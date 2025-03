Los Pumas 7s vuelven a Hong Kong, un escenario emblemático que siempre les fue esquivo

Las últimas postales argentinas en Hong Kong son con lágrimas. Del llanto desconsolado de Marcos Moneta, al sufrir una fractura de peroné el primer día, que amenazó con dejarlo afuera de los Juegos Olímpicos de París, a las lágrimas de nostalgia de Gastón Revol, el último día de competencia, contemplando por última vez el emblemático Hong Kong Stadium, sabiendo que no lo iba a volver a pisar. El tradicional seven en Asia cambia de sede al moderno Kai Tak Sports Park. Los Pumas 7s debutarán a partir de las 2.11 de este viernes ante Irlanda.

“Es una nostalgia enorme, tengo 25 años de ir a ese estadio. Tiene mucha historia, no solo la nuestra… Ahí jugaron todos los mejores jugadores del mundo, es el gran emblema. Me pareció muy triste que lo cambiaran, pero se había quedado en el tiempo. Era hora de un estadio más moderno, ya no había lugar en los alrededores y quedaba muy chico”, indicó en diálogo con LA NACIÓN Santiago Gómez Cora. “Más allá de que sean los mismos puntos y valga igual que las demás etapas, siempre es diferente. Así nació Hong Kong, como algo diferente. Sigue siéndolo. Tiene ese clima que lo hace distinto al resto”, agregó.

Aunque todavía hay tickets a la venta, se espera una multitud récord de más de 120.000 personas durante los tres días de competencia. Con una superficie de aproximadamente 28 hectáreas, el Kai Tak Sports Park es el recinto deportivo más grande de Hong Kong. El lugar es la base de la remodelación del antiguo aeropuerto. El estadio tiene una capacidad para 50.000 espectadores, en una región que vibra como ninguna otra con el seven: en los días de partido, las tribunas son una fiesta, con color, disfraces, música y mucho ruido. Un ambiente que contrasta con etapas como Singapur o Vancouver.

La tradicional foto de capitanes, en el nuevo escenario de seven de Hong Kong, el Kai Tak Stadium Alex Ho

El moderno estadio está ubicado del lado del continente, a diez minutos del hotel donde se hospedan los jugadores. Facilitará la logística para los planteles; el viaje a la isla demandaba casi una hora. También ayudará para el factor climático, con pasto híbrido y el techo cerrado para los partidos. “Una de las contras de Hong Kong es el clima. Es muy pesado, con mucha humedad. Aseguraron que por lo menos el viernes lo cierran, que es ideal. No por si llueve, sino para aclimatarlo. Ahí llueve, sale el sol, la cancha está pesada… Son muchas variables”, explicó el entrenador.

Estrellas mundiales de la talla de Jonah Lomu, Christian Cullen o David Campese brillaron en un torneo de 49 años de historia, sólo interrumpido en el 2020 y 2021 por la pandemia. En años anteriores otorgaba más puntos en el ranking y el premio económico era mayor. Con 19 títulos, Fiji es el más ganador en la historia; las hazañas de Waisale Serevi y su equipo marcaron una época.

Luciano González, una de las figuras de los Pumas 7s Zach Franzen

Hong Kong es la bestia negra de los Pumas 7s. En el circuito mundial sólo superaron la barrera de los cuartos de final en el 2004, año en el que jugaron la final. “Es muy complejo para los chicos. Además del huso horario está el tema de la comida, que es muy distinta. En Australia es ese mismo tipo de comida. Hong Kong es el huso horario, la comida y la época del año: Perth es el primero después de un descanso. Los chicos del interior llegan un jueves a sus casas y a los 10 días nos estamos subiendo a un avión para irnos de vuelta. No llegas ni a descansar ni a prepararte para volver a competir. A veces el juego no va bien, a veces hay mala suerte, pero por una cosa o la otra hace mucho que no hacemos finales en Hong Kong”, admitió Gómez Cora.

Los Pumas 7s debutarán a las 2.11 del viernes ante Irlanda, luego se medirán a las 5.21 ante Estados Unidos y cerrarán el Grupo A ante Fiji, el sábado a las 1.11. Una zona con buenas perspectivas de clasificación, con dos equipos en pleno recambio y una potencia como Fiji, que es un rival directo en el ranking general que lidera Argentina. De los que viajaron, Facundo Pueyrredón quedó afuera del plantel de 13.

Asia es el único continente en el que los Pumas 7s no pudieron festejar un título. Disputaron 66 etapas, jugaron cinco finales, pero nunca coronaron. Otra vez están ante un gran desafío de competir del otro lado del mundo.

Nicolás Casanova Por

Temas Los Pumas 7s