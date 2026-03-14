Los Pumas 7s en Nueva York: una muestra de carácter para tomar confianza y volver a pelear por cosas grandes
Con dos victorias y una derrota avanzaron a las semifinales del domingo; desde las 13.50 chocarán con los Springboks
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Señales positivas y signos claros de evolución. Los Pumas 7s tuvieron una de sus mejores jornadas en la temporada, ganaron dos partidos y se clasificaron primeros en su grupo a las semifinales del domingo. En la derrota 19-14 ante Gran Bretaña rotaron el equipo para regular las cargas de cara a las definiciones. A las 13.50 se enfrentarán a Sudáfrica, uno de los líderes del ranking.
La selección argentina sigue en un camino ascendente en la construcción de este nuevo equipo. Avanza, retrocede, vuelve a avanzar. La experiencia mejora. Este plantel en reconstrucción busca acomodarse, con su propio estilo. Con más partidos en el lomo, los nuevos empiezan a acostumbrarse el roce internacional que tanto les costó en los primeros torneos, para lograr esa sinergia con los experimentados, esos que llevan muchas batallas y conocen los vaivenes del circuito mundial de seven.
La derrota en el último partido ante Gran Bretaña fue un traspié que no trastoca el fixture ni la planificación de cara a la jornada del domingo. Luciano González Rizzoni, el mejor jugador, ni siquiera integró el banco de reservas. Merecía un descanso para llegar fresco a los últimos dos partidos, después de dos actuaciones sobresalientes ante Fiji y España, con un esfuerzo físico notable. Marcos Moneta y Santiago Álvarez Fourcade entraron sólo cuatro minutos y Pedro De Haro ingresó un tiempo. De los titulares en los primeros dos encuentros, únicamente repitieron Santiago Vera Feld y Matteo Graziano, el más apto del plantel a nivel atlético.
Con desajustes lógicos, Argentina sufrió algunas pérdidas en el contacto que le valieron puntos en contra y cedió el protagonismo a un conjunto británico con escasas figuras, que terminará último en la serie. Aun así, nunca se fue del partido y se mantuvo cerca en el tanteador. Sebastián Dubuc anotó uno de los tries y Matteo Graziano el otro para un equipo que tuvo una chance clara para ganarlo en la última jugada: a cinco metros del ingoal, Santino Zangara se tropezó antes de entrar en contacto con el rival y perdió el control para desencadenar los festejos de Gran Bretaña.
En el Sports Illustrated Stadium de Nueva York, una sede que se utiliza por primera vez en la historia del circuito, Argentina logró dos victorias disímiles, aunque igual de valiosas. A este equipo de los Pumas 7s le hacía falta una muestra de carácter para afianzar su crecimiento y empezar a creer en la consolidación de este nuevo plantel. Ante España perdían por 26-7 al entretiempo y lo remontaron en la última pelota para el triunfo por 27-26. El try de Sebastián Dubuc sobre el cierre culminó en un desahogo junto a Marcos Moneta, que lo asistió, y Juan Patricio Batac.
El triunfazo ante España
Dubuc, jugador de Hurling, es uno de los nuevos en esta temporada y no fue convocado para la gira por Singapur y Perth. Para esta etapa se lo notó más aplomado y mejor físicamente en los duelos individuales. Los Pumas 7s tuvieron la paciencia necesaria para construir la remontada, algo que no es tan simple en una disciplina como el seven, donde el reloj corre y las acciones transcurren a un ritmo frenético. En ese sentido, el aporte de Santiago Álvarez Fourcade fue muy valioso, como su voz de mando y también para saber cuándo frenar y cuándo acelerar. Con 76 torneos, el bahiense es el jugador más experimentado de todos los planteles en Nueva York.
En el primer turno, los Pumas 7s derrotaron con autoridad a Fiji por 31-12, en una de sus mejores producciones en la temporada, por el nivel constante durante los 14 minutos ante un rival de peso. Marcos Moneta y Santino Zangara apoyaron por duplicado, mientras que Juan Patricio Batac marcó el suyo en una categórica victoria ante uno de los líderes del ranking, que lucha por el título de la serie. Los isleños están igualados con Sudáfrica en la tabla general y el que llegue más lejos en Nueva York será el ganador. Los dos vienen por distintos lados de la llave y podrían chocar en la final.
Los Pumas 7s intentarán evitarlo. A las 13.50 se enfrentarán a Sudáfrica, campeón hace una semana en Vancouver y el mejor equipo del mundo en defensa. De cara a las tres etapas finales en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux, es una gran medida que puede marcar la evolución de este equipo.
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