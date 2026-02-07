Sin reacción: los Pumas 7s, otra vez afuera en la fase de grupos

Aún no hay signos de reacción. El abrupto recambio en la temporada todavía no se asienta y los resultados y el rendimiento están debajo del estatus que supo construir este equipo. En Perth, un terreno en el que lograron hacerse fuertes en las últimas dos temporadas, esta vez quedaron sin chances luego de los dos primeros partidos. La caída ante Sudáfrica por 19-12 remató las chanches de los conducidos por Santiago Gómez Cora, que cerrarán la fase de grupos ante España a partir de las 7:30 y jugarán por el quinto puesto el domingo.

Duró poco la ilusión de coronarse en Perth por tercer año consecutivo. Sin reacción ni rebeldía, no pudieron complicar a una errática Sudáfrica, que golpeó en los momentos justos y se aseguró la clasificación entre los mejores cuatro. Los tries de Christie Grobbelaar y Zain Davids le dieron a ventaja en el primer tiempo, mientras que el ingresado Donavan Don marcó el único de su equipo en la segunda etapa.

Los Pumas 7s fueron nuevamente arrebatos individuales y algunas acciones puntuales que lo mantuvieron cerca en el marcador. Marcos Moneta encontró un hueco a la salida de un ruck y anotó un try, mientras que Santino Zangara marcó el suyo tras una corrida espectacular desde su propio ingoal, de costa a costa. Argentina llegó con chances de llevar el partido a tiempo extra, pero Eliseo Morales se jugó la individual y le salió mal: a la salida de un scrum intentó atacar por el lado ciego prácticamente sin espacios y lo sacaron fácilmente de la cancha, cuando la jugada pedía paciencia para construir ante un rival indisciplinado.

Una parte de la derrota debe explicarse desde el costado físico. El capitán Santiago Mare no inició el partido por una molestia muscular, mientras que Luciano González Rizzoni, Santino Zangara y Santiago Vera Feld debieron ser reemplazados por distintos golpes. Cabe destacar que Joaquín Pellandini, otro de los experimentados, sufrió una lesión en el hombro en Singapur y debió regresar al país para realizarse estudios.

¡Recuperación y contraataque de #LosPumas7s firmado por Zangara!



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/zVIbVJzYAT — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 7, 2026

Fue la tercera vez en cuatro torneos en la temporada que los Pumas 7s no superaron la fase de grupos. La misma cantidad que en las temporadas 2021/22, 2022/23, 2023/24 y 2024/25 juntas, con un aliciente que vale la pena resaltar: la sangría de jugadores sucedió justo en el año que se redujo de 12 equipos a ocho, lo que implica una mayor competitividad y rivales más complejos en la zona de grupos.

A las 7:30 Argentina se enfrentará a España, que también perdió sus dos partidos, en el cierre de las fases de grupos. La premisa es dejar una mejor imagen con la necesidad de ganar para cambiar la cabeza y encarar de otra manera la lucha por el quinto puesto el domingo.