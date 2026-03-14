Los Pumas 7s iniciaron con un triunfazo ante Fiji y sueñan con las semifinales en Nueva York

Los Pumas 7s empezaron su camino en Nueva York con una victoria convincente. Con el impulso que traían tras las mejoras en Vancouver, lograron imponerse con autoridad ante Fiji por 31-12 en el inicio del sexto torneo de la temporada del SVNS, el último de la serie regular antes de las finales. A las 14.18 se medirán ante España para buscar el pase a las semifinales.

El triunfo argentino empezó a justificarse desde su gran efectividad en las salidas. Una faceta fundamental en el seven en la que habían mostrado avances hace una semana. La ausencia en varios tramos de la temporada de Joaquín Pellandini, el mejor ejecutor de las salidas en el plantel, había producido desajustes en ese aspecto, pero uno de los nuevos en esta temporada sigue afianzándose y asumió ese rol: el pie de Pedro De Haro fue fundamental para presionar al rival y obtener la posesión de la pelota, algo clave en el seven, sobre todo si del otro lado está Fiji.

El sprint de Marcos Moneta durante el encuentro entre los Pumas 7s y Fiji, en el Seven de Nueva York AStyle

Los Pumas 7s se pusieron al frente antes de los dos minutos, con una contra letal, que arrancó con un tackle de Santiago Vera Feld, continuó con una recuperación entre Matteo Graziano y Pedro De Haro y terminó con la velocidad de Marcos Moneta, recorriendo 70 metros para abrir el tanteador. Luego, las salidas jugaron un papel importante; tras el try del Rayo, Santiago Álvarez Fourcade presionó, Santino Zangara tomó el rebote y estiró la diferencia. El propio Zangara fue a buscar la siguiente salida a una zona del estadio donde se filtraba el sol en la mañana de Nueva York y la recuperó, para marcar unos segundos más tarde su segundo try personal, tras una asistencia de De Haro.

Fiji, líder del ranking, que lucha por ganar la serie regular en un mano a mano frente a Sudáfrica, reaccionó cuando el encuentro se convirtió en un torbellino de ida y vuelta. Descontó antes del entretiempo con los tries de Terio Veilawa y George Bose, pero Argentina no perdió la compostura en la segunda etapa. Ganó la primera salida y jugó en el campo rival, a su ritmo. Ante cada penal rival pidió scrum: contar con Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta en la línea de backs es un beneficio grande y así estiraron la diferencia en el tanteador. Lucho agrupó a medio equipo rival y el wing definió en la punta para lograr tranquilidad en un Sports Illustrated Stadium que lució casi vacío en el primer turno de la mañana.

Matteo Graziano salta y Sebastián Dubuc mira durante el encuentro entre los Pumas 7s y Fiji, en el Seven de Nueva York Alex Ho

Juan Patricio Batac le puso el moño al triunfo con una definición pegado a la bandera. Con mayoría de chicos en los últimos minutos, los Pumas 7s se animaron a jugar, atacaron desde cualquier sector de la cancha en un cierre con transiciones rápidas en las que ninguno de los dos pudo marcar. Un tackle salvador de Martiniano Arrieta sobre el final es otro de los signos positivos para un equipo que necesita crecer en confianza. Además del triunfo en sí, el valor agregado es que Fiji no logró punto bonus y la diferencia de 19 puntos es importante para un grupo parejo.

Fue la segunda victoria consecutiva ante los isleños, rival que habían superado en la fase de grupos de Vancouver. A las 14.18 los conducidos por Santiago Gómez Cora se medirán ante España, un adversario de riesgo, con el que perdieron cinco de los últimos seis enfrentamientos, y en su primer encuentro vencieron 24-14 a Gran Bretaña, el rival más débil del circuito. Un triunfo los depositaría en las semifinales por segunda vez en la temporada.