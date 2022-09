Los Pumas 7s derrotaron a Sudáfrica, el seleccionado local, y van por el 5° puesto en el Mundial

Los Pumas 7s reaccionaron, dieron una prueba de carácter y derrotaron bien a Sudáfrica, uno de los principales protagonistas del Seven Series. El trámite no estuvo teñido de la épica del año pasado en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sí mostraron la personalidad necesaria para reponerse al golpe que significó la ajustada derrota del sábado último frente a Nueva Zelanda, que los dejó afuera de la definición por el oro en un formato de mundial mata-mata.

Desde la primera jugada los Pumas 7s salieron a imponer condiciones: salida de Gastón Revol, cacheteo de Matías Osadczuk para que la agarre Luciano González y muestre toda su potencia, dejando a varios rivales en el camino y marcando su primer try en el Mundial. La segunda jugada del encuentro tuvo muchas similitudes. Osadczuk recuperó la salida y tras una serie de pases el que anotó fue Joaquín De la Vega en la bandera. Con buena obtención en las salidas, los Pumas 7s son un equipo peligroso para cualquiera.

¡Sacando del medio! Lucho González activó el triunfo argentino ante Sudáfrica en la lucha por el quinto puesto. @lospumas7arg festejaron 26-19 en la #RWC7s. pic.twitter.com/VVGsYLe3DH — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) September 11, 2022

En el segundo tramo del primer tiempo, Sudáfrica logró lastimar e incomodar a los dirigidos por Santiago Gómez Cora, que no tuvieron una defensa firme y fallaron tackles individuales. Así llegaron las conquistas de JC Pretorius y Angelo Davids en un abrir y cerrar de ojos.

En el complemento la Argentina tuvo la personalidad y el temple para no bajar los brazos y volver a encontrar las herramientas para golpear a su rival, con un jugador que fue decisivo a lo largo de todo el encuentro. Matías Osadczuk apoyó su try a pura potencia para darle la ventaja a su equipo y cuando Sudáfrica volvió a igualar las acciones, el formado en SITAS realizó una gran corrida que terminó en un nuevo try del riojano González. En la última jugada, cuando los Pumas 7s defendían el resultado, el rubio que lleva la camiseta 9 pescó la pelota del partido para concretar el triunfo argentino.

Toda la potencia de Luciano González. Foto: prensa UAR

Fue la segunda victoria en la temporada de la Argentina sobre Sudáfrica. La otra también había sido en una semifinal por el quinto puesto, en Singapur. Un rival que fue una piedra en el zapato en el Seven Series, ganando una semifinal por el primer puesto en Dubai y una final en Málaga. Sin embargo, los Blitzboks se desdibujaron con el correr del año, no lograron consagrarse campeones del circuito y no llegaron bien parados para recibir la Copa del Mundo.

“Vamos a buscar el quinto puesto y mostrar que lo de recién no fue casualidad, sino porque es un equipo que siempre busca ser competitivo”, había dicho Santiago Gómez Cora ayer. A partir de las 13:30, frente a Francia, que venció a Samoa 24-17, intentarán alcanzar ese mismo quinto puesto que lograron en San Francisco 2018. Para cerrar una buena temporada con una sonrisa y al mismo tiempo empezar a preparar la 2022/23.

Síntesis

Sudáfrica: Christie Grobbeñaar, JC Pretorius, Sakoyisa Makata, Ronald Brown, Angelo Davids, Müller du Plessis, Selvyn Davies

Ingresaron: Cecil Afrika, Siviwe Soyizwapi, Mfundo Ndhlovu, Impi Visser, Shaun Williams

Argentina: Rodrigo Isgró, Joaquín De la Vega, Germán Schulz, Tobías Wade, Luciano González, Matías Osadczuk y Gastón Revol

Ingresaron: Santiago Vera Feld, Agustín Fraga, Alejo Lavayén y Franco Rossetto

Tantos

Primer tiempo: 1´ Gol de Tobías Wade por try de Luciano González (A), 2´ Try de Joaquín De la Vega (A), 3´ Try de JC Pretorius (S) y 6´Gol de Ronald Brown por try de Angelo Davids (S)

Segundo tiempo: 2´Gol de Alejo Lavayén por try de Matías Osadczuk (A), 4´gol Shaun Williams por try del mismo (S); 5´gol de Santiago Vera Feld por try de Luciano González (A)