo y se quedaron sin el premio máximo. El desenlace del Seven de Los Ángeles no cambia la actualidad del equipo que conduce Santiago Gómez Cora, que hace tres años se acomodó entre las potencias y hace dos es el número uno indiscutido. Ser campeón del Circuito, no obstante, sigue siendo una cuenta pendiente para el seven argentino.

Lautaro Bazán Vélez inicia un ataque ante España; los Pumas 7s jugaron todo el segundo tiempo con seis hombres Zach Franzen

La tarjeta roja que vio Santiago Mare al final del primer tiempo fue determinante para que los Pumas 7s cayeran en la semifinal ante España. Gómez Cora lo repite con asiduidad. En esta disciplina, un mal pique, un tackle errado, una lesión o una mala decisión arbitral te puede dejar afuera. De allí el incordio de definir una campaña anual en un certamen de dos días. Desafortunadamente, coincide con los dos mejores años del equipo argentino. La vez anterior se quedó en la final, donde cayó ante Francia y Antoine Dupont. Ahora fue España, la sorpresa de la temporada, el verdugo.

¿Hay también causalidad? Es decir, ¿hay algún factor intrínseco que haga que los Pumas 7s se queden cortos en las instancias más trascendentes? Es algo para analizar más profundamente en el transcurso de los próximos días. La primera respuesta que aparece rápidamente es no.

En este caso en particular, hubo imponderables que intervinieron para lo que terminó siendo derrota por 29-5 ante España y eliminación. Porque en la jugada que definió el partido hubo un error arbitral grave. Inmediatamente antes de la expulsión, hay una acción en la que Marcos Moneta pesca una pelota que Pol Pla intenta retener en el piso con insistencia. No hubo cobro de penal por parte del referí sudafricano AJ Jacobs. Enseguida, España volvió a recuperar la pelota y llegó el desafortunado golpe de Santiago Mare con el hombro en la cara de un rival.

Santiago Gómez Cora está al frente del equipo desde 2013; hace tres años elevó a Pumas 7s entre las potencias Zach Franzen

Con seis hombres no hubo espacio para la hazaña. No apareció la épica del partido de cuartos de final en Tokio 2020 ante Sudáfrica, cuando se sobrepusieron a la expulsión de Gastón Revol al inicio y a terminar jugando con cinco, camino a la medalla de bronce.

“Estoy dolido, pero a veces a ese dolor hay que transformarlo en combustible, atravesarlo, aceptarlo, no ignorarlo, no buscar excusas, porque eso niega el crecimiento”, dijo Gómez Cora a ESPN. “Nos duele desde ya. Veníamos con buenos duelos ante España. Este no es el final de nada, pero hay mucho por corregir.”

Una corrida de Agustín Fraga hacia el in-goal Zach Franzen

El dolor no debe tapar el orgullo. Santiago Gómez Cora tomó las riendas de este equipo en septiembre de 2013, hace once años y medio, y no fue sino hasta su séptima temporada en que empezó a lograr resultados. De a poco, sin desviarse de su filosofía, sin enfocarse en los resultados sino en el proceso, hizo de los Pumas 7s una potencia.

Después de no haber ganado una etapa del Circuito en 13 años, quebró la racha al conquistar la medalla de oro en el Seven de Vancouver de 2022. Esa temporada la Argentina finalizó en el cuarto lugar, la mejor ubicación desde el tercer puesto en 2003/04. Con la confianza en ascenso, el equipo se hizo protagonista al año siguiente, cerró con tres títulos más y finalizó segundo. Ya para la campaña 2023/24 eran favoritos cada vez que salían a la cancha: tres títulos más para terminar al frente de la tabla general, pese a que el cambio de formato les privó de ser campeones al caer en la final en el Estadio Metropolitano de Madrid. La historia se repitió esta temporada: tres títulos, el premio al Ganador de la Liga, pero las manos vacías en la Gran Final.

Marcos Moneta terminó la temporada como el tryman del Circuito Mundial. Con las tres conquistas en Los Ángeles llegó a 26 Zach Franzen

En términos rugbísticos, no debe obviarse que no fue una actuación lucida de Pumas 7s, que en más de una ocasión ganaron certámenes de punta a punta, borrando a los rivales de la cancha, incluso en finales. En el primer día de acción, se puede haber achacado a los nervios del debut ante Gran Bretaña o a la aspereza que siempre opone Francia para lograr dos victorias justas, pero en donde el equipo estuvo lejos de su mejor versión.

Ante Sudáfrica, Gómez Cora puso un equipo alternativo, cuidando las figuras tras un gran desgaste y en una situación poco usual de jugar tres partidos en un día. Al mismo tiempo, no puede obviarse que Sudáfrica empleó una táctica similar. Con los resultados del otro grupo puestos, ¿eligió rival para las semifinales? Si bien España es uno de los mejores de la temporada, el historial entre ambos marcaba 31 victorias albicelestes en 34 enfrentamientos.

Al margen de la expulsión que definió el partido, tampoco ante España la Argentina jugó como lo sabe hacer. Sobre todo en ataque, el equipo lució apresurado y careció de paciencia para hilvanar jugadas de largo aliento. En defensa no faltó entrega, pero sobró adrenalina: fue el equipo que más penales cometió en todo el certamen. En el partido por la medalla de bronce, derrota 38-17 ante Nueva Zelanda, las falencias se profundizaron. No hubo respuestas anímicas, otro de los activos que ostenta este equipo sin que importen las circunstancias.

“Si miramos y hacemos cuentas de cómo fue el año, el saldo es altamente positivo”, dijo a ESPN Matías Osadczuk, uno de los líderes del equipo. “No hay que quedarse con un partido, con una bronca. Sabemos que este torneo cambia algunas cosas con este formato de una gran final. Pero tenemos que quedarnos tranquilos porque hicimos un gran año, fuimos constantes y nos volvimos a meter en una semifinal. Si bien hay muchos resultadistas, y somos los primeros que queremos salir campeones, creo que todo esto es para seguir mejorando. Son procesos hasta el próximo Juego Olímpico. Antes de arrancar la temporada no teníamos ni pensado ganar la serie. Estábamos enfocados en mejorar.”

La derrota ante Nueva Zelanda en el partido por la medalla de bronce dejó a la Argentina en el 4º puesto Zach Franzen

Para la próxima temporada, World Rugby vuelve a cambiar el formato de competencia. Habrá seis etapas con ocho equipos, entre los cuales están los Pumas 7s, y luego se sumarán otras cuatro selecciones de la división 2 para definir la temporada en tres torneos más. Raro. ¿Para qué servirán los primeros seis certámenes? Será cuestión de planificar nuevamente. El objetivo sigue siendo mejorar día a día. Ser campeones, en cambio, sigue siendo una deuda pendiente.