Los Pumas 7s se derrumbaron ante España y volvieron a perder en el Seven de Perth

Se jugaba un minuto y 20 segundos del segundo tiempo y los Pumas 7s festejaban un try que los adelantaba 24-7 y prácticamente les garantizaba el triunfo. Pero el TMO detectó un knock-on al momento que Gregorio Pérez Pardo apoyaba en el in-goal y anuló la conquista. La ventaja igual era considerable y los argentinos estaban jugando su mejor partido de esta gira. Sin embargo, de ese scrum-5 España remontó toda la cancha y descontó, complicidad de la defensa albiceleste mediante. Todo se derrumbó repentinamente. Los Pumas 7s comenzaron a incurrir en un error tras otro y España dio vuelta el partido para imponerse 26-19. Así, terminaron la jornada inicial del Seven de Perth con tres derrotas y, por tercera vez en las cuatro etapas disputadas de Circuito Mundial 2025/26, quedaron fuera de la lucha por el título.

El domingo, la Argentina tendrá el objetivo de cerrar con dos victorias que le den algo de respiro en una gira por oriente cuyo balance ya tiene inscripto un signo negativo. A las 0.36 se enfrentará a Francia para acceder al partido por el 5º puesto. Fiji vs. Nueva Zelanda y Australia vs. Sudáfrica serán las semifinales por el título que defendían los argentinos.

Después de quedar eliminados de las semifinales tras caer ante Fiji y Sudáfrica, los Pumas 7s cerraron la jornada enfrentando a uno de los equipos más débiles de la temporada, que junto con Gran Bretaña son los únicos que no pasaron de la primera rueda hasta aquí. La misión era recuperarse anímicamente de aquel mal cierre con los Boks y, a la vez, cortar una racha infame: si bien el historial marca ocho derrotas en 39 partidos, las últimas cinco fueron consecutivas, en los últimos cinco certámenes (la semifinal de la definición en Los Ángeles de la temporada pasada y los cuatro que van de ésta).

Marcos Moneta, a toda velocidad en el encuentro entre los Pumas 7s y España, por el seven de Perth

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora comenzaron de manera sólida, con Luciano Gonzáles y Marcos Moneta marcando el camino y el resto, la gran mayoría de los cuales hacen sus primeras armas en el Circuito, acompañando de manera efectiva. Buena presión, paciencia para atacar y capacidad de definición en Santino Zangara y Moneta, que anotó por duplicado. Los Pumas 7s se fueron al entretiempo con ventaja de 19-7.

El comienzo de la segunda mitad mantuvo la misma tónica, pero luego del try anulado el partido dio un giro de 180º. Tackles errados, malas recepciones de salida e indisciplina en el punto de contacto se convirtieron en un cóctel letal para el equipo argentino, que se derrumbó anímicamente y terminó sufriendo otra caída.

Martiniano Arrieta deja atrás a un rival en el encuentro entre los Pumas 7s y España, por el seven de Perth

Se trató de la quinta derrota consecutiva ante España y la octava en los últimos nueve partidos en el Circuito (la final de Ciudad del Cabo, cuatro en Singapur y tres hoy en Perth). La única victoria en ese lapso fue el triunfo ante Gran Bretaña en el partido por el séptimo puesto el domingo pasado.

Más allá de una buena ubicación, el objetivo de los Pumas 7s en el cierre de la competencia será recuperar la fortaleza mental. Un factor que les costó la eliminación en Singapur con tres derrotas muy ajustadas que se escaparon por errores propios y se repitió hoy en los partidos con Sudáfrica y España.

El recambio es profundo y queda en evidencia que no todos tienen futuro en este equipo, pero también que hay varios jugadores con potencial (Zangara, Arrieta, Pérez Pardo). La lucha por retener el bicampeonato en la temporada regular quedó definitivamente fuera del radar. A esta altura, el segundo puesto conseguido en Ciudad del Cabo parece un espejismo. Pero la definición del título quedó reservada para las últimas tres etapas. Ese objetivo todavía está al alcance. Para ello, deben cambiar la actitud cuanto antes.

Derrotas ante Fiji y Sudáfrica

Los Pumas 7s comenzaron su periplo en Perth con una caída ante Fiji por 26-10. Los argentinos no encontraron signos de reacción en el debut y un rival de jerarquía como Fiji se los hizo sentir. Aún sin brillar y con fallas de desconcentración, el número 1 del ranking lo terminó remontando con facilidad y la confianza de sentirse superior ante un equipo en construcción.

Más tarde, volvieron a caer, esta vez ante Sudáfrica por 19 a 12, que les quitó a los argentinos la chance de llegar a las semifinales. Duró poco la ilusión de coronarse en Perth por tercer año consecutivo. Sin reacción ni rebeldía, no pudieron complicar a una errática Sudáfrica, que golpeó en los momentos justos y se aseguró la clasificación entre los mejores cuatro. Los tries de Christie Grobbelaar y Zain Davids le dieron a ventaja en el primer tiempo, mientras que el ingresado Donavan Don marcó el único de su equipo en la segunda etapa.